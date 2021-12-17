Никакого стресса: 6 лайфхаков, которые упростят работу с приложением Slack

Пожалуй, Slack — одно из самых важных средств коммуникации для тех, кто работает удаленно. В обстановке, когда коллеги уже не могут поболтать в коридоре или быстро задать друг другу вопрос, виртуальная платформа обеспечивает легкий доступ к информации. В то же время Slack может здорово вредить производительности, постоянно отвлекать от работы и даже выработать у пользователя негативный рефлекс. Рассказываем, как этого избежать.

Используйте Slack для асинхронного общения

Бетси Була, евангелист удаленной работы из GitLab, отмечает, что многие просто не понимают, в чем состоит основная функция программы. Именно поэтому она отвлекает и вызывает тревожность. По ее мнению, Slack лучше всего использовать для асинхронного общения, а не для разговоров в реальном времени, из-за которых мы чувствуем потребность бросить все и немедленно дать ответ.

Она рекомендует найти баланс между асинхронной коммуникацией и перепиской в реальном времени.

При переходе в удаленный режим организации стремились воспроизвести прежние привычки общения на виртуальной платформе. Однако этот поход не работает.

На корпоративном уровне стоит установить, когда сотрудники должны реагировать немедленно, а когда они могут сконцентрироваться на работе и дать ответ позже. Например, можно выделить определенное время дня, когда нужно всегда быть на связи. Оставшиеся часы можно будет использовать для самостоятельной работы.

Настройте график для режима «Не беспокоить»

Освободить время для концентрации и создать больше границ между работой и жизнью может быть так же просто, как настроить расписание уведомлений. Функция «Не беспокоить» отключит все уведомления и добавит рядом с именем значок, указывающий на то, что пользователь недоступен.

Али Рэйл, вице-президент по продукту в Slack, отмечает, что это ясно продемонстрирует коллегам или начальству, что вы сконцентрированы на работе, и в это время вас не стоит беспокоить. При этом все уведомления сохранятся и появятся, как только вы будете готовы их получить.

Очистите список каналов

Взаимодействие со Slack может показаться хаотичным, когда есть множество каналов, за которми нужно следить. К счастью, есть несколько способов более эффективно управлять ими. Например, пользователи могут изменить настройки, чтобы видеть в списке только непрочитанные чаты.

Рэйл также отмечает, что на боковой панели можно создавать собственные секции и организовывать беседы по темам. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по каналу и сгруппировать его с соответствующими каналами.

Интегрируйте Slack с другими приложениями

Хотя это звучит нелогично, некоторые эксперты по производительности говорят, что если добавить в Slack больше инструментов, это может даже уменьшить число отвлекающих факторов. «Когда все объединено, управлять продуктом проще, потому что можно настроить все уведомления в одном месте», — говорит Фич.

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Это также поможет сократить время, которое обычно тратится на переключение между платформами.

«Чтобы объединить приложения для коммуникации, можно настроить автоматическую переадресацию с помощью бота в Slack, чтобы электронные письма отправлялись в личные сообщения», — добавляет Рэйл. Slack также интегрируется с такими программами, как Outlook и Google Календарь, которые могут предоставить коллегам некоторую информацию о том, когда вы недоступны для ответа.

Используйте уведомления по ключевым словам

Этот совет подойдет тем, кто не в силах оторваться от Slack из-за страха пропустить важное сообщение.

«Вы можете указать в настройках нужные слова или фразы, и, независимо от того, где они вводятся — если они находятся в общедоступном канале, участником которого вы являетесь, — вы получите уведомление, даже если оповещения отключены, а вас не упомянули в сообщении», — говорит тренер по технологиям Чарльз Уайт.

Эта функция позволяет пользователям не следить за разговорами, при этом гарантирует, что они не упустят ничего, что имеет к ним непосредственное отношение, например чрезвычайные ситуации или важные темы.

Автоматический ответ на распространенные вопросы

Пользователи, которые регулярно отвечают на одни и те же вопросы, также могут настроить автоматический ответ с помощью бота. Уайт отмечает, что для этого не требуется устанавливать дополнительные приложения. Бот может служить в качестве справочника для определенной группы людей, сообщать коды городов, часовые пояса и любую подобную информацию.

Була рассказывает, что в компании используют бота в Slack, если кто-то берет отгул. «Бот фактически напоминает любому, кто отметит отсутствующего в сообщении, что человека нет в офисе и кто его замещает. Это позволяет отправить ему обновления», — говорит она.

«Возможность дать людям инструмент для установления границ очень важна, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание», — заявляет эксперт.

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