Топ-5 бесплатных онлайн-продуктов в помощь московским предпринимателям

Рассказываем о пяти наиболее востребованных онлайн-продуктах ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которые помогают развивать свое дело даже в условиях непростой экономической обстановки. К этим услугам и сервисам предприниматели обращались чаще всего не только в первом квартале 2022 года, но и весь прошлый год — а это значит, что они эффективно помогают решить насущные бизнес-вопросы, оставаясь актуальными независимо от ситуации.

1. Интерактивный помощник

Московские предприниматели могут рассчитывать на комплексную поддержку бизнеса, в том числе антикризисную. Но разобраться в доступных видах помощи и условиях их получения может быть непросто. «Интерактивный помощник» отобразит персональную подборку мер поддержки, подходящих именно для вашей компании с учетом ее сферы деятельности — нужно только ввести ИНН.

Информация разбита по блокам, которые включают возможности для бесплатного бизнес-обучения, полезные онлайн-продукты и другие виды поддержки, в том числе финансовые — от антикризисных программ льготного кредитования до поручительств и грантов от города.

Отдельно «Интерактивный помощник» ориентирует в мерах поддержки для самозанятых.

2. Законодательный бизнес-дайджест

В связи со стремительными изменениями в законодательстве предпринимателям важно отслеживать нововведения и своевременно узнавать о вводимых мерах поддержки. Законодательный бизнес-дайджест содержит самую главную информацию в правовой сфере, регулирующую работу бизнеса. Он позволяет узнавать о принятых актах и инициативах, которые только готовятся к принятию, а также ознакомиться с разъяснениями законодательства.

Для удобства пользователей есть специальные фильтры, например, «Антикризисные решения», позволяющий узнавать о помощи бизнесу в непростых экономических условиях. А чтобы не пропустить самые главные правовые новости, подпишитесь на уведомления законодательного бизнес-дайджеста.

3. Записаться в бесплатный коворкинг

В Москве можно бесплатно получить рабочее место для себя и своих сотрудников, чтобы сэкономить на аренде офиса. В коворкингах созданы комфортные условия для ведения бизнеса: есть бесплатный доступ в интернет и удобная офисная мебель.

Это не только рабочее место, но и площадка для нетворкинга, где можно познакомиться с другими предпринимателями и найти новых партнеров, а также получить бесплатную консультацию специалистов МБМ по любым вопросам ведения бизнеса — от информации о доступных именно вам мерах поддержки до разъяснений по налогам.

Записаться в коворкинг можно на сайте МБМ через специальный онлайн-продукт. Одно место предоставят самозанятому и до трех — компании или ИП.

4. Проверь законность вывески

Вывеска помогает бизнесу привлечь новых клиентов. Но устанавливать ее необходимо с учетом особых требований от столичных властей — это необходимо для соблюдения единого облика города. Ошибки при размещении могут привести к штрафу и демонтажу. Определить, соответствует ли ваша информационная конструкция правилам, поможет удобный онлайн-сервис.

Поиск осуществляется по адресу установки вывески: введя его в специальную строку, вы узнаете, есть ли нарушения, и если да, то в какой срок их необходимо устранить. Также можно подписаться на уведомления по конкретному адресу, чтобы в случае выявления нарушений информация об этом оперативно поступила на ваш e-mail.

5. Проверка контрагентов

Одним из серьезных факторов риска для вашего бизнеса может стать недобросовестный контрагент. А в новых экономических реалиях эти риски возрастают. Убедиться в благонадежности поставщиков и партнеров, чтобы избежать возможных проблем в будущем и обезопасить свой бизнес, позволит специальный сервис на портале mbm.mos.ru. Просто введите один из параметров, например, ИНН, ОГРН, ФИО руководителя или название интересующей компании, — и вы получите информацию о ее бухгалтерской и финансовой отчетности за предыдущие периоды, а также узнаете, является ли она фигурантом арбитражных дел.

Всего на портале mbm.mos.ru действует более 20 онлайн-продуктов для упрощения ведения бизнеса, и команда МБМ постоянно разрабатывает новые цифровые решения. Среди них — онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», который активно набирает популярность. Он предоставляет комплексную возможность бесплатно, без уплаты госпошлины, открыть компанию или ИП — от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до открытия расчетного счета. Банк возьмет все заботы на себя: оформит документы, зарегистрирует бизнес, а также предоставит бонусы и выгодные предложения.

Кроме того, на mbm.mos.ru можно бесплатно получить помощь в подготовке налоговой декларации по УСН или подборе городских помещений для бизнеса. Также предпринимателям всегда доступны бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса в Москве — от регистрации своего дела до масштабирования.

Чтобы получить доступ к онлайн-услугам и сервисам, а также другим возможностям портала, нужно только пройти регистрацию. Это не займет много времени, но поможет развивать бизнес еще эффективнее.

Фото на обложке: Mikbiz / Shutterstock