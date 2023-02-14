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Истории

«Умная таблетка» поможет избежать инвазивных процедур

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

В роботехнике уже несколько лет активно разрабатывают технологии, которые можно проглотить. Компактные устройства могут взять на себя задачи по внутреннему мониторингу, доставке лекарств и так далее — все это без неприятных инвазивных процедур.

Новый совместный проект Калифорнийского технологического института и Массачусетского технологического института предлагает более простой подход — модуль-таблетку с датчиками. 

«Умная таблетка» поможет избежать инвазивных процедур

Система работает на электромагнитных полях и использует катушку, которая управляется вне тела, и помогает отследить продвижение по желудочно-кишечному тракту. Внешняя система способна определять местоположение таблетки, измеряя силу электромагнитного излучения относительно ее положения.

Исследователи начали тестировать систему на моделях крупных животных. Они отмечают, что им удалось точно определить положение систем с точностью до 5-10 мм.

Умная таблетка с сенсорами как замена инвазивным процедурам и рентгену

Фото в тексте: MIT/Caltech

«Использование внешнего датчика помогает учесть проблему, заключающуюся в том, что каждый раз, когда животное или человек оказываются рядом с катушками, вероятно, их положение будет не таким, как в предыдущий раз», — говорит соавтор исследования Халил Рамади.

«Без рентгеновских снимков трудно точно определить, где находится эта таблетка, если у вас нет постоянного ориентира, который всегда находится в одном и том же месте», — объясняет он.

Технология позволит на ранней стадии выявлять такие заболевания, как запор, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и гастропарез. Идея заключается в том, чтобы предложить систему, которую можно использовать дома, без необходимости идти в кабинет врача или больницу.

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«Я думаю, что способность характеризовать подвижность без рентгена или более инвазивного размещения устройств снизит барьер для оценки людей», — рассказывает доцент Массачусетского технологического института Джованни Траверсо.

У системы нет конкретной временной шкалы. Следующие этапы будут включать тестирование на животных и, в идеале, клинические испытания на людях, прежде чем исследователи в партнерстве с производителями выпустят разработку на рынок.

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Фото на обложке: Oleksiy Mark / Shutterstock

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