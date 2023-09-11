Эффект края: как привлечь внимание аудитории к важной информации

Лучше всего мы запоминаем то, что появляется в начале и в конце информационного блока. Это называется эффектом края. Вот как маркетологи могут его использовать.

Помните ли вы, что ели вчера на обед? Возможно, вспомнить будет непросто, и это связано с тем, как работает наша память.

Можно сказать, что эффект края включает два искажения:

эффект первичности (склонность лучше запоминать информацию, полученную раньше);

эффект недавности (склонность лучше запоминать информацию, полученную в последнюю очередь).

Вот как использовать это явление, чтобы повысить эффективность маркетинга.

Попробуйте установить максимальную цену за клик

Медиабайеры, особенно новички, часто говорят, что не могут предлагать максимальную ставку, поскольку при текущем коэффициенте конверсии это не выгодно. Они забывают, что первое впечатление может работать гораздо эффективнее и значительно повысить этот показатель.

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Конечно, не у всех есть возможность предлагать максимальную ставку в социальных и других рекламных сетях. Но стоит хотя бы протестировать эту опцию, чтобы не упустить ее преимущества.

Добавляйте важную информацию в постскриптум

Если ваши маркетинговые письма не сопровождает постскриптум (обычно обознается как P.S.), то стоит поэкспериментировать с этим разделом. Указывайте в нем важную информацию, которую читатели должны запомнить.

Вот несколько идей.

Гарантия: «Если продукт не оправдает ожидания, его можно вернуть в течение 30 дней».

«Если продукт не оправдает ожидания, его можно вернуть в течение 30 дней». Социальное доказательство: «Показатель ROI у наших клиентов вырос на 589% за последний год».

«Показатель ROI у наших клиентов вырос на 589% за последний год». Скидка или специальное предложение: «Совершите покупку в течение четырех часов, и мы доставим ваш заказ бесплатно».

Резюмируйте главные моменты в конце

Этот совет пригодится не только в маркетинге. Если вы представляете важную информацию, обязательно повторяйте ключевые моменты в самом конце.

То же касается и рекламы: сделайте финал ярким и включите в него призыв к действию.

Люди обращают внимание на последнее напоминание. Вот почему многие запоминающиеся презентации заканчиваются подобными фразами: «Если вы воспользуетесь хотя бы одним из этих советов, то…».

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Фото на обложке: Josep Suria / Shutterstock