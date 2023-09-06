Что безопаснее — беспилотный автомобиль или человек за рулем?

Журналист Ars Technica Тимоти Ли изучил отчеты об авариях от разработчиков автономного транспорта и поделился своими выводами.

Как и все технологии, автономный транспорт не лишен недостатков. Вопрос в том, насколько они безопасны.

В общей сложности автомобили Waymo и Cruise преодолели без участия человека 8 млн миль (почти 12,9 млн км), более половины — в Сан-Франциско. И поскольку закон штата Калифорния требует от операторов автономного транспорта сообщать о каждой значительной аварии, в нашем распоряжении есть немало данных.

Тимоти Ли прочел все отчеты этого года, поданные Waymo и Cruise в Калифорнии, а также отчеты компаний о работе их автономных машин (без водителей) до 2023 года.

Суммарно компании сообщили о 102 авариях с участием автономного транспорта. Цифра кажется внушительной, но стоит учесть, что они пришлись на 6 млн миль пройденного пути (около 9,7 млн км). Это примерно одна авария на каждые 60 тысяч миль (96,6 тысяч км) — в среднем человек преодолевает такое расстояние на машине за 5 лет.

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Как правило, это были столкновения на небольшой скорости, которые не представляли серьезный риск для безопасности. Значительное число аварий произошло, по-видимому, по вине другого водителя. Это особенно справедливо для Waymo: один из автомобилей задел брошенную тележку для покупок, а другой — бампер припаркованной машины, когда выезжала на обочину.

У Cruise не такая впечатляющая статистика, как Waymo, но все еще есть причины думать, что технология достигла того же уровня, что и водитель-человек, а может и превзошла его.

Люди проезжают около 100 млн миль (160,9 млн км), прежде чем попасть в серьезную аварию, поэтому беспилотным авто потребуется преодолеть сотни миллионов миль, прежде чем мы сможем быть уверены в этом вопросе.

Однако появляется все больше свидетельств, что автономное вождение превосходит людей, особенно в случае с Waymo. Важно продолжать эксперимент, потому что в широком плане более безопасная технология позволит спасти много жизней.

Впечатляющая статистика Waymo

В феврале компания выпустила отчет, приуроченный к первому миллиону миль, который преодолели полностью автономные машины, преимущественно в окраинах города Феникс, штат Аризона. За все это время автомобили попали всего в 20 аварий.

В основном это были столкновения на низкой скорости, инициированные другим водителем.

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Похоже, что сложнее всего для Waymo было избегать неподвижных объектов. Автомобили врезались в строительный пилон, шлагбаум и тележку из магазина — все это на скорости в 8-13 миль в час (13-21 км в час).

Но взаимодействие с другими транспортными средствами было практически безупречным.

Взглянем, как Waymo справлялась в Сан-Франциско после начала 2023 года. Неподвижные объекты все еще представляют проблему. В общей сложности зафиксировано 5 аварий, в которых очевидным виновником был автомобиль Waymo.

Были и еще два серьезных инцидента:

Беспилотный Waymo пытался повернуть налево, но другая машина «въехала на перекресток слева и столкнулась с левой стороной Waymo».

В мае 2023 в аварии с Waymo погибла собака. Как позже прокомментировали в компании, ни программа Waymo, ни человек за рулем не смогли бы вовремя ее заметить.

Статистики о безопасности людей за рулем недостаточно

Всего беспилотный транспорт Waymo зафиксировал следующие столкновения:

17 раз другое ТС на низкой скорости въехало в неподвижный Waymo;

9 раз другое ТС врезалось в Waymo сзади;

2 раза другое ТС задело Waymo бортом;

2 раза автомобиль Waymo подрезали, и он не смог затормозить достаточно быстро;

2 раза на низкой скорости с неподвижными ТС;

7 раз на низкой скорости с такими неподвижными объектами, как магазинная тележка и дорожные ямы.

Итак, во-первых, другой транспорт врезался в автомобили Waymo 28 раз, а Waymo — лишь 4. Во-вторых, машины Waymo попали лишь в 3-4 «серьезных» аварии, и, похоже, ни одна не произошла по их вине.

Это впечатляющая статистика, потому что она охватывает 2 млн миль (3,2 млн км). Для сравнения, в год американцы проезжают около 3 трлн миль (4,8 трлн км), и за этот период в полицию сообщают о 6 млн аварий. Таким образом, на каждые 500 тысяч миль (804,7 тысяч км) приходится серьезная авария.

