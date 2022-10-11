Стартап из Нью-Йорка предложил способ строить дома менее чем за час

Последние полтора года стартап Automatic Construction трудился над оригинальной методикой, которая позволяет «надувать» дом и закачивать бетон внутрь его стен. По оценкам компании, такие дома можно построить менее чем за час, а стоить они будут в разы дешевле коммерческих структур и частных домов.

Это необычный, но весьма многообещающий метод в условиях жилищного кризиса. По оценкам ООН, к 2030 году потребуется строить по 96 тысяч доступных домов в день, чтобы разместить 3 млрд человек, нуждающихся в жилье.

Стремясь ускорить строительство и снизить затраты, архитекторы и строительные компании применяют модульные здания, 3D-печать и даже роботов. Для Automatic Construction решением стала технология «надувной гибкой заводской опалубки». Компания уже подала заявку на соответствующий патент.

«Наше решение компактно упаковывается и надувается на месте», — говорит Алекс Белл, CEO компании.

Грузовик доставляет свернутую версию будущего дома. Конструкция, изготовленная из ПВХ, затем раскатывается и надувается с помощью обычных строительных воздушных компрессоров. Фактически, на данном этапе надуваются две структуры.

Первая — опора, которая поддерживает будущее здание во время отливки и выдерживает вес крыши. Вторая — собственно надувной дом, который, технически, надувается только на время, достаточное для закачки бетона с одного конца, в то время как воздух отсасывается с другого.

Фото в тексте: Automatic Construction

Затем материал застывает в течение примерно двух дней, после чего крепление сдувается и хранится для повторного использования. Примечательно, что после затвердевания бетона эта оболочка не удаляется и действует как естественный барьер, который является одновременно водо- и воздухонепроницаемым. Поверх нее укладывается изоляция и сайдинг, поэтому ее невзрачный внешний вид не отражается на конечном результате.

На данный момент компания использует первичный ПВХ, но Белл говорит, что можно перейти на переработанный. Тем не менее, бетон по-прежнему требуется укреплять при помощи арматуры, и хотя частично она устанавливается на месте, Белл говорит, что в конечном итоге это будут делать заранее на заводе.

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На сегодняшний день компания построила прототипы зданий площадью в 100 кв. футов и 200 кв. футов (9,3 кв. м и 18,6 кв. м соответственно), и сейчас работает над двумя жилыми помещениями и одноэтажным домом площадью 650 кв. футов (60,4 кв. м) в северной части штата Нью-Йорк.

На то, чтобы надуть дом, уйдет около 15 минут, а на заливку бетона — чуть больше часа. Он обойдется в $10-30 за квадратный фут (0,09 кв. м).

При этом строительство дома в США обойдется в среднем в $100-200 за кв. фут. И хотя по этой цене можно получить только базовую конструкцию с четырьмя стенами и крышей (без гипсокартона, облицовки, отделки и так далее), это означает, что значительная часть затрат на стандартные бетонные постройки может быть на 80% дешевле.

Фото в тексте: Automatic Construction

Стоит отметить, что этот надувной дом совсем не похож на детский батут в форме замка. Стенки толщиной в 10 см заполнены десятками тысяч полиэфирных нитей.

Когда-то Goodyear использовала эти волокна, чтобы изготовить надувной самолет Inflatoplane (этот проект по понятным причинам просуществовал недолго), а теперь они используются для изготовления досок для серфинга, каяков и даже надувных стульев Adirondack.

Фото в тексте: Automatic Construction

В данном случае они позволяют стенкам сохранять форму, поддерживая давление во время заливки.

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Фото на обложке: Tanes Ngamsom / Shutterstock