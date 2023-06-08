Робот-повар научился готовить по видеороликам

Кто бы не хотел иметь дома механического шеф-повара? Благодаря работе исследователей из Кембриджского университета эта мечта скоро может осуществиться. Им удалось обучить робота смотреть кулинарные видеоролики, извлекать из них уроки, а затем повторять блюда.
«Мы хотели посмотреть, сможем ли мы обучить робота-повара усваивать знания так же постепенно, как это могут делать люди, — определяя ингредиенты и то, как они сочетаются в блюде», — прокомментировал Гжегож Сочацки из инженерного факультета Кембриджа, ведущий автор исследования.
Для проверки ученые придумали 8 простых рецептов салатов и записали видеоролики о том, как они по ним готовят. Затем они обучили робота, используя общедоступную нейросеть, которая была запрограммирована на идентификацию различных объектов, включая фрукты и овощи, используемые в салатах.
Робот-шеф проанализировал каждый кадр видео, используя методы компьютерного зрения. Он был способен идентифицировать не только отдельные объекты, такие как ножи и ингредиенты, но и действия демонстратора. Рецепты и видеоролики были преобразованы в векторы, и при помощи математических корреляций робот распознал сходство между демонстрацией и вектором. В результате он смог определить, по какому из рецептов готовились блюда.
Фото в тексте: Кембриджский университет
Всего робот-повар просмотрел 16 видеороликов и сумел определить правильный рецепт в 93% случаев. Кроме того, ему удалось распознать изменения в рецепте и демонстрации нового, девятого по счету салата, который он добавил в свою кулинарную книгу и приготовил.
Фото в тексте: Кембриджский университет
Пока робот справляется с несложными рецептами, но кулинарные ролики из соцсетей были бы для него слишком быстрыми. «Но по мере того, как эти роботы-повара будут лучше и быстрее определять ингредиенты в видеороликах о еде, они, возможно, смогут использовать такие сайты, как YouTube, чтобы изучать разнообразные рецепты», — сказал Сочацки.
Исследователи отмечают, что возможности робота-повара по-прежнему ограничены, и предстоит преодолеть немало препятствий. Но им удалось показать, что робот может постепенно учиться готовить, демонстрируя это на видео, что позволяет упростить и удешевить использование автоматических поваров.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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