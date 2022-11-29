28 слэш-команд для продвинутых пользователей Slack

Ставить напоминания для команды, ориентироваться во множестве каналов и управлять своим статусом — эти и другие действия в мессенджере Slack можно выполнять гораздо быстрее с помощью команд косой черты. Представляем 28 таких команд, которые пригодятся каждому продвинутому пользователю.
Чтобы выполнять команды косой черты в Slack, введите «/» в поле сообщения в личном чате или на канале. После этого появится всплывающее окно, в котором можно:
- ввести слово для конкретного действия и нажать Enter;
- ввести название приложения, которое вы хотите использовать, чтобы просмотреть доступные в нем быстрые клавиши.
Ниже представлена подборка слэш-команд, которые пригодятся при работе в Slack.
Для отправки GIF
Чтобы разнообразить повседневное общение, можно отправить анимированное GIF-изображение через интеграцию с сайтом Giphy (ее должен добавить владелец рабочей области). Для этого в поле сообщения введите /giphy [слово или фраза]. Например, /giphy привет.
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GIF-изображение также можно дополнить описанием, чтобы сделать его доступным в том числе тем, кто использует скринридер и другие ассистивные технологии. Для этого в поле сообщения введите /giphy #caption "[краткое описание]" [критерий поиска для Giphy].
Для установки статуса
- /active: установить статус «в сети».
- /away: установить статус «недоступен».
- /status: установить или очистить статус.
- /dnd [время]: приостановить уведомления на определенный период времени. Например, /dnd 1 hour (в течение одного часа) или /dnd until 5 p.m. (до 17:00). Чтобы возобновить отправку уведомлений, снова воспользуйтесь /dnd.
Для управления каналами и навигации по ним
- /join [#канал]: присоединиться к каналу из другого канала или личного чата.
- /leave: покинуть текущий канал.
- /leave [#канал]: покинуть канал из другого канала или личного чата.
- /invite @[имя]: пригласить пользователя в текущий канал.
- /invite @[имя][#канал]: пригласить пользователя в определенный канал, находясь в другом канале.
- /remove @[имя] или /kick @[имя]: исключить участника текущего канала. Это действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области.
- /mute: отключить звук для текущего канала. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute.
- /mute [#канал]: отключить звук в определенном канале, находясь в другом канале. Чтобы его включить, снова воспользуйтесь /mute [#канал].
- /open [#канал]: перейти напрямую в канал из другого канала или личного чата. Эта команда особенно пригодится тем, кто состоит во множестве каналов.
- /search [критерии поиска]: искать сообщения и файлы в Slack по определенным критериям. Эта функция доступна не во всех мобильных приложениях Slack.
- /archive: архивировать текущий канал.
- /topic [текст]: установить тему канала.
- /rename [#новое-название-канала]: переименовать текущий канал. Если в названии несколько слов, их нужно писать через дефис. Это особенно важно, когда названия каналов читаются вслух с помощью ассистивных технологий, например скринридеров. Действие доступно только владельцам и администраторам рабочей области.
- /who: показать полный список участников текущего канала (до 100 человек).
Для установки напоминаний
- /remind list: показать список всех предстоящих, прошлых и незавершенных напоминаний.
- /remind [@имя пользователя или #канал] "[описание]" [дата]: установить напоминание для себя, коллеги или всего канала на определенное время и дату. Например, /remind @jesslau "отправить отчет о расходах" on November 30 (на 30 ноября).
Совет: возьмите описание напоминания в кавычки, чтобы Slack не перепутал его с датой отправки.
Для прочих действий
- /call: начать голосовой или видеозвонок с пользователем в личном чате или со всеми участниками канала.
- /collapse: скрыть все превью изображений и видео на текущем канале.
- /expand: развернуть все превью изображений и видео на текущем канале.
- /dm @[имя] [текст сообщения]: отправить личное сообщение человеку из канала или личного чата с другим пользователем.
- /msg [#канал] [текст сообщения]: отправить сообщение в канал из другого канала или личного чата.
- /shrug [текст сообщения]: добавить эмоджи ¯\_(ツ)_/¯ в конец сообщения.
Фото на обложке: Semisatch /
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