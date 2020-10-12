Slack выяснил, что сотрудники ценят в удаленной работе и чего им не хватает

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса претендует на роль самого большого социального эксперимента в истории. Команда корпоративного мессенджера Slack решила выяснить, какие уроки бизнес может вынести из этого эксперимента.

Slack провел исследование, в котором участвовали 4700 квалифицированных специалистов из США, Великобритании, Германии, Японии и Австралии.

Респондентам предлагали оценить работу в офисе и дома по пяти критериям:

производительность;

баланс между работой и личной жизнью;

способность управлять стрессом и тревогой, которые появились из-за работы;

чувство команды и принадлежности к общему делу;

удовлетворенность работой.

Согласно результатам исследования, работникам умственного труда больше нравится работать дома, а не в офисе. Во время удаленной работы специалистам лучше удается разделять рабочее и личное время, а также справляться со стрессом. Кроме того, домашняя обстановка нравится респондентам больше, чем офисная.

Однако есть и недостатки. Участники исследования отметили, что на удаленке им сложно почувствовать себя частью коллектива и ощутить принадлежность к общему проекту.

Чаще всего на это жаловались сотрудники, которые ходили на еженедельные планерки. Специалисты, которые получали информацию через цифровые каналы, в меньшей степени чувствуют разрыв с коллективом.

Вице-президент Slack Брайан Эллиотт отметил, что с помощью мессенджеров и других инструментов связи можно наладить эффективную удаленную работу. По его мнению, результаты работы компании не зависят от наличия офиса.