Sony вложит $250 млн в разработчика игр Epic Games

Производитель электроники Sony и разработчик игр и софта Epic Games объявили о расширении сотрудничества. Sony приобретает миноритарную долю в Epic за $250 млн. Об этом сообщают пресс-службы обеих компаний.

Sony покупает около 1,4% в компании. Общая рыночная стоимость Epic Games оценивается почти в $18 млрд. Инвестиции будут проведены через дочернюю компанию Sony, название которой не указывается.

Epic Games подтверждает, что сохранит за собой право публиковать игры на разных платформах, независимо от позиции Sony.

«Вместе мы стремимся создать еще более открытую и доступную цифровую экосистему для всех потребителей и создателей контента», — отметил гендиректор Epic Тим Суини.

Указывается, что компании намерены совмещать развлекательные активы и технологии Sony и цифровую экосистему Epic для создания новых продуктов.

«Мы будем изучать возможности для дальнейшего сотрудничества с Epic, чтобы радовать и приносить пользу потребителям и индустрии в целом, не только в играх, но и в быстро меняющемся мире цифровых развлечений», — сказал президент Sony Кеничиро Йошида.

Сейчас компании работают над запуском игровой консоли Sony PlayStation 5, для которой Epic Games разрабатывает ПО Unreal Engine 5.

Epic Games была основана в 1991 году. Компания является производителем интерактивных игр и поставщиком технологий 3D-движков. Epic управляет игрой Fortnite, в которой, по собственным данным, более 350 млн аккаунтов. По заявлению компании, у Epic открыто 35 офисов в разных странах и работает более 2200 сотрудников .

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