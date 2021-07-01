Социальный гомеостаз: как год изоляции повлиял на наш мозг

По мере распространения вакцин от COVID-19 и снятия ограничений, люди постепенно начинают покидать свои уютные дома и восстанавливать связи с окружающими. Однако мозг не сильно стремится снова погружаться в прежнюю социальную жизнь. Рассказываем, как нехватка общения повлияла на мозг.

Меры социального дистанцирования оказались необходимыми для того, чтобы замедлить распространение COVID-19 по всему миру, предотвратив примерно 500 млн случаев заражения. Однако месяцы изоляции не прошли бесследно для нашего психического здоровья.

Однако сейчас идея о светской беседе в многолюдном месте многим кажется пугающей.

Наш мозг очень адаптивен. И хотя мы не можем точно сказать, как именно он изменился за последний год, нейробиологи имеют некоторое представление о том, как социальная изоляция и ресоциализация влияют на него.

Социальный гомеостаз

У людей есть эволюционно запрограммированная потребность в общении. Для выживания в животном мире очень важно поддерживать социальные связи. Именно они могут обеспечить перспективу спаривания, совместной охоты и защиты от хищников.

Однако важно соблюдать социальный гомеостаз, то есть правильный баланс социальных связей. Маленькие сети контактов не могут предоставить эти преимущества, в то время как большие увеличивают конкуренцию за ресурсы и партнеров. Из-за этого человеческий мозг разработал специализированные схемы для измерения наших взаимоотношений и внесения правильных корректировок, что очень похоже на социальный термостат.

Социальный гомеостаз затрагивает многие области мозга, в первую очередь мезо-кортико-лимбическую систему или «систему вознаграждения». Именно она побуждает нас есть шоколад, когда мы хотим чего-то сладкого.

Недавнее исследование показало: если социальное взаимодействие сокращается, человек испытывает социальную жажду — это похоже на чувство голода.

Побочные эффекты изоляции

Было бы довольно неэтично изолировать людей, чтобы наблюдать за изменениями в мозге. Вместо этого исследователи используют лабораторных животных. Учитывая то, что человек — не единственный социальный представитель в животном мире, ученые могут наблюдать похожие мозговые реакции у разных видов.

Наиболее заметные побочные эффекты социальной изоляции — это стресс и повышенная тревожность.

Согласно многим исследованиям, если изолировать животных от их товарищей по клетке, у них усиливается тревожное поведение и повышает уровень гормона стресса кортизола. Исследования на людях также подтверждают это, поскольку у людей с небольшим социальным кругом уровень кортизола выше.

С эволюционной точки зрения этот эффект довольно логичен — животные, которые остаются без поддержки и защиты своей группы должны проявлять повышенную бдительность. Так происходит не только в дикой природе. Одно исследование также показало, что люди, называющие себя «одинокими», более бдительны в отношении социальных угроз.

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Другой важной областью для социального гомеостаза является гиппокамп — центр обучения и памяти. Для успешного выживания в социальных группах необходимо учиться социальному поведению, например, самоотверженности и сотрудничеству, и уметь отличать друзей от врагов. Однако мозг хранит в себе огромное количество информации, поэтому он вынужден иногда удалять неважные связи.

Некоторые исследований на животных показывают, что даже временная изоляция в зрелом возрасте ухудшает как социальную память, например, распознавание знакомых лиц, так и рабочую память, например, воспроизведение рецепта во время готовки.

Это относится и к изолированным людям. После экспедиции в Антарктиду, которая продлилась 14 месяцев, у всех участников гиппокамп успел уменьшиться. Точно так же люди с небольшим кругом общения больше подвержены проблемам с памятью и когнитивными способностями в более позднем возрасте.

К счастью, как мозг приспосабливается к изоляции, так же он может и адаптироваться и к ресоциализации.

Ресоциализация

Некоторые ученые считают, что возвращение к нормальной социальной жизни может полностью устранить негативные эффекты изоляции.

Одно исследование показало, что изолированные обезьяны с повышенным уровнем кортизола быстро восстановились, когда их поместили к сородичам. Более того, изолированные особи даже тратили больше времени на уход за своими новыми приятелями.

Социальная память и когнитивные функции также легко адаптируемы. Исследования на мышах и крысах показывают, несмотря на то, что после изоляции животные не могут узнать своих знакомых, их память довольно быстро восстанавливается.

Согласно шотландскому исследованию, проведенному во время пандемии, у жителей наблюдалось некоторое снижение когнитивных функций в самые суровые недели изоляции, но они быстро восстанавливались после снятия ограничений.

К сожалению, подобных исследований сейчас не так уж много. И хотя исследования на животных являются довольно информативными, они представляют собой экстремальные сценарии изоляции. В отличие от мышей в клетках, люди имели возможность устраивать виртуальные встречи или вечеринки в Zoom.

Так что как только мы вернемся к привычной жизни, все неприятные эффекты социальной изоляции должны быстро исчезнуть.

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