6 советов, которые помогут договориться о желаемой зарплате

Специалисты по привлечению талантов, HR-менеджеры и CEO рассказали, как правильно вести переговоры о зарплате и что при этом следует учесть.

Тема денег по-прежнему остается табу. Вот почему переговоры о зарплате сложны не только для новичков, ищущих работу, но даже для специалистов с многолетним опытом. Важно найти идеальную золотую середину между ощущением, что вас обманули, и нереалистичными ожиданиями, чтобы получить оффер, которого вы заслуживаете.

Определите свою ценность на рынке

Знание — это сила, поэтому стоит заранее провести исследование. Сначала определите диапазон средних зарплат для вашей должности в текущем регионе. Если вы целитесь на международные рыки, подойдут такие ресурсы, как Glassdoor, PayScale, или Indeed.

Сравните себя со средним сотрудником на желаемой должности. Возможно, у вас больше или меньше опыта? Это станет полезной отправной точкой для переговоров о зарплате. Если это уместно, можете обратиться за помощью к друзьям или коллегам по отрасли.

Определенно не стоит запрашивать высокую зарплату, если вам нечем обосновать свои требования.

Крис Уилкинсон (руководитель отдела талантов, Forward Partners) подчеркивает: нужно «заранее провести исследование, знать свою ценность на рынке и иметь все это в голове, прежде чем обсуждать цифры с компанией», в то время как Сорабх Дир (основатель и CEO, docuvo) формулирует это довольно просто: «Не идите вслепую».

Оцените свои пределы

Скорее всего, высокая зарплата будет подразумевать большую ответственность и более высокие ожидания. Беритесь только за то, что вам по силам. Крис советует соотносить свои ограничения и обязательства. Точно так же Сорабх подчеркивает, что «как и на любых переговорах, знайте свои пределы».

Работник со слишком высокой зарплатой, который не справляется со своими обязанностями, вряд ли долго продержится в стартапе. Поэтому Крис Уилкинсон советует быть реалистичнее и соответственно вести переговоры.

Всегда идите вторым

Когда потенциальный работодатель спрашивает о зарплатных ожиданиях, не стоит отвечать первым. Вместо этого измените направление разговора. Руководитель отдела талантов Hire Space Ник Ларкинс советует: «Упомяните, что вы хотите узнать больше о том, что повлечет за собой эта должность, и попросите работодателя назвать цифру».

Для женщин это особенно ценный совет. По своему опыту специалист по привлечению талантов OneFineStay Ханна Сэнфорд обнаружила, что «кандидаты-женщины с большей вероятностью будут недооценивать себя — поэтому позвольте работодателю первым назвать цифру». Статистика показывает, что кандидаты-женщины недооценивают себя на 15-20%.

Проверьте свои приоритеты

Опять же, не позволяйте привлекательной зарплате отвлечь от поиска работы. Подробно изучите предложенную вам должность: будете ли вы учиться чему-то новому и бросать себе вызов? Будет ли у вас доступ к хорошему наставнику? Будет ли у вас много возможностей для роста? Если ответ отрицательный, то в конечном итоге может оказаться, что изначально высокая зарплата того не стоит.

«Вместо этого отдавайте предпочтение росту и образованию, а не деньгам», — советует Саманта Хепберн (руководитель по партнерству General Assembly).

Решите, что вам больше подойдет: компания или стартап

Работа в компании сильно отличается от работы в стартапе во многих аспектах — от корпоративной культуры до дресс-кода. Поэтому неудивительно, что переговоры о зарплате в стартапе также требуют иной тактики.

Из-за своих ограниченных ресурсов стартапы с меньшей вероятностью предлагают дополнительные льготы. Вместо этого вы можете договориться о гибком рабочем графике или о возможности работать из дома. У вас может быть больше возможностей для творчества, так почему бы не попросить о возможности взять в офис собаку?

Оцените, какие дополнительные преимущества может предложить организация, например, посещение тренажерного зала или медицинское обследование.

Остерегайтесь «скидки на бренд»: некоторые организации используют вес своего известного и авторитетного бренда, чтобы уйти от ответственности, предлагая более низкие зарплаты. Как и в прочих случаях, выбор будет зависеть от ваших приоритетов.

Узнайте размер опциона

Если вы верите в продукт стартапа, вы можете рассмотреть варианты участия в капитале. Определяя стоимость собственного капитала обязательно спросите, какой процент компании на самом деле составляют ваши акции. Как правило, отдельная цифра будет бессмысленной.

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