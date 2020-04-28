Только 1% россиян хочет работать из дома после отмены режима самоизоляции

Только 1,1% россиян хочет остаться на удаленке после снятия режима самоизоляции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Основная часть респондентов намерена вернуться к обычной жизни после снятия ограничений, которые власти ввели из-за пандемии коронавируса.

Что планируют сделать россияне после отмены режима самоизоляции:

прогуляться на свежем воздухе — 38,2%;

встретиться с родственниками и друзьями — 32%;

вернуться на работу — 26,4%;

развестись — 1,2%.

Авторы исследования отметили, что россиянам достаточно информации о коронавирусе и мерах борьбы с ним. О необходимости информационно-разъяснительной работы заявили 25,8% опрошенных.

78,2% россиян считают, что надо финансово поддерживать тех, кто лишился дохода из-за коронавируса. Две недели назад этот показатель был выше — 81,7%.

«У россиян наблюдается накопительный эффект усталости от ограничительных мер. Они ждут возвращения к нормальной жизни после окончания пандемии. Такой настрой свидетельствует о позитивных ожиданиях, которые основаны на понимании, что ограничения — необходимые и вместе с тем временные», — отметил директор Института государственного и муниципального управления, проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

ВШЭ проводила опрос 18-20 апреля, в нем приняли участие 11,1 тысячи человек по всей России.

В России до 30 апреля действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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