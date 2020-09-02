Компания Мамута Ideas4Retail будет развивать сеть магазинов с товарами для дома

Компания Ideas4Retail будет развивать новую сеть магазинов товаров для дома Goood’s House. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Елену Евтееву.

Ideas4Retail управляет в России магазинами игрушек Hamleys и точками по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse.

В презентации компании от 2019 года говорилось, что 90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments Александра Мамута и Lynwood Group. Еще 10% контролирует продавец детской одежды и обуви под брендами Armani, Kenzo, Moschino и другими — ООО «ДТЦ "Винни» Артема Каграманова.

Информация о бренде Goood’s House появилась в профиле Ideas4Retail на портале Headhunter. Под этой вывеской в Москве работают пять магазинов с товарами для дома.

По словам Елены Евтеевой, Ideas4Retail давно рассматривала разные варианты развития сети Cookhouse. Одним из них было создание крупного формата с уклоном в товары для дома. Евтеева добавила, что «бывшие владельцы Goood’s House предложили хорошую сделку». Имена экс-владельцев и сумма сделки не раскрываются.

В этом году Ideas4Retail планирует привести магазины к единому стилю, а в следующем — открыть новые точки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В ноябре прошлого года владельцы Ideas4Retail рассматривали продажу компании. В Ideas4Retail не комментируют, продолжает ли компания искать покупателей.