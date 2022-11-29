28 слэш-команд для продвинутых пользователей Slack

Ставить напоминания для команды, ориентироваться во множестве каналов и управлять своим статусом — эти и другие действия в мессенджере Slack можно выполнять гораздо быстрее с помощью команд косой черты. Представляем 28 таких команд, которые пригодятся каждому продвинутому пользователю.

Чтобы выполнять команды косой черты в Slack, введите «/» в поле сообщения в личном чате или на канале. После этого появится всплывающее окно, в котором можно:

ввести слово для конкретного действия и нажать Enter;

ввести название приложения, которое вы хотите использовать, чтобы просмотреть доступные в нем быстрые клавиши.

Ниже представлена подборка слэш-команд, которые пригодятся при работе в Slack.

Для отправки GIF

Чтобы разнообразить повседневное общение, можно отправить анимированное GIF-изображение через интеграцию с сайтом Giphy (ее должен добавить владелец рабочей области). Для этого в поле сообщения введите /giphy [слово или фраза]. Например, /giphy привет.

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GIF-изображение также можно дополнить описанием, чтобы сделать его доступным в том числе тем, кто использует скринридер и другие ассистивные технологии. Для этого в поле сообщения введите /giphy #caption "[краткое описание]" [критерий поиска для Giphy].

Для установки статуса

/active : установить статус «в сети».

: установить статус «в сети». /away : установить статус «недоступен».

: установить статус «недоступен». /status : установить или очистить статус.

: установить или очистить статус. /dnd [время]: приостановить уведомления на определенный период времени. Например, /dnd 1 hour (в течение одного часа) или /dnd until 5 p.m. (до 17:00). Чтобы возобновить отправку уведомлений, снова воспользуйтесь /dnd.

Для управления каналами и навигации по ним

/join [#канал] : присоединиться к каналу из другого канала или личного чата.

: присоединиться к каналу из другого канала или личного чата. /leave : покинуть текущий канал.

: покинуть текущий канал. /leave [#канал] : покинуть канал из другого канала или личного чата.

: покинуть канал из другого канала или личного чата. /invite @[имя] : пригласить пользователя в текущий канал.

: пригласить пользователя в текущий канал. /invite @[имя][#канал] : пригласить пользователя в определенный канал, находясь в другом канале.

: пригласить пользователя в определенный канал, находясь в другом канале. /remove @[имя] или /kick @[имя] : исключить участника текущего канала. Это действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области.

или : исключить участника текущего канала. Это действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области. /mute : отключить звук для текущего канала. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute.

: отключить звук для текущего канала. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute. /mute [#канал] : отключить звук в определенном канале, находясь в другом канале. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute [#канал].

: отключить звук в определенном канале, находясь в другом канале. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute [#канал]. /open [#канал] : перейти напрямую в канал из другого канала или личного чата. Эта команда особенно пригодится тем, кто состоит во множестве каналов.

: перейти напрямую в канал из другого канала или личного чата. Эта команда особенно пригодится тем, кто состоит во множестве каналов. /search [критерии поиска] : искать сообщения и файлы в Slack по определенным критериям. Эта функция доступна не во всех мобильных приложениях Slack.

: искать сообщения и файлы в Slack по определенным критериям. Эта функция доступна не во всех мобильных приложениях Slack. /archive : архивировать текущий канал.

: архивировать текущий канал. /topic [текст] : установить тему канала.

: установить тему канала. /rename [#новое-название-канала] : переименовать текущий канал. Если в названии несколько слов, их нужно писать через дефис. Это особенно важно, когда названия каналов читаются вслух с помощью ассистивных технологий, например скринридеров. Действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области.

: переименовать текущий канал. Если в названии несколько слов, их нужно писать через дефис. Это особенно важно, когда названия каналов читаются вслух с помощью ассистивных технологий, например скринридеров. Действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области. /who: показать полный список участников текущего канала (до 100 человек).

Для установки напоминаний

/remind list : показать список всех предстоящих, прошлых и незавершенных напоминаний.

: показать список всех предстоящих, прошлых и незавершенных напоминаний. /remind [@имя пользователя или #канал] "[описание]" [дата]: установить напоминание для себя, коллеги или всего канала на определенное время и дату. Например, /remind @jesslau "отправить отчет о расходах" on November 30 (на 30 ноября).

Совет: возьмите описание напоминания в кавычки, чтобы Slack не перепутал его с датой отправки.

Для прочих действий

/call : начать голосовой или видеозвонок с пользователем в личном чате или со всеми участниками канала.

: начать голосовой или видеозвонок с пользователем в личном чате или со всеми участниками канала. /collapse : скрыть все превью изображений и видео на текущем канале.

: скрыть все превью изображений и видео на текущем канале. /expand : развернуть все превью изображений и видео на текущем канале.

: развернуть все превью изображений и видео на текущем канале. /dm @[имя] [текст сообщения] : отправить личное сообщение человеку из канала или личного чата с другим пользователем.

: отправить личное сообщение человеку из канала или личного чата с другим пользователем. /msg [#канал] [текст сообщения] : отправить сообщение в канал из другого канала или личного чата.

: отправить сообщение в канал из другого канала или личного чата. /shrug [текст сообщения]: добавить эмоджи ¯\_(ツ)_/¯ в конец сообщения.

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Фото на обложке: Semisatch / Shutterstock