Музыкальный аналог Cameo: сервис Songfinch позволяет заказывать персонализированные песни

Songfinch — это музыкальный сервис для заказа персонализированных песен. Недавно на посевном раунде он получил $2 млн инвестиций. Инвесторами выступили The Weeknd, CEO XO Records Сэл Слейби и CEO Atlantic Records Крейг Каллман. Но сможет ли он побороться с Cameo за место на рынке?

Сервис Songfinch позволяет фанатам заказывать персонализированные песни за $199. Пользователи выбирают стиль будущего трека и делятся личными историями, которые затем будут включены в текст. После этого сервис сводит заказчика с исполнителем, который и записывает песню. Клиент получает бессрочную лицензию на личное использование, но не может зарабатывать на ней.

У платформы также есть ограничения: пользователи не могут выбирать конкретных исполнителей, а стоимость персонализированной песни, как правило, фиксировано — $199. Однако на начальном этапе ограничения могут быть полезны для стартапа. Они позволяют компании сосредоточиться на функционале и на клиентах.

По мере роста сервис, вероятно, позволит поклонникам самостоятельно выбирать исполнителей, а музыканты смогут устанавливать стоимость своей работы. Так стартап сможет привлечь больше пользователей, которые хотят песни от конкретных исполнителей, и музыкантов, которые стремятся зарабатывать на своем таланте.

Бизнес-модель компании похожа на Cameo, платформу персонализированных видеосообщений, которая стала популярна в 2020 году. Сервис собрал более $100 млн валовой выручки от всех продавцов площадки и 30% от каждой транзакции.

Однако Cameo может первым выйти на музыкальный рынок, что отрицательно скажется на развитии Songfinch. CEO Стивен Галанис уже сообщил о планах добавить аудиоформаты. На его платформе уже есть исполнители, а это самая сложная часть. Если Cameo захочет быстро набрать темп в этом направлении, он может приобрести Songfinch.

Персонализированный музыкальный рынок — будь то Songfinch, Cameo или Downrite — это шаг в сторону отказа от посредничества в музыкальной индустрии. Поклонники платят артистам напрямую за возможность приобщиться к искусству. В этом определенно есть потенциал.

Исполнители могут использовать эти сервисы для совместной работы над микстейпами с платежеспособной группой преданных фанатов. Это может стать для них перспективным способом заработка.

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