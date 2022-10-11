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Истории

Стартап из Нью-Йорка предложил способ строить дома менее чем за час

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Последние полтора года стартап Automatic Construction трудился над оригинальной методикой, которая позволяет «надувать» дом и закачивать бетон внутрь его стен. По оценкам компании, такие дома можно построить менее чем за час, а стоить они будут в разы дешевле коммерческих структур и частных домов.

Стартап из Нью-Йорка предложил способ строить дома менее чем за час

Это необычный, но весьма многообещающий метод в условиях жилищного кризиса. По оценкам ООН, к 2030 году потребуется строить по 96 тысяч доступных домов в день, чтобы разместить 3 млрд человек, нуждающихся в жилье.

Стремясь ускорить строительство и снизить затраты, архитекторы и строительные компании применяют модульные здания, 3D-печать и даже роботов. Для Automatic Construction решением стала технология «надувной гибкой заводской опалубки». Компания уже подала заявку на соответствующий патент.

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«Наше решение компактно упаковывается и надувается на месте», — говорит Алекс Белл, CEO компании.

Грузовик доставляет свернутую версию будущего дома. Конструкция, изготовленная из ПВХ, затем раскатывается и надувается с помощью обычных строительных воздушных компрессоров. Фактически, на данном этапе надуваются две структуры.

Первая — опора, которая поддерживает будущее здание во время отливки и выдерживает вес крыши. Вторая — собственно надувной дом, который, технически, надувается только на время, достаточное для закачки бетона с одного конца, в то время как воздух отсасывается с другого.

Последние полтора года стартап Automatic Construction трудился над оригинальной методикой, которая позволяет «надувать» дом и закачивать бетон внутрь его стен

Фото в тексте: Automatic Construction

Затем материал застывает в течение примерно двух дней, после чего крепление сдувается и хранится для повторного использования. Примечательно, что после затвердевания бетона эта оболочка не удаляется и действует как естественный барьер, который является одновременно водо- и воздухонепроницаемым. Поверх нее укладывается изоляция и сайдинг, поэтому ее невзрачный внешний вид не отражается на конечном результате.

На данный момент компания использует первичный ПВХ, но Белл говорит, что можно перейти на переработанный. Тем не менее, бетон по-прежнему требуется укреплять при помощи арматуры, и хотя частично она устанавливается на месте, Белл говорит, что в конечном итоге это будут делать заранее на заводе.

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На сегодняшний день компания построила прототипы зданий площадью в 100 кв. футов и 200 кв. футов (9,3 кв. м и 18,6 кв. м соответственно), и сейчас работает над двумя жилыми помещениями и одноэтажным домом площадью 650 кв. футов (60,4 кв. м) в северной части штата Нью-Йорк.

На то, чтобы надуть дом, уйдет около 15 минут, а на заливку бетона — чуть больше часа. Он обойдется в $10-30 за квадратный фут (0,09 кв. м).

При этом строительство дома в США обойдется в среднем в $100-200 за кв. фут. И хотя по этой цене можно получить только базовую конструкцию с четырьмя стенами и крышей (без гипсокартона, облицовки, отделки и так далее), это означает, что значительная часть затрат на стандартные бетонные постройки может быть на 80% дешевле.

Последние полтора года стартап Automatic Construction трудился над оригинальной методикой, которая позволяет «надувать» дом и закачивать бетон внутрь его стен

Фото в тексте: Automatic Construction

Стоит отметить, что этот надувной дом совсем не похож на детский батут в форме замка. Стенки толщиной в 10 см заполнены десятками тысяч полиэфирных нитей.

Когда-то Goodyear использовала эти волокна, чтобы изготовить надувной самолет Inflatoplane (этот проект по понятным причинам просуществовал недолго), а теперь они используются для изготовления досок для серфинга, каяков и даже надувных стульев Adirondack.

Последние полтора года стартап Automatic Construction трудился над оригинальной методикой, которая позволяет «надувать» дом и закачивать бетон внутрь его стен

Фото в тексте: Automatic Construction

В данном случае они позволяют стенкам сохранять форму, поддерживая давление во время заливки.

Источник.

Фото на обложке: Tanes Ngamsom / Shutterstock

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