На какие товары нужны сертификаты качества продукции и как их оформить

Продавать некоторые виды товара предприниматель может только после получения сертификата, который подтверждает, что продукт соответствует стандартам. Документ можно получить лишь после прохождения предусмотренных законом проверок. В статье узнаете, что такое сертификация продукции, из каких этапов она состоит и как ее можно оформить.

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Что такое сертификация продукции

Сертификация продукции представляет собой подтверждение того, что товар отвечает принятым нормам безопасности. При этом в каждой стране устанавливают свои стандарты. В Российской Федерации их прописывают в нормативных документах, например, ГОСТах, технических регламентах или федеральных законах.

Конечный результат процедуры — получение производителем сертификата качества. Но процесс включает и другие этапы:

разработку документов,

тесты продукции,

составление протоколов проведенных испытаний.

Полученный сертификат – итог, завершающая стадия.

Некоторые товары сертифицируют по упрощенной схеме. На них оформляют декларацию соответствия. К таким можно отнести продукты питания. При этом декларирование и сертификация проходят в общем порядке и состоят из одинаковых стадий.

Выделяют несколько видов сертификации:

ЕАЭС. В этом случае на продукцию оформляют специальные сертификаты — ТР ТС либо ТР ЕАЭС. ГОСТ Р. Нужна для товаров, для которых не были установлены требования ЕАЭС. Например, в эту категорию входят корма для питомцев. Гигиеническая. В Российской Федерации это получение свидетельства о государственной регистрации. Выдается СГР Роспотребнадзором. При этом продукцию испытывают лишь на гигиеническую безопасность. Пожарная. Требуется, если товар теоретически может быть пожароопасным. Например, сертификат получить нужно для продажи или импорта лакокрасочных и строительных материалов. Фитосанитарная. Требуется для импорта или продажи продукции растительного происхождения. Например, древесины, луковиц растений, фруктов или семян.

Для торговли в других странах нужны дополнительные документы. Например, чтобы продавать продукт на территории Евросоюза, нужно получить право ставить маркировку СТ. Это подтверждает, что изделия отвечают европейским стандартам. При отсутствии знака в магазинах Европы продавать продукт будет запрещено.

Иногда на 1 товар требуется оформить сразу несколько сертификатов. Например, чтобы продавать подгузники, придется получать СГР, чтобы подтвердить, что гигиенические принадлежности отвечают санитарным нормам. Одновременно нужен пожарный сертификат, который доказывает, что изделия огнестойкие.

Производители и поставщики могут подтверждать соответствие качества продукции нормам обязательно либо добровольно.

В первом случае применяются 2 формы: сертификация или декларирование. Какая нужна в каждом отдельном случае, установлено законодательно. Обязательная сертификация требуется для товаров, которые попадают в специальные списки. Если предприниматель не получит документов, разрешающих торговлю или импорт, продавать такие изделия он не сможет. Нельзя будет и ввезти партию на территорию страны.

Поскольку требования постоянно меняются, товары переходят из одного списка в другой. Важно проверять изменения в официальных источниках. Изучать придется сразу несколько перечней, поскольку товар может попасть сразу в 2 и более. Обязательная сертификация введена, например, для предметов одежды, медикаментов, косметических средств и парфюмерии, химических составов для уборки.

Если ни в одном списке продукция не числится, сертификат на нее можно не оформлять. Но желающие подтвердить качество продукции производители могут добровольно подать заявку.

Иногда без сертификата предприниматель лишается возможности сбыта. Например, разрешительные документы часто становятся обязательным условием для бизнеса, который участвует в тендере. Подобные требования выдвигают к продавцам и маркетплейсы.

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Добровольную сертификацию можно пройти дополнительно к обязательной. В разрешительной бумаге при этом пропишут те данные, которых среди требований, стандартов безопасности нет. Это позволяет подтвердить качество продукции.

Но заменить обязательную сертификацию прохождением добровольной нельзя. Такая процедура может выступать лишь в роли дополнительной. Однако производители нередко добровольно получают разрешительные документы — это благоприятно влияет на репутацию бренда, повышает его привлекательность для пользователей.

