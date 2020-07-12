Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Sony вложит $250 млн в разработчика игр Epic Games

Истории
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Производитель электроники Sony и разработчик игр и софта Epic Games объявили о расширении сотрудничества. Sony приобретает миноритарную долю в Epic за $250 млн. Об этом сообщают пресс-службы обеих компаний.

Sony вложит $250 млн в разработчика игр Epic Games

Sony покупает около 1,4% в компании. Общая рыночная стоимость Epic Games оценивается почти в $18 млрд. Инвестиции будут проведены через дочернюю компанию Sony, название которой не указывается.

Epic