Как подключить второй экран к ноутбуку

Во время работы из дома экрана ноутбука может оказаться недостаточно. К счастью, в большинстве устройств легко расширить рабочее пространство, даже если у них нет разъема для второго дисплея. Рассмотрим варианты, не требующие покупать много дополнительного оборудования.

С помощью разъема для внешнего дисплея

У многих ноутбуков есть порт для подключения второго монитора. Он может выглядеть как обычный разъем, например HDMI, но чаще всего меньшего размера. Если один из портов кажется незнакомым — возможно, он предназначается для подключения дисплея.

У Macbook и некоторых ноутбуков на платформе Windows есть порты Thunderbolt, Mini DisplayPort и Mini-DVI. Для подключения внешнего монитора понадобится специальный адаптер или кабель. Например, в ноутбук Surface Book от Microsoft встроен Mini DisplayPort, который с помощью адаптера можно превратить в обычный HDMI, подходящий для подключения практически к любому телевизору или монитору.

Используя USB-порт

Если специального разъема для дисплея нет, можно воспользоваться USB-соединением. К примеру, USB-C подойдет не только для подключения внешних жестких дисков и телефонов, но и мониторов. В большинстве случаев для этого потребуется только кабель.

Если в ноутбуке нет USB-C, то подойдут и более привычные USB-порты. С помощью внешних концентраторов можно не только увеличить их количество, но и подключить дисплей через HDMI и даже добавить Ethernet-соединение. Этот метод будет особенно полезен при нехватке портов для подключения всех периферийных устройств, которые использовались во время работы в офисе. Однако не все ноутбуки поддерживают вывод видео через USB-C, и лишь некоторые внешние ключи могут добавить поддержку этой функции, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством производителя конкретного устройства.

Приспособив планшет в качестве второго монитора

Планшет также может выступить в роли дополнительного монитора меньшего размера. В операционную систему Mac встроена технология Sidecar для подключения iPad через USB-C или кабель Lightning.

Достичь того же результата с продуктами разных производителей помогут сторонние приложения. Наиболее надежный вариант — программа DuetDisplay, позволяющая подключить планшеты Android/iOS к устройствам Mac/Windows.

Подключив монитор напрямую к ноутбуку

Некоторые мониторы специально предназначены для использования в качестве дополнительных дисплеев. Например, Duex Pro, который можно прикрепить к задней части экрана ноутбука и выдвигать при необходимости. Это удобный вариант, не занимающий много места и, что самое главное, подходящий для поездок.

Помимо этого, есть портативные дисплеи, рассчитанные на работу от одного подключения (не требующие отдельного питания). Их можно хранить в сумке для ноутбука и использовать при необходимости.

Перенеся некоторые задачи на телефон

Некоторые рабочие задачи можно перенести на телефон или планшет, не подключая дополнительный монитор. Закрепить телефон можно на подставке или беспроводной зарядке.

Например, с телефона можно обрабатывать письма, при необходимости переключаясь на папку «Входящие» на главном компьютере. Телефон подойдет и для того, чтобы следить за чатами в Slack, новостями, информационными панелями и другими метриками, не загромождая основной рабочий стол.

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