Как делиться местоположением в Google Картах

Рассказываем, как использовать эту функцию.

Google Карты позволяют показывать выбранным контактам, например друзьям и родным, где вы находитесь в данный момент. Это пригодится, если вы опаздываете на встречу или хотите обезопасить себя.

Пользователи, с которыми вы делитесь геоданными, могут видеть:

ваше имя и фото;

местонахождение вашего устройства, уровень заряда его батареи и подключено ли оно к источнику питания;

время прибытия и отправления, если уведомление об этом включено.

Передача геоданных работает, даже если история местоположений отключена. Сообщение о проблеме может возникать по следующим причинам:

региональные ограничения;

недоступность в вашем домене Google Workspace;

возрастные ограничения.

Пользователям младше 18 лет нельзя делиться своим местоположением более 24 часов. Родители или опекуны могут настраивать передачу геоданных через приложение Family Link.

Делимся местоположением в Google Картах на Android и iOS

С пользователем, у которого есть аккаунт Google

Откройте Google Карты, нажмите на иконку своего профиля → «Передача геоданных» → «Поделиться местоположением». Выберите, как долго другой пользователь сможет видеть, где вы (от 15 минут до одного дня или «Пока я не отключу»). Выберите, с кем хотите поделиться местоположением и нажмите «Показывать».

С пользователем, у которого нет аккаунта Google

Нажмите на иконку своего профиля → «Передача геоданных» → «Поделиться местоположением».

На Android выберите «Копировать в буфер обмена» и отправьте ссылку через почту, сообщения или другое приложение.

На iOS отправьте ссылку через iMessage или другую платформу (нажмите «Еще» → «Выбрать другое приложение»).

По этой ссылке любой пользователь сможет узнать, где вы находитесь.

Закрываем доступ к геоданным в Google Картах

Откройте Google Карты, нажмите на иконку своего профиля → «Передача геоданных» → «Поделиться местоположением». Нажмите на фото профиля нужного пользователя и выберите «Остановить».

Делимся примерным временем прибытия

Когда вы проложили маршрут (автомобильный, пеший или велосипедный), вы можете поделиться с другим человеком своим местом назначения, примерным временем прибытия или текущим местоположением.

Откройте Google Карты и проложите маршрут. Нажмите на иконку в виде трех точек → «Поделиться маршрутом». Выберите пользователя и нажмите «Отправить».

Обмен местоположением автоматически отключится, когда вы прибудете на место назначения или отключите навигацию. Чтобы закрыть доступ к геоданным до прибытия, нажмите на иконку в виде трех точек и выберите «Закрыть доступ».

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Фото на обложке: igTunaOnline / Shutterstock