Нередко такое решение принимают, чтобы привлечь отдельные сегменты целевой аудитории. Например, сторонников здорового образа жизни могут побуждать к покупке указания «Без глютена» или «Диетический». А люди, которые заботятся об экологии, предпочитают покупать бытовую химию с пометкой «Без хлора». Виды добровольного получения сертификата возникают в ответ на тенденции, предпочтения и ценности потенциальных покупателей.

Но без бумаг этого вида торговать тоже можно. Например, если бизнесмен не станет проводить проверку, чтобы доказать отсутствие сахара во фруктовых батончиках, выпущенных его фирмой, с продажи лакомства не снимут.

Подлинность любого сертификата можно проверить. Для этого нужно ознакомиться с тем реестром, в котором документ можно найти. При этом заносят туда лишь сведения об обязательной сертификации. Добровольно полученные документы в официальные реестры не включают. Их можно проверить на сайте Росаккредитации.

Сертификацию проходят не только отдельные товары, но и само производство. Например, отдельные продукты продавать разрешено лишь фирмам, у которых действует система менеджмента качества, которая утверждена специальным документом.

Чтобы получить разрешительные бумаги не требуются испытания. Вместо этого проводят внешний и внутренний аудит, разрабатывают документы, а сотрудников обучают правилам, которые действуют на производстве. Эту сертификацию чаще оформляют крупные организации. Наличие у них бумаг служит для потенциальных заказчиков гарантией, что производитель стабильно предоставляет продукцию, качество которой подтверждено.

Кому нужна сертификация товаров

Чтобы торговать некоторыми товарами, сертификат качества необходим, без него производителю или поставщику нельзя импортировать в Россию крупные партии и реализовывать их. Ввезти можно лишь небольшое количество продукта для себя или для проведения тестов.

Сертификация обязательна для:

Производителей, чтобы начать торговлю изготовленным товаром.

Импортеров, которые завозят продукцию из других стран, чтобы получить разрешение на ввоз товара в Россию.

общепита и сервисов, доставляющих готовую еду.

При этом получить декларацию или сертификат могут только организации или ИП. Самозанятым такая возможность не предоставляется.

Документы проверяют не только госструктуры и органы контроля. Процедура проводится также магазинами, в которых бизнесмен планирует выставить свою продукцию, в том числе маркетплейсами. Торговым точкам это позволяет избежать штрафов и прочих негативных последствий, поскольку продажа несертифицированных продуктов может быть незаконной. Рекламные площадки тоже проводят проверки.

Опция доступна и покупателям. Например, если у человека непереносимость лактозы, он может изучить реестры, убедиться, что продукт получил сертификат, подтверждающий отсутствие этого вещества в составе.

Отсутствие документов, использование устаревших бумаг или их подделка являются правонарушением. Наказания за это противозаконное деяние предусмотрены КоАП РФ.

Штрафы за неправильно сертифицированные товары составляют:

15 тыс. – 25 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

50 тыс. – 150 тыс. рублей для малого бизнеса.

100 тыс. – 300 тыс. рублей для средних и крупных компаний.

Если продукт выпущен в продажу впервые, наказание будет более суровым:

25 тыс. – 35 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

150 тыс. – 250 тыс. рублей для малого бизнеса.

300 тыс. – 500 тыс. рублей для средних и крупных организаций.

Последствия ужесточаются, если неверно сертифицированный товар был выпущен в оборот и причинил вред. Например, оказался опасным для человеческого здоровья или жизни питомцев и окружающей среды.

Штрафы возрастут до:

35 тыс. – 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

350 тыс. – 500 тыс. рублей для малого бизнеса.

700 тыс. – 1 млн рублей для средних и крупных организаций.

Проверить наличие сертификатов качества могут надзорные органы. Они могут потребовать у производителя, продавца сообщить регистрационный номер документа. Если будут выявлены нарушения, несоответствие стандартам, от бизнесмена потребуют в установленные сроки устранить их. При этом временной промежуток определяется тем, какие требования технического регламента не были соблюдены.

Надзорные органы могут также приостановить действие сертификата. При этом потребовать, чтобы продукцию, не отвечающую стандартам, прекратили выпускать.

