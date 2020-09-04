«Невидимые» технологии и редизайн: как традиционный ритейл переходит в онлайн

Главный редактор сайта Modern Retail Кейл Вайсманн и президент и главный редактор Digiday Media Брайан Моррисси обсудили перемены в ритейле и выяснили, кто может стать на этом рынке победителем, а кто — проигравшим.

До пандемии ритейлеры неохотно осваивали e-commerce, но наступил момент, когда интернет-торговля осталась одним из немногих доступных вариантов. Розничные продавцы начали ихорадочно придумывать, как привлечь покупателей в онлайне, хотя еще недавно удаляли этому пространству слишком мало внимания.

«Самая горячая компания — это Shopify»

Сразу после появления Shopify стал основной платформой для D2C- и цифровых брендов. Сервис действовал как готовое и при этом дешевое решение, которое компании могли персонализировать. Shopify понятен даже предпринимателям без опыта в онлайн-продажах.

«Когда начался март, остальные компании поняли: "Нам нужен маркетплейс на сайте"», — рассказывает Вайсманн. Он добавил, что на Shopify приходит все больше ритейлеров, которые либо никогда не продавали через интернет, либо не уделяли этому каналу должного внимания.

По его мнению, теперь Shopify предстоит выяснить, как обеспечить лучшее обслуживание брендов, которые выросли до многомиллионного бизнеса. Сейчас они ищут первоклассные инструменты, которые помогут им лучше контролировать продажи и экономить на каждой сделке. Для этого Shopify создал Shopify+, работа над которым, по словам Вайсманна, еще не завершена.

Борьба за долю онлайн-рынка

Ни для кого не стало неожиданностью, что с закрытием офлайн-магазинов начал процветать онлайн-шопин, и больше всего от этого выиграли Amazon и Walmart.

Несмотря на то, что поначалу Amazon столкнулся с проблемами в цепочке поставок, у него выдался успешный второй квартал, а продажи выросли на 40% в годовом исчислении. Но одновременно у ритейлера появились конкуренты, среди которых был Walmart.

За последние несколько лет Walmart потратил много времени на создание инфраструктуры для различных видов онлайн-шопинга, впервые применив модель онлайн-оплаты с самовывозом. Но во время пандемии компания добилась особого успеха в онлайн-продаже продуктов.

«E-commerce — это дорого, — говорит Вайсманн, — и если ваш хлеб и масло стоят немного, то доставить их будет очень дорого». Вот почему интернет-магазины будут убыточны в течение очень долгого времени.

Walmart, однако, опережает всех остальных, потому что ранее вложился в повышение маржинальности продуктов.

D2C-бренды находятся на подъеме — по крайней мере, пока

Когда начался экономический спад и рекламный рынок сократил расходы, онлайн-инструменты подешевели и новым D2C-брендам стало легче дотянуться до потребителей.

Но в какой-то момент это закончится, убежден Вайсманн. У D2C мало денег для инвестиций, и они «сосредоточены на достижении прибыльности, и у них не будет иного способа продолжать существование», как только традиционные рекламодатели вернутся и цены на рекламу снова поднимутся, говорит он.

Кризис идентичности в ритейле

Вайсманн ожидает, что работа розницы возобновится и люди снова будут ходить по магазинам. Но брендам, которые предлагают скучный потребительский опыт, нужно будет пересмотреть свою работу.

Идентичность бренда и цели больше не будут стимулировать трафик, поскольку сейчас покупатели беспокоятся о здоровье и безопасности. Клиенты больше не будут воспринимать бренды так, как прежде.

Однако для D2C-бизнеса магазины представляют скорее маркетинговую площадку, где клиенты могут взаимодействовать с брендом лично. По мнению Вайсманна, розничная торговля и будет идти в этом направлении, а не использовать магазины для хранения товаров.

«Сейчас многие думают, как перепроектировать магазины, чтобы они служили местом для демонстрации бренда, а не для продаж и получения прибыли, — говорит Вайсманн. — Приходится закрывать сотни и тысячи объектов».

Развитие «невидимых» технологий

«Есть такие нашумевшие технологии, как AR и VR, от которых многое ожидалось, но реальность такова, что по-настоящему активно развиваются множество ″невидимых″ технологий», — говорит Вайсманн.

Одно из ярких тому доказательств — роботизация в центрах исполнения заказов, которая оказывает большое влияние на маржу электронной коммерции.

Освоение e-commerce обходится традиционным ритейлерам настолько дорого, потому что много денег уходит на аренду складов и оплату человеческого труда, который часто оказывается довольно неэффективным. Таким образом, сделать этот рынок доступнее способна только автоматизация процессов.

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