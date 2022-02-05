Royal Caribbean запланировал первое плавание крупнейшего в мире круизного лайнера

Владелец линейки самых масштабных круизных лайнеров Royal Caribbean сообщил, что 18-палубный корабль «Чудо морей» отправится в плавание 4 марта.
Royal Caribbean начала строительство «Чуда морей», крупнейшего круизного лайнера в мире, во Франции в 2019 году, напоминает Business Insider. И уже в марте 2022 года желающие смогут отправиться в 5-7-дневные путешествия из Форт-Лодердейла по Карибскому морю.
В мае судно отправится в Европу, где будет курсировать по летним средиземноморским маршрутам, а в ноябре он вернется в США для новых круизов по Карибскому морю из Порт-Канаверала, штат Флорида.
Новейший лайнер класса «Оазис» – это:
- 362 метра в длину,
- 64 метра в ширину,
- 18 палуб,
- 2867 кают,
- 6990 гостей и 2300 членов экипажа на борту,
- и многочисленные зоны для активностей и релакса.
Помимо традиционных для такого типа лайнеров бассейнов, ресторанов, баров, аквапарков, скалодромов, детских зон, симуляторов серфинга, мини-гольфов, магазинов, SPA и фитнес-центров на «Чуде морей» будет спортивный бар только для взрослых, ледовое шоу, театр под открытым небом, карусели и даже собственный Central Park.
Слайдер: Чудо морей
Фото: Business Insider / Royal Caribbean
«Чудо морей» – плавучий город с восемью различными «районами», у каждого из которых есть свои особенности, удобства и возможности для развлечений.
Это не новая концепция для круизной линии, но в этой версии дебютирует люксовый район Suite, куда будет закрыт доступ путешественникам из других зон.
Круизная компания предполагает, что в апреле пятидневные туры по Карибскому морю на борту нового судна будут стоить от $640. Затем цена подскочит: в мае за семидневный круиз в люксе надо будет заплатить порядка $3100.
Фото на обложке: Business Insider / Royal Caribbean
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