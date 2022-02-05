Royal Caribbean запланировал первое плавание крупнейшего в мире круизного лайнера

Royal Caribbean начала строительство «Чуда морей», крупнейшего круизного лайнера в мире, во Франции в 2019 году, напоминает Business Insider. И уже в марте 2022 года желающие смогут отправиться в 5-7-дневные путешествия из Форт-Лодердейла по Карибскому морю.

В мае судно отправится в Европу, где будет курсировать по летним средиземноморским маршрутам, а в ноябре он вернется в США для новых круизов по Карибскому морю из Порт-Канаверала, штат Флорида.

Новейший лайнер класса «Оазис» – это:

362 метра в длину,

64 метра в ширину,

18 палуб,

2867 кают,

6990 гостей и 2300 членов экипажа на борту,

и многочисленные зоны для активностей и релакса.

Помимо традиционных для такого типа лайнеров бассейнов, ресторанов, баров, аквапарков, скалодромов, детских зон, симуляторов серфинга, мини-гольфов, магазинов, SPA и фитнес-центров на «Чуде морей» будет спортивный бар только для взрослых, ледовое шоу, театр под открытым небом, карусели и даже собственный Central Park.

Слайдер: Чудо морей

Фото: Business Insider / Royal Caribbean

«Чудо морей» – плавучий город с восемью различными «районами», у каждого из которых есть свои особенности, удобства и возможности для развлечений.

Это не новая концепция для круизной линии, но в этой версии дебютирует люксовый район Suite, куда будет закрыт доступ путешественникам из других зон.

Круизная компания предполагает, что в апреле пятидневные туры по Карибскому морю на борту нового судна будут стоить от $640. Затем цена подскочит: в мае за семидневный круиз в люксе надо будет заплатить порядка $3100.

Фото на обложке: Business Insider / Royal Caribbean