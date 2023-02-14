«Умная таблетка» поможет избежать инвазивных процедур

В роботехнике уже несколько лет активно разрабатывают технологии, которые можно проглотить. Компактные устройства могут взять на себя задачи по внутреннему мониторингу, доставке лекарств и так далее — все это без неприятных инвазивных процедур.
Новый совместный проект Калифорнийского технологического института и Массачусетского технологического института предлагает более простой подход — модуль-таблетку с датчиками.
Система работает на электромагнитных полях и использует катушку, которая управляется вне тела, и помогает отследить продвижение по желудочно-кишечному тракту. Внешняя система способна определять местоположение таблетки, измеряя силу электромагнитного излучения относительно ее положения.
Исследователи начали тестировать систему на моделях крупных животных. Они отмечают, что им удалось точно определить положение систем с точностью до 5-10 мм.
Фото в тексте: MIT/Caltech
«Использование внешнего датчика помогает учесть проблему, заключающуюся в том, что каждый раз, когда животное или человек оказываются рядом с катушками, вероятно, их положение будет не таким, как в предыдущий раз», — говорит соавтор исследования Халил Рамади.
«Без рентгеновских снимков трудно точно определить, где находится эта таблетка, если у вас нет постоянного ориентира, который всегда находится в одном и том же месте», — объясняет он.
Технология позволит на ранней стадии выявлять такие заболевания, как запор, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и гастропарез. Идея заключается в том, чтобы предложить систему, которую можно использовать дома, без необходимости идти в кабинет врача или больницу.
«Я думаю, что способность характеризовать подвижность без рентгена или более инвазивного размещения устройств снизит барьер для оценки людей», — рассказывает доцент Массачусетского технологического института Джованни Траверсо.
У системы нет конкретной временной шкалы. Следующие этапы будут включать тестирование на животных и, в идеале, клинические испытания на людях, прежде чем исследователи в партнерстве с производителями выпустят разработку на рынок.
Фото на обложке: Oleksiy Mark /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Идеальный сервис: чего хотят современные клиенты и как сделать их постоянными
- 2 Пермские ученые разработали робота-пациента для будущих стоматологов
- 3 Профессия «робототехник»: где учиться и как стать востребованным специалистом
- 4 Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир
- 5 Робот в бизнесе — зло? Как увеличить выручку, сократив его работу
ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2023
14 февраля 2023
15 февраля 2023