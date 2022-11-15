В Израиле предложили производить кирпичи из соли

Дэниел Мандлер, химик из Еврейского университета в Иерусалиме, считает, что соль может стать строительным материалом будущего: это негорючее и доступное вещество с высокими изоляционными и антибактериальными свойствами, а соляные кирпичи по прочности в разы превосходят цемент. Однако пока остаются нерешенные проблемы — растворимость соли и ее способность разъедать металл.

Он уже изготовил прототипы кирпичей в лаборатории. Чтобы соль не растворялась, к ней добавляют запатентованную смесь ингредиентов, измельчают и прессуют в кирпичи.

Фото в тексте: Daniel Mandler

Мандлер считает, что в строительной отрасли, которая медленно внедряет новые идеи, предстоит решить еще множество технических проблем и преодолеть значительную инерцию. Но он убежден, что такой базовый ингредиент, как соль, может стать строительным материалом будущего.

«У меня нет конечного продукта, и именно поэтому я очень стараюсь собрать немного средств, чтобы перейти к следующему шагу и провести пилотный проект, а затем построить первое здание из соли», — рассказывает он.

Учитывая количество соли, скапливающейся по всему миру, и какой ущерб наносит производство цемента, идея выглядит привлекательной.

В Германии есть гора высотой 200 м, называемая Монте-Кали, полностью состоящая из соли. K+S, крупнейший в Европе производитель калийных удобрений, каждый час добавляет к ней еще 900 т. Сегодня это туристическая достопримечательность, и каждый год десятки тысяч туристов поднимаются на ее вершины. Эта соль постепенно просачивается в землю, загрязняя почву, реки и подземные воды.

Фото в тексте: megula / Shutterstock

Аналогичная картина в городе Солигорск (Беларусь), где можно посетить экскурсию по соляным горам высотой более 120 м — наследию 70 лет производства калийных удобрений.

На границе между Израилем и Иорданией соль из Мертвого моря выпаривают в огромных бассейнах, чтобы получить углекислый калий. В результате только Израиль получает 20 млн т невостребованной соли в год.

Рассмотрим производство цемента. Как говорит профессор Мандлер, это одна из самых грязных отраслей промышленности в мире, которая создает 8-9% выбросов углекислого газа. В процессе карбонат кальция нагревают до 1500°C, выделяя при этом впечатляющие объемы углекислого газа и потребляя огромное количество энергии.

Соляные кирпичи — простое и экологичное решение, которое решает сразу две проблемы, но пока не получило инвестиций.

Процесс их производства удивительно прост. Формы изготавливаются из нержавеющей стали. При комнатной температуре соль Мертвого моря смешивают примерно с 5% различных ингредиентов, затем их измельчают и сжимают с давлением около 2 т на кв. см.

«Если сравнить это, например, с цементом, то углеродный след здесь практически равен нулю», — говорит профессор.

Пока что размер кирпичей был ограничен имеющимся оборудованием. Следующий шаг — построить стену из соляных кирпичей, а затем целое здание, чтобы полностью проверить свойства этого материала.

«Когда мы начали работать над исследованием, люди подумали, что это настолько безумно, что я даже не осмелился попросить о какой-либо поддержке», — признается Мандлер.

В начале исследования он получил $235 тысяч от Министерства инноваций Израиля. Сейчас он ждет решения по поводу дополнительного финансирования и обращается к другим источникам.

«Нам нужно привлечь финансирование либо от правительственного учреждения, либо от некоммерческого агентства, которое поверит в то, что мы делаем, и поддержит нас», — говорит он.

Он работает с Yissum, организацией по передаче технологий университета, которая помогает выводить инновации из лаборатории на рынок. Он считает, что компании, способные направить идею в коммерческое русло, захотят увидеть подтверждение концепции — небольшое помещение или сооружение, полностью сделанное из соли, — прежде чем возьмут на себя финансовую поддержку идеи.

Читайте по теме:

Скандинавский путь: как Осло делает стройплощадки тихими и экологичными

Исследователи обучили беспилотники совместному строительству сложных объектов

Стартап из Нью-Йорка предложил способ строить дома менее чем за час

Впрочем, пока у технологии есть и нерешенные проблемы, например растворимость. Автор смог частично решить проблему, но говорит, что предстоит еще много работы. Кроме того, соль разъедает металл, который широко распространен в строительстве. Остаются также вопросы, связанные с плотностью и гибкостью.

Впрочем, у соли как строительного материала есть немало плюсов — высокая экологичность, нетоксичность, невоспламеняемость, прочность, перерабатываемость, хорошие изоляционные и антибактериальные свойства. Будет ли она дешевле цемента? Пока трудно сказать. Сегодня владелец соляной горы, вероятно, сам заплатит за ее утилизацию. Но завтра, если соль станет сырьем для новой кирпичной отрасли, все может измениться.

Расстроен ли химик тем, что отличная идея еще не получила распространения? «Нет, нет, нет, нет. Я настроен оптимистично», — говорит Мандлер. Он придерживается принципа, автором которого называют Альберта Эйнштейна и художника Маурица Эшера: «Только тот, кто попытается достичь абсурда, достигнет невозможного».

«Вы не проводите исследования, если не настроены оптимистично, потому что большинство вещей, которые мы пробуем, не работают», — говорит профессор Мандлер. Возможно, кирпичи из соли окажутся исключением.

Источник.

Фото на обложке: Ksenia Ragozina / Shutterstock