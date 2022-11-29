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Истории

28 слэш-команд для продвинутых пользователей Slack

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Ставить напоминания для команды, ориентироваться во множестве каналов и управлять своим статусом — эти и другие действия в мессенджере Slack можно выполнять гораздо быстрее с помощью команд косой черты. Представляем 28 таких команд, которые пригодятся каждому продвинутому пользователю.

28 слэш-команд для продвинутых пользователей Slack

Чтобы выполнять команды косой черты в Slack, введите «/» в поле сообщения в личном чате или на канале. После этого появится всплывающее окно, в котором можно:

  • ввести слово для конкретного действия и нажать Enter;
  • ввести название приложения, которое вы хотите использовать, чтобы просмотреть доступные в нем быстрые клавиши.

Ниже представлена подборка слэш-команд, которые пригодятся при работе в Slack.

Для отправки GIF

Чтобы разнообразить повседневное общение, можно отправить анимированное GIF-изображение через интеграцию с сайтом Giphy (ее должен добавить владелец рабочей области). Для этого в поле сообщения введите /giphy [слово или фраза]. Например, /giphy привет. 

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GIF-изображение также можно дополнить описанием, чтобы сделать его доступным в том числе тем, кто использует скринридер и другие ассистивные технологии. Для этого в поле сообщения введите /giphy #caption "[краткое описание]" [критерий поиска для Giphy].

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Для установки статуса

  • /active: установить статус «в сети».
  • /away: установить статус «недоступен».
  • /status: установить или очистить статус. 
  • /dnd [время]: приостановить уведомления на определенный период времени. Например, /dnd 1 hour (в течение одного часа) или /dnd until 5 p.m. (до 17:00). Чтобы возобновить отправку уведомлений, снова воспользуйтесь /dnd. 

Для управления каналами и навигации по ним

  • /join [#канал]: присоединиться к каналу из другого канала или личного чата.
  • /leave: покинуть текущий канал.
  • /leave [#канал]: покинуть канал из другого канала или личного чата.
  • /invite @[имя]: пригласить пользователя в текущий канал.
  • /invite @[имя][#канал]: пригласить пользователя в определенный канал, находясь в другом канале.
  • /remove @[имя] или /kick @[имя]: исключить участника текущего канала. Это действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области.
  • /mute: отключить звук для текущего канала. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute. 
  • /mute [#канал]: отключить звук в определенном канале, находясь в другом канале. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute [#канал]. 
  • /open [#канал]: перейти напрямую в канал из другого канала или личного чата. Эта команда особенно пригодится тем, кто состоит во множестве каналов.
  • /search [критерии поиска]: искать сообщения и файлы в Slack по определенным критериям. Эта функция доступна не во всех мобильных приложениях Slack.
  • /archive: архивировать текущий канал.
  • /topic [текст]: установить тему канала.  
  • /rename [#новое-название-канала]: переименовать текущий канал. Если в названии несколько слов, их нужно писать через дефис. Это особенно важно, когда названия каналов читаются вслух с помощью ассистивных технологий, например скринридеров. Действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области.
  • /who: показать полный список участников текущего канала (до 100 человек). 

Для установки напоминаний

  • /remind list: показать список всех предстоящих, прошлых и незавершенных напоминаний.
  • /remind [@имя пользователя или #канал] "[описание]" [дата]: установить напоминание для себя, коллеги или всего канала на определенное время и дату. Например, /remind @jesslau "отправить отчет о расходах" on November 30 (на 30 ноября).

Совет: возьмите описание напоминания в кавычки, чтобы Slack не перепутал его с датой отправки.

Для прочих действий

  • /call: начать голосовой или видеозвонок с пользователем в личном чате или со всеми участниками канала.
  • /collapse: скрыть все превью изображений и видео на текущем канале.
  • /expand: развернуть все превью изображений и видео на текущем канале.
  • /dm @[имя] [текст сообщения]: отправить личное сообщение человеку из канала или личного чата с другим пользователем.
  • /msg [#канал] [текст сообщения]: отправить сообщение в канал из другого канала или личного чата.
  • /shrug [текст сообщения]: добавить эмоджи ¯\_(ツ)_/¯ в конец сообщения. 

Источник.

Фото на обложке: Semisatch / Shutterstock

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