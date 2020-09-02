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Компания Мамута Ideas4Retail будет развивать сеть магазинов с товарами для дома

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания Ideas4Retail будет развивать новую сеть магазинов товаров для дома Goood’s House. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Елену Евтееву. 

Компания Мамута Ideas4Retail будет развивать сеть магазинов с товарами для дома

Ideas4Retail управляет в России магазинами игрушек Hamleys и точками по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse. 

В презентации компании от 2019 года говорилось, что 90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments Александра Мамута и Lynwood Group. Еще 10% контролирует продавец детской одежды и обуви под брендами Armani, Kenzo, Moschino и другими — ООО «ДТЦ "Винни» Артема Каграманова.

Информация о бренде Goood’s House появилась в профиле Ideas4Retail на портале Headhunter. Под этой вывеской в Москве работают пять магазинов с товарами для дома. 

По словам Елены Евтеевой, Ideas4Retail давно рассматривала разные варианты развития сети Cookhouse. Одним из них было создание крупного формата с уклоном в товары для дома. Евтеева добавила, что «бывшие владельцы Goood’s House предложили хорошую сделку». Имена экс-владельцев и сумма сделки не раскрываются. 

В этом году Ideas4Retail планирует привести магазины к единому стилю, а в следующем — открыть новые точки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. 

В ноябре прошлого года владельцы Ideas4Retail рассматривали продажу компании. В Ideas4Retail не комментируют, продолжает ли компания искать покупателей. 

Фото: Karen Culp / Shutterstock

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