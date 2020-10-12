Slack выяснил, что сотрудники ценят в удаленной работе и чего им не хватает
Самоизоляция из-за пандемии коронавируса претендует на роль самого большого социального эксперимента в истории. Команда корпоративного мессенджера Slack решила выяснить, какие уроки бизнес может вынести из этого эксперимента.
Slack провел исследование, в котором участвовали 4700 квалифицированных специалистов из США, Великобритании, Германии, Японии и Австралии.
Респондентам предлагали оценить работу в офисе и дома по пяти критериям:
- производительность;
- баланс между работой и личной жизнью;
- способность управлять стрессом и тревогой, которые появились из-за работы;
- чувство команды и принадлежности к общему делу;
- удовлетворенность работой.
Согласно результатам исследования, работникам умственного труда больше нравится работать дома, а не в офисе. Во время удаленной работы специалистам лучше удается разделять рабочее и личное время, а также справляться со стрессом. Кроме того, домашняя обстановка нравится респондентам больше, чем офисная.
Однако есть и недостатки. Участники исследования отметили, что на удаленке им сложно почувствовать себя частью коллектива и ощутить принадлежность к общему проекту.
Чаще всего на это жаловались сотрудники, которые ходили на еженедельные планерки. Специалисты, которые получали информацию через цифровые каналы, в меньшей степени чувствуют разрыв с коллективом.
Вице-президент Slack Брайан Эллиотт отметил, что с помощью мессенджеров и других инструментов связи можно наладить эффективную удаленную работу. По его мнению, результаты работы компании не зависят от наличия офиса.
«Для инноваций нужны не доски или кулеры с водой, а люди. При правильном использовании цифровых сервисов можно позволить каждому сотруднику внести вклад в развитие проекта», — отметил вице-президент Slack.
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