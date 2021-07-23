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Salesforce закрыл сделку по покупке Slack за $27,7 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик CRM-системы Salesforce закрыл сделку по покупке корпоративного мессенджера Slack. Сумма – $27,7 млрд, что делает сделку одной из крупнейших на современном рынке программного обеспечения. У объединенной компании не будет физической штаб-квартиры – она будет располагаться в облаке, сообщили в Slack.

Salesforce закрыл сделку по покупке Slack за $27,7 млрд

О том, что Salesforce завершил поглощение Slack, рассказали в последней. Сумма сделки, по официальной информации от Salesforce, составила $27,7 млрд.

«Мы очень рады видеть Slack в составе семейства Salesforce, сочетающего CRM №1 и новаторскую цифровую платформу для работы в любом месте», – отметил председатель и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф. 

Это одно из крупнейших приобретений на современном рынке программного обеспечения, обратил внимание «Хабр», наряду со сделками IBM и Red Hat на $34 млрд, а также Microsoft и LinkedIn на $27 млрд.

В 2019 году Salesforce приобрела разработчика систем бизнес-аналитики Tableau за $15,3 млрд, годом ранее – облачный сервис компании Mulesoft за $6,5 млрд.

По сообщению, опубликованном Slack, «штаб-квартира больше не находится на Мэдисон-авеню или Мейн-стрит – она находится в облаке».

Сочетание Salesforce и Slack объединит два наиболее динамичных сообщества в индустрии программного обеспечения, создавая открытую и обширную экосистему, которая предоставит следующее поколение цифровых приложений и рабочих процессов для бизнеса, отметили в Slack.

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Фото: Shutterstock.com

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