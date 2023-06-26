Прогноз: на чем Tesla будет зарабатывать через 10 лет

Однако это произойдет не раньше, чем «автопилот» будет усовершенствован.

Недавно Илон Маск намекнул, что его компания хочет быть максимально «полезной» другим автопроизводителям. General Motors, Ford и другие игроки уже внедряют ее стандарт зарядки для EV, и Tesla планирует продавать лицензии на свое ПО для автономного вождения.

Продажа EV будет составлять всего 10% бизнеса Tesla, считает аналитик RBC Capital Markets Том Нараян.

Аналитики считают, что с распространением электротранспорта такие продукты и платформы, как батареи и ОС для компьютеров могут стать стратегическими активами. Автомобильные бренды сделают ставку на дизайн и дополнительные программные функции, создающие уникальный опыт пассажиров. Некоторые производители могут отказаться от инвестиций в разработку и покупать необходимые компоненты в готовом виде.

Возможность стать основным поставщиком в отрасли есть у Tesla. Компания продолжает повышать эффективность и экономичность производства, сохраняя хорошие позиции на рынке несмотря на конкуренцию.

Кроме того, Tesla может лицензировать свои технологии автопилота и «полного самоуправления» (англ. full self-driving, FSD), поставляя их игрокам, которые не могут разрабатывать собственные автономные транспортные системы.

Когда-то крупнейший производитель компьютерных чипов использовал наклейки Intel Inside («Intel внутри»). Вероятно, в будущем на электротранспорте с комплектующими от Tesla появятся подобные знаки.

Инвесторы и аналитики выдвигают подобные теории после того, как автопроизводители и сети зарядки электромобилей начали переходить на продвинутую систему зарядки Tesla. CEO EMG Advisors Уилл Макдоноу рассуждает:

«В какой момент старые автомобильные компании поймут, что им также не придется создавать собственные аккумуляторы, шасси и трансмиссии? Автомобили Tesla лучше, эффективнее, дешевле в сборке, и вся отрасль могла бы также перенять их технологию производства аккумуляторов и сосредоточиться на обслуживании клиентов и дифференциации по стилю кузова и бренду».

Он сравнивает попытки Tesla внедрить свою технологию зарядки с «троянским конем» в автомобильной промышленности. «Эта капитуляция была лишь первым шагом, и все это является частью генерального плана Илона» — уверен он.

Tesla также не скрывает своего желания лицензировать свою технологию помощи водителю.

В 2021 году CEO Илон Маск заявил, что компания провела «предварительные обсуждения» с другими автопроизводителями о лицензировании своей технологии помощи водителю Autopilot.

Ранее в этом месяце Маск написал в Twitter, что Tesla хочет быть максимально «полезной» другим автомобильным компаниям и «рада лицензировать автопилот / FSD или другую технологию Tesla».

Некоторые инвесторы рассматривают автономный транспорт как идеальное приложение для ИИ и полагают, что Tesla могла бы стоить гораздо больше как оператор роботакси, чем как автопроизводитель.

«Мы считаем, что автомобильный бизнес может составлять лишь 10% от общей стоимости [Tesla]», — написал аналитик RBC Capital Markets Том Нараян в недавнем отчете.

Между тем, технологии автономного вождения — как для самоуправляемых частных автомобилей, так и автопарков роботакси — может составить 20% и 70% соответственно.

Нараян предполагает, что Tesla выдаст лицензию FSD на 20% всех роботакси, не относящихся к Tesla, по всему миру и будет эксплуатировать 25% роботакси в США (плюс 8% в Европе и 7% в Китае).

Важно отметить, что это прогноз на период, начинающийся с 2035 года.

Несмотря на вводящие в заблуждение названия, «автопилот» Tesla и технология «полного самостоятельного вождения» все еще не обеспечивают управление транспортом без участия человека.

После нескольких аварий со смертельным исходом автономные технологии Tesla попали под внимание Национального управления безопасности дорожного движения США. «Автопилот» стал причиной большего числа смертей и травм, чем было известно ранее: согласно данным NHTSA, проанализированным The Washington Post, в общей сложности с 2019 года произошло 17 смертельных случаев и 736 аварий.

Маловероятно, что какой-либо автопроизводитель рассмотрит возможность лицензирования технологии Tesla до тех пор, пока ее не признают безопасной.

Тем временем, некоторые автопроизводители, такие как General Motors, Ford и Mercedes-Benz, уже имеют системы вспомогательного вождения, которые превосходят разработку Tesla.

«Наш подход является наиболее комплексным в отрасли. Для GM и Cruise это рыночная возможность на миллиарды долларов, и в этом наша цель», — прокомментировал представитель GM Джеймс Кейн.

Однажды Tesla будет получать большую часть выручки за счет лицензирования своих технологий, а не продажи автомобилей — аналогично тому, как Google лицензирует мобильную операционную систему Android для Samsung и других производителей телефонов. Однако на это потребуется время — возможно, более 10 лет.

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