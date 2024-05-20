SHIVA-мир: что это такое и как влияет на бизнес

Мы живем в мире постоянных изменений и движения. Поэтому к бизнесу нужно подходить особенно внимательно. В кризисное время важна сплоченная команда для быстрого решения проблем.
SHIVA-мир — новый метод, который помогает сохранять стабильность компании в условиях постоянных изменений. В статье узнаете, что такое SHIVA-мир, как он работает и как создать сплоченную команду для преодоления кризиса.
Содержание
- SHIVA: как расшифровывается и что означает концепция
- Как управлять командой в условиях SHIVA-мира
- Что поможет «бежать» в мире SHIVA
- Плюсы концепции
SHIVA: как расшифровывается и что означает концепция
SHIVA-мир — концепция, введенная в 2022 году психологом и управляющим партнером «ЭКОПСИ Консалтинг» Марком Розиным. Она помогает адаптировать и изменять бизнес-процессы в условиях постоянно меняющегося мира.
SHIVA быстро заменил концепцию BANI, созданную Джамаисом Кашио, которая описывала мир во время пандемии и была рассчитана на 5–7 лет. Однако уже через два года SHIVA стал более актуальным подходом.
Для сравнения укажем, как расшифровывается концепция каждого из двух миров:
|BANI-мир
|SHIVA-мир
|B — Brittle (хрупкий)
|S — Split (беспощадный)
|A— Anxious (тревожный)
|H — Horrible (ужасный)
|Nr — Nonlinear (нелинейный)
|I — Inconceivable (невообразимый)
|I — Incomprehensible (непредсказуемый)
|V — Vicious (беспощадный)A — Arising (возрождающийся)
SHIVA-мир заменил концепцию BANI: вместо «нелинейности» пришла «невообразимость». В BANI-мире небольшие усилия могли привести к большим результатам, а чрезмерные усилия часто давали малый эффект. В SHIVA-мире не стоит быть уверенным, что любое решение принесет хоть какой-то результат.
Читайте по теме:
Матрица Ансоффа: что это, как построить и использовать стратегию проникновения в бизнесе
PDCA или цикл Деминга: этапы по улучшению процессов в бизнесе в целом, и в IT-сфере в частности
SHIVA сковывает бизнес, внушая ужас. Он требует новых подходов, поскольку старые методы больше не работают. В новой реальности принятие решений становится трудным: вместо тревожности приходит ужас, который затрудняет движение и усложняет работу с новыми вызовами. Первый, кто найдет способ решения проблемы, может преодолеть трудности и получить сверхприбыль для бизнеса.
Как управлять командой в условиях SHIVA-мира
Не только владельцы компаний, но и команды страдают от нового и сложного мира. Управлять командой в таких условиях — задача предпринимателя. Чтобы поддержать сотрудников, можно использовать следующие методы:
- Определите новые критерии успеха. Раньше главным показателем успешности компании была ее прибыльность, и сотрудники стремились достигать KPI. В современных условиях успех компании определяется не только финансовыми показателями, но и сохранением и развитием команды. Финансовые цели остаются важными, но пренебрежение командой может быть опасным.
- Пересмотрите мотивацию. Мотивация сотрудников зависит от их ценностей, которые могли измениться в процессе кризиса. Например, для некоторых сотрудников важна возможность работать из дома. Предложите гибридный график или полностью удаленную работу, чтобы закрыть их потребности.
- Понимайте мотивы сотрудников. Чтобы удержать сотрудников, важно понять, что их волнует. Проведите опрос через Яндекс или Google Формы, чтобы выяснить их приоритеты и потребности.
- Информируйте о ситуации. Обеспечьте сотрудников информацией о ближайших целях компании, дедлайнах и роли каждого в проекте. Это повысит их ответственность и улучшит понимание общей картины.
- Хвалите за результаты. Если владелец чувствует неопределенность, то сотрудникам точно нужна поддержка. Признавайте достижения каждого члена команды. Если кто-то ошибается, относитесь с пониманием.
- Поддерживайте физическое и моральное здоровье сотрудников. Кризис влияет на всех. Проведение специализированных тренингов и внедрение упражнений поможет команде справляться с трудностями. Поддержание здоровья сотрудников бизнеса — ключ к их продуктивности и эффективности.
Что поможет «бежать» в мире SHIVA
Чтобы не замереть в условиях текущего кризиса, используйте эти пять советов:
- Вкладывайтесь в развитие сотрудников, повышайте их компетенции и делайте из них специалистов. Знания, которые вы получили в вузе, часто недостаточны. В условиях нестабильности важно иметь многообразные навыки. Инвестируйте в вебинары, курсы и программы саморазвития.
- Применяйте полученные знания на практике, ищите нестандартные решения для сложных задач. Творческое мышление помогает находить выходы из непростых ситуаций.
- В условиях нестабильности важно быстро принимать решения. Практикуйте этот навык, чтобы реагировать оперативно и эффективно.
- Пересматривайте приоритеты в зависимости от текущей ситуации и уровня неопределенности. Например, вместо покупки дорогой машины инвестируйте в обучение сотрудников или свое собственное развитие, чтобы принимать быстрые и обоснованные решения.
- Во время кризиса особенно важно поддерживать ментальное здоровье. Посещайте психолога, занимайтесь любимыми хобби, не поддавайтесь панике. Это поможет вам оставаться продуктивными и устойчивыми к стрессу.
Плюсы концепции
SHIVA-мир расшифровывается как расщепленный, ужасный, невообразимый, беспощадный, возрождающийся. Прежний мир уже не вернется, и нам приходится приспосабливаться к новым, постоянно меняющимся условиям. У концепции SHIVA есть преимущества и недостатки.
К плюсам относятся:
- Реалистичность. Концепция SHIVA отражает реальную сложность современного мира, где очень трудно держаться на плаву.
- Возможность возрождения. Несмотря на сложности, каждый предприниматель имеет шанс на возрождение. Найдя правильный подход, можно преодолеть любые трудности.
- Нестандартные решения. Необычный подход SHIVA помогает находить решения проблем в постоянно меняющихся условиях, что крайне важно.
Нужно постоянно меняться, пробовать новое и искать выходы из сложных ситуаций. Используя простые советы, которые описаны выше, можно приспособиться к этому меняющемуся миру. Саморазвивайтесь, стремитесь к большему, мотивируйте свой коллектив на большие достижения и помните, что все в ваших руках.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
20 мая 2024
20 мая 2024
20 мая 2024