В большинстве ДТП участвуют два ТС. Если бы машины Waymo водили так же хорошо, как типичный водитель-человек, можно было бы ожидать 8 серьезных аварий на каждые 2 млн миль (3,2 млн км).

Важно понимать, что в этих цифрах много неопределенности.

Дороги, на которых испытывается беспилотный транспорт, не отражают реальную картину: они не ездят по автострадам, где происходит меньше аварий на милю. Кроме того, Waymo и Cruise работают в Сан-Франциско, где улицы более хаотичны, чем в большинстве городов США.

Учитывая сказанное, кажется, что машины Waymo попадают в серьезные аварии значительно реже, чем автомобили, управляемые людьми.

Cruise есть к чему стремиться

В апреле Cruise выпустила отчет о первом миллионе миль, пройденных беспилотными автомобилями. Компания сообщает о 36 аварий (для сравнения, Waymo — о 20). Но не стоит забывать, что автомобили Cruise преимущественно курсировали в Сан-Франциско, а Waymo начинала с окраин Феникса.

В 2023 году Cruise подала еще 27 отчетов об авариях.

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Неподвижные объекты вызывают сложности и у Cruise. Беспилотные авто врезались в упавшие кабели, скутер (без водителя), буксирную тележку, «шарнирный подъемник стрелы с мотором» и выбоину, которая пробила колесо машины, из-за чего она врезалась в припаркованное ТС.

Важно отметить, что автомобили Cruise преодолели более 4 млн в Сан-Франциско, поэтому отчет компании отражает в два раза большее расстояние, чем в случае Waymo. С учетом этого допущения, похоже, что Waymo и Cruise с одинаковой частотой попадают в мелкие ДТП.

Однако есть несколько областей, в которых Cruise, по-видимому, уступает Waymo.

В частности, это серьезные аварии, виновником которых очевидно была машина Cruise.

Например, беспилотное авто ошибочно сочло, что машина впереди поворачивает влево, и врезалось в нее, когда она повернула вправо.

Беспилотник перестраивался, когда на дороге было недостаточно места, подрезал другое авто и спровоцировал ДТП.

Машина Cruise врезалась в заднюю часть двухсекционного школьного автобуса. Программа не смогла корректно распознать его, поскольку две части транспортного средства двигались по-разному.

Каждая из этих ошибок выглядит более серьезной, чем у Waymo.

Кажется, у Cruise проблема с перекрестками

Автомобили Cruise несколько раз сталкивались с ТС, которые ехали на красный свет. Возможно, все инциденты произошли по вине водителей-людей, но интересно, что у Waymo не зафиксировано ни одного подобного случая.

Возможно, причина не только в том, что у Cruise больше миль, а тестирование преимущественно происходило ночью.

Пару лет назад Waymo публиковала исследование о способности беспилотных автомобилей предотвращать аварии, прогнозируя опасное вождение у других участников ситуации. Компания собрала статистику смертельных аварий в пригороде Феникса, получила подробные цифровые реконструкции инцидентов и загрузила данные в свой симулятор.

Как сообщает Waymo, ее программа может предотвратить 82% аварий, воспроизводя роль другого водителя.

В этом наборе данных аварии чаще всего происходили на перекрестках. Программе Waymo удалось избежать таких инцидентов в 81% сценариев.

У Cruise неплохая технология, но Waymo справляется лучше

В Waymo тестировали технологию на более 20 млн миль (32,2 млн км), прежде чем запустить сервис беспилотного транспорта.

Автомобили Waymo выглядят безопаснее, чем Cruise, и это неудивительно: Waymo был запущен как проект автономного транспорта Google за несколько лет до основания Cruise.

В 2020 году Waymo сообщила, что ее тестовые машины преодолели 20 млн миль (32,2 млн км), а в том же году Cruise достигла 2 млн миль (3,2 млн км).

Waymo инвестировала в технологию больше времени и ресурсов. Неудивительно, что это обеспечило ей лучший результат. Разработки Cruise уступают Waymo, но все еще довольно хороши.

Вопрос для законодателей в том, позволить ли компаниям продолжить предоставлять свои услуги и даже масштабировать их.

Чтобы тестировать и улучшать технологию автономного вождения, необходим доступ к общественным дорогам. В «лабораторных условиях» делать это бессмысленно. Но, учитывая, что обе компании могут создать продукты, которые будут намного безопаснее водителей-людей, ограничивая развитие технологии, можно потерять больше жизней, чем спасти.

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