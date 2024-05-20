SHIVA-мир: что это такое и как влияет на бизнес

SHIVA-мир — новый метод, который помогает сохранять стабильность компании в условиях постоянных изменений. В статье узнаете, что такое SHIVA-мир, как он работает и как создать сплоченную команду для преодоления кризиса.

Мы живем в мире постоянных изменений и движения. Поэтому к бизнесу нужно подходить особенно внимательно. В кризисное время важна сплоченная команда для быстрого решения проблем.

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SHIVA: как расшифровывается и что означает концепция

SHIVA-мир — концепция, введенная в 2022 году психологом и управляющим партнером «ЭКОПСИ Консалтинг» Марком Розиным. Она помогает адаптировать и изменять бизнес-процессы в условиях постоянно меняющегося мира.

SHIVA быстро заменил концепцию BANI, созданную Джамаисом Кашио, которая описывала мир во время пандемии и была рассчитана на 5–7 лет. Однако уже через два года SHIVA стал более актуальным подходом.

Для сравнения укажем, как расшифровывается концепция каждого из двух миров:

BANI-мир SHIVA-мир B — Brittle (хрупкий) S — Split (беспощадный) A— Anxious (тревожный) H — Horrible (ужасный) Nr — Nonlinear (нелинейный) I — Inconceivable (невообразимый) I — Incomprehensible (непредсказуемый) V — Vicious (беспощадный)A — Arising (возрождающийся)

SHIVA-мир заменил концепцию BANI: вместо «нелинейности» пришла «невообразимость». В BANI-мире небольшие усилия могли привести к большим результатам, а чрезмерные усилия часто давали малый эффект. В SHIVA-мире не стоит быть уверенным, что любое решение принесет хоть какой-то результат.

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SHIVA сковывает бизнес, внушая ужас. Он требует новых подходов, поскольку старые методы больше не работают. В новой реальности принятие решений становится трудным: вместо тревожности приходит ужас, который затрудняет движение и усложняет работу с новыми вызовами. Первый, кто найдет способ решения проблемы, может преодолеть трудности и получить сверхприбыль для бизнеса.

Как управлять командой в условиях SHIVA-мира

Не только владельцы компаний, но и команды страдают от нового и сложного мира. Управлять командой в таких условиях — задача предпринимателя. Чтобы поддержать сотрудников, можно использовать следующие методы:

Определите новые критерии успеха. Раньше главным показателем успешности компании была ее прибыльность, и сотрудники стремились достигать KPI. В современных условиях успех компании определяется не только финансовыми показателями, но и сохранением и развитием команды. Финансовые цели остаются важными, но пренебрежение командой может быть опасным. Пересмотрите мотивацию. Мотивация сотрудников зависит от их ценностей, которые могли измениться в процессе кризиса. Например, для некоторых сотрудников важна возможность работать из дома. Предложите гибридный график или полностью удаленную работу, чтобы закрыть их потребности. Понимайте мотивы сотрудников. Чтобы удержать сотрудников, важно понять, что их волнует. Проведите опрос через Яндекс или Google Формы, чтобы выяснить их приоритеты и потребности. Информируйте о ситуации. Обеспечьте сотрудников информацией о ближайших целях компании, дедлайнах и роли каждого в проекте. Это повысит их ответственность и улучшит понимание общей картины. Хвалите за результаты. Если владелец чувствует неопределенность, то сотрудникам точно нужна поддержка. Признавайте достижения каждого члена команды. Если кто-то ошибается, относитесь с пониманием. Поддерживайте физическое и моральное здоровье сотрудников. Кризис влияет на всех. Проведение специализированных тренингов и внедрение упражнений поможет команде справляться с трудностями. Поддержание здоровья сотрудников бизнеса — ключ к их продуктивности и эффективности.

Что поможет «бежать» в мире SHIVA

Чтобы не замереть в условиях текущего кризиса, используйте эти пять советов:

Вкладывайтесь в развитие сотрудников, повышайте их компетенции и делайте из них специалистов. Знания, которые вы получили в вузе, часто недостаточны. В условиях нестабильности важно иметь многообразные навыки. Инвестируйте в вебинары, курсы и программы саморазвития.

Применяйте полученные знания на практике, ищите нестандартные решения для сложных задач. Творческое мышление помогает находить выходы из непростых ситуаций.

В условиях нестабильности важно быстро принимать решения. Практикуйте этот навык, чтобы реагировать оперативно и эффективно.

Пересматривайте приоритеты в зависимости от текущей ситуации и уровня неопределенности. Например, вместо покупки дорогой машины инвестируйте в обучение сотрудников или свое собственное развитие, чтобы принимать быстрые и обоснованные решения.

Во время кризиса особенно важно поддерживать ментальное здоровье. Посещайте психолога, занимайтесь любимыми хобби, не поддавайтесь панике. Это поможет вам оставаться продуктивными и устойчивыми к стрессу.

Плюсы концепции

SHIVA-мир расшифровывается как расщепленный, ужасный, невообразимый, беспощадный, возрождающийся. Прежний мир уже не вернется, и нам приходится приспосабливаться к новым, постоянно меняющимся условиям. У концепции SHIVA есть преимущества и недостатки.

К плюсам относятся:

Реалистичность. Концепция SHIVA отражает реальную сложность современного мира, где очень трудно держаться на плаву.

Концепция SHIVA отражает реальную сложность современного мира, где очень трудно держаться на плаву. Возможность возрождения. Несмотря на сложности, каждый предприниматель имеет шанс на возрождение. Найдя правильный подход, можно преодолеть любые трудности.

Несмотря на сложности, каждый предприниматель имеет шанс на возрождение. Найдя правильный подход, можно преодолеть любые трудности. Нестандартные решения. Необычный подход SHIVA помогает находить решения проблем в постоянно меняющихся условиях, что крайне важно.

Нужно постоянно меняться, пробовать новое и искать выходы из сложных ситуаций. Используя простые советы, которые описаны выше, можно приспособиться к этому меняющемуся миру. Саморазвивайтесь, стремитесь к большему, мотивируйте свой коллектив на большие достижения и помните, что все в ваших руках.

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