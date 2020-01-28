Какие вопросы стоит задать потенциальному работодателю

Даже если резюме и сопроводительное письмо составлены идеально, от желаемой должности отделяет еще один этап — собеседование. Именно он многих пугает, заставляя слишком сильно нервничать. Копирайтер Синтия Маринакос рассказала, как почувствовать себя увереннее, задавая на собеседовании правильные вопросы.

4 причины, по которым стоит активнее расспрашивать работодателя

1. Обмен ролями

Интервьюер будто окажется у вас на собеседовании. Эта мысленная перестановка работает очень хорошо: она придает уверенности вам и заставляет нервничать собеседника.

2. Демонстрация подготовки

Задавая вопросы работодателю, вы покажете, что заранее изучили деятельность и историю компании, а не откликнулись на первую попавшуюся вакансию.

3. Демонстрация проактивности

С помощью вопросов вы также покажете, что действительно хотите получить эту должность и по-настоящему заинтересованы в этой компании. Работодатель поймет, что вы не планируете тихо отсидеться, а хотите реализовать свои амбиции и помочь его бизнесу.

4. Демонстрация избирательности

Правильные вопросы докажут, что вы выбрали это предложение работы из множества других и сделали это осознанно.

Такой подход лучше всего работает, когда собеседование проводит сам работодатель, а не рекрутинговое агентство. Он больше оценит то, что вам небезразлична его компания и вы готовы сделать свой вклад в корпоративную культуру.

Какие вопросы вы должны задать потенциальному работодателю?

Подумайте, что вам не нравилось на предыдущих местах работы и что вам хотелось бы видеть на новом. Этот анализ поможет сформулировать нужные вопросы. Их можно разделить на три группы:

вопросы, которые помогут избежать неприятных ситуаций;

вопросы, которые помогут узнать, понравится ли вам в компании;

вопросы, которые помогут лучше узнать работодателя.

Приведенные ниже примеры основаны на моем опыте и моих предпочтениях в работе. Вы можете их дополнить или изменить в соответствии со своими пожеланиями.

Вопросы, которые помогут избежать неприятных ситуаций

Потенциальная ситуация: неприятный руководитель

Вопросы

Как долго мой возможный руководитель занимает нынешнюю должность?

Как долго команда работает под его управлением?

Зачем спрашивать: чтобы понять, заботится ли ваш потенциальный руководитель о сотрудниках и готова ли команда двигаться дальше.

Потенциальная ситуация: ненадежные коллеги

Вопросы

Что вы можете рассказать о моих прямых подчиненных?

Как вы думаете, что можно улучшить в работе команды?

Как вы справляетесь с конфликтами в команде?

Зачем спрашивать: чтобы понять, не рискуете ли вы застрять в дурном окружении.

Потенциальная ситуация: компания пережила реструктуризацию и пошла ко дну.

С какими проблемами сталкивается команда/бизнес в данный момент?

Какие крупные проекты запланированы на следующий год?

Когда была последняя реструктуризация?

Зачем спрашивать: чтобы понять, что бизнес не в порядке.

Потенциальная ситуация: отсутствие поддержки

С какими проблемами столкнулся последний человек, занимавший эту должность?

Как часто проводятся групповые и индивидуальные встречи?

Зачем спрашивать: чтобы не оказаться в положении, в котором помощи ждать неоткуда.

Потенциальная ситуация: отсутствие баланса между работой и личной жизнью

Кто заменяет членов команды, когда они отсутствуют?

Будет ли команда расширяться?

Привычна ли здесь регулярная сверхурочная работа?

Зачем спрашивать: чтобы убедиться либо в отсутствии сверхурочной работы, либо в том, что она есть, но дополнительно оплачивается.

Потенциальная ситуация: компанию больше заботит объем работы, а не ее качество

Как измеряется продуктивность?

Как определяются достижения?

Команда работает сверхурочно?

Насколько гибок график работы?

Зачем спрашивать: чтобы чувствовать удовлетворенность от работы, нужно выяснить ценности компании. Обычно о них можно судить по вознаграждениям, методам измерения продуктивности и внешнему виду сотрудников.

Потенциальная ситуация: компания пытается уместить три должности в одну

Это новая должность?

Какой процент времени будет занимать операционная деятельность, а какой — проектная?

Как вы смотрите на разделение рабочего дня?

Зачем спрашивать: как правило, по описанию вакансии сразу заметно, что компания пытается найти человека, который будет работать за троих. Такой вариант обречен на провал. Даже если упоминаются интересные проекты, при наличии множества операционных задач, вы можете просто не добраться до них.

Потенциальная ситуация: скука

Как долго последний человек работал на этой должности? Почему он ушел?

Какие есть возможности для роста? Для реализации новых идей?

Зачем спрашивать: нет смысла соглашаться на работу без возможности профессионального роста. Это не поможет ни вам, ни компании. Определитесь, почему вы хотите получить эту должность и что именно в ней вас заинтересовало и обрадовало.

Вопросы, которые помогут узнать, понравится ли вам в компании

Аспект: коллектив

Как долго члены команды работают здесь?

Многое ли они успевают вне работы?

Зачем спрашивать: вам нужно узнать об уровне кадровой текучки — насколько хорошо компания относится к своим сотрудникам и насколько хорошо они между собой ладят.

Аспект: самостоятельность

Какова структура подчинения в компании?

С кем я буду работать ближе всего и как мы будем взаимодействовать?

Как выглядит типичный рабочий процесс на этой должности?

Зачем спрашивать: чтобы понять, царит ли в компании микроменеджмент. Если да, то это повод отказаться от места. Проверьте, будете ли вы принимать решения самостоятельно или придется получать одобрение даже самых незначительных действий.

Аспект: возможность учиться

Какие возможности профессионального развития доступны? Можно ли учиться на внешних курсах или только на внутренних?

Откуда пришла команда?

Поддерживается ли сотрудничество или каждая область отделена от остальных?

Зачем спрашивать: чтобы узнать о способах приобретения навыков, которые вы хотите получить. Уточните, чему вы можете научиться у других членов коллектива.

Аспект: гибкая рабочая среда

Обязательно ли ежедневно быть в офисе с 9 до 18 часов?

Есть ли возможность работать из дома или начинать рабочий день позже?

Зачем спрашивать: эти вопросы дадут вам представление о рабочей культуре этой компании и о том, ценит ли она результаты больше, чем присутствие в офисе.

Аспект: рост зарплаты

Что в себя включает оценка эффективности работы?

Как часто она проводится?

Какие есть возможности для движения внутри бизнеса?

Зачем спрашивать: чтобы понять, что у вас будут возможности для финансового роста.

Аспект: ожидания от вашей работы

По каким показателям будет оцениваться моя эффективность?

Что нужно поддерживать? Что развивать? К какому сроку?

Зачем спрашивать: чтобы понять, что нужно сделать для достижения успеха в этой роли и насколько это реально.

Вопросы, которые помогут лучше узнать работодателя

Спросите интервьюера (скорее всего, им будет ваш потенциальный работодатель) о его мыслях и опыте. Это поможет установить контакт и отойти от плана собеседования хотя бы на несколько минут. Кроме того, чем больше человек говорит, тем лучше можно понять, поладите ли вы, насколько он искренен и чему может научить. Вот примеры вопросов.

Как давно вы здесь работаете?

Что вам больше всего нравится в этой работе?

Какие изменения произошли с момента вашего появления в этой компании и какое влияние они оказали на вашу работу?

С какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас и как планируете их преодолеть?

Людей с какими навыками вам не хватает в команде?

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