Этапы сертификации

Сертификация проходит в несколько этапов:

Оформление заявки. Производитель перечисляет товары, которые должны пройти проверку, а также указывает нужные сертификаты. Передача документов. Одновременно производитель обязан предоставить образцы товаров, которые нужно исследовать на соответствие стандартам. Изучение продукции. Проводится в лаборатории. Образцы исследуются для оценки по ряду параметров. Обработка полученных сведений. На основании результатов проверок выносится решение, может ли бизнесмен получить сертификат на продукцию. Если будут выявлены нарушения, производителю ответят отказом. Создание документа. Если было принято положительное решение, предприниматель получает сертификат.

После того как продукт протестируют, результаты заносят в протокол. Это задача государственных и коммерческих лабораторий, которые проводили проверку отправленных предпринимателем материалов. Документы, разрешающие ввозить их в РФ и торговать продукцией на ее территории, оформляют на основе содержащихся в протоколе сведений.

Сертификаты соответствия оформляют в коммерческих структурах, которые получили разрешение на подобную деятельность от государства. При этом каждый человек может добиться такого права. Но сначала нужно предоставить пакет документов, написать заявление и отвечать списку требований для того, чтобы получить аттестат аккредитации. Все структуры, которые обладают правом выдачи сертификатов качества, перечислены в госреестре.

Как оформить

Если производителю нужен сертификат качества, обращаться придется в государственные структуры либо коммерческие организации. Поэтому важно выяснить, какой орган выдает нужные документы. Например, чтобы начать продавать овощи, нужно получить фитосанитарный сертификат. Для этого нужно обратиться в Россельхознадзор.

Стоимость оформления лучше узнать сразу в органе, который будет выдавать документ. Для этого нужно подробно описать в запросе продукт, его состав, область применения. При этом нередко ответы предпринимателю дают лишь при разработанных технических условиях.

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Например, Роспотребнадзор без них не станет реагировать на запрос. Поэтому удобнее сначала определить количество документов, а уже потом рассчитывать стоимость. Цены будут отличаться в зависимости от вида продукта, технических регламентов.

При расчете стоимости учитываются:

Вид продукции.

Точный ассортимент.

Использованные для изготовления материалы.

Сфера применения.

Возрастная группа, для которой продукт был создан.

Наличие технической документации, кодов внешнеэкономической деятельности, российского классификатора.

Сначала производителю следует перечислить все продукты, которыми он планирует торговать, указав каждую позицию. Полученный список делят на группы. Разбивают его по составу, возрасту конечного потребителя, области использования. После этого каждой группе присваивают коды внешнеэкономической деятельности и российского классификатора.

Предпринимателю нужно будет определить число ТУ (а вместе с ним деклараций и сертификатов). Придется разрабатывать технические условия, прописывать инструкции по эксплуатации, составлять прочие документы, которые требуются по установленному регламенту.

Затем заключить договор с тем органом, который будет проводить испытания продукта. Сертификат через уполномоченную структуру тоже придется регистрировать самому заявителю.

Пакет документов, который нужно предоставить, отличается в зависимости от вида товаров. Требуются общие сведения об организации-производителе или ИП. Технические требования и стандарты прикладывают к изготовлению каждого продукта. На все товары требуется нормативно-техническая документация. Сообщают код ОКВЭД, ИНН, ОГРН либо ОГРНИП. По шаблону предприниматель пишет для уполномоченной структуры заявление.

На проверку отправляют материалы — образцы каждого продукта. При этом требования к их количеству устанавливает лаборатория. Приложить придется договор аренды производственных площадей.

Чтобы задекларировать регистрацию, требуется квалифицированная электронная подпись. Нужен зарегистрированный аккаунт на сервисе «Госуслуги». Без него зарегистрировать декларацию не получится.

Когда продукцию начнут проверять, бизнесмену останется дождаться решения. Если оно положительное, разрешительные бумаги можно будет получить лично в отделении или офисе либо через доставку курьерской службой.

Если обнаружатся нарушения, продавать товар запретят. Но предприниматель может устранить выявленные проблемы, чтобы добиться соответствия изделий принятым нормам. После этого можно повторно провести проверку.

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