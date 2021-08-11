Зачем Salesforce выходит на рынок стриминга

В рамках масштабной маркетинговой трансформации Salesforce создает собственное медиа. Технологическая компания готовится к запуску платформы с собственным и пользовательским контентом. Директор по маркетингу компании Сара Франклин рассказала изданию Axios, что Salesforce+ поможет пользователям совершенствовать свои навыки, а также побудит их использовать продукты Salesforce.

Salesforce+ представят на ежегодной конференции Dreamforce в сентябре. Сервис будет бесплатным и будет предоставлять доступ не только к оригинальным программам Salesforce, но и к контенту, созданному клиентами, а также трансляциям. Первой из них станет Dreamforce.

Для запуска было привлечено 50 ведущих редакторов, в том числе сценаристов и продюсеров вещания. В ближайшие месяцы, когда будет увеличено количество программ, команду планируется расширить. Сейчас в отделах маркетинга, продуктов и цифровых технологий Salesforce+ работают уже сотни человек.

На данный момент Франклин говорит, что компания не планирует запускать рекламу в контенте или делать его платным. «Мы будем измерять успех по количеству бесплатных подписчиков и зрителей», — говорит она.

Salesforce создала собственную студию Salesforce Studios для съемок и создания контента. По словам Франклин, эти истории будут интересными, вдохновляющими и полезными для представителей разных профессий — от продавца и специалиста по маркетингу до CEO.

Хотя на первых порах Salesforce планирует самостоятельно создавать основную часть контента, в будущем платформа должна стать площадкой для профессионального пользовательского контента.

Для запуска Salesforce спродюссировала 6 оригинальных сериалов, которые впервые будут представлены при запуске. Некоторые из них освещают работу и проблемы, с которыми сталкиваются руководители бизнеса. Другие будут посвящены профессиональному росту и развитию деловых навыков.

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Также будет запущено четыре канала для прямых трансляций мероприятий с более чем 100 часами контента.

Очевидно, что существует рынок контента для профессионального развития. Так, платформа MasterClass за последний год увеличила оценку более чем в три раза благодаря масштабному переходу на онлайн-обучение во время пандемии.

Salesforce — не первый и не последний сервис маркетинговых технологий, который движется в этом направлении.

В начале 2021 года HubSpot, публичная компания по разработке маркетингового ПО, купила ориентированный на предпринимателей сервис инфорассылок Hustle за $27 млн.

Проект TheSkimm изучает возможность быть проданным компании, не относящейся к СМИ, в том числе, той, что предоставляет финансовые услуги и хотела бы привлечь молодых женщин в качестве клиентов.

С сентября 2021 года Salesforce+ будет доступен в любой точке мира, где есть интернет. Вскоре после этого он запустится как отдельное приложение для стриминга.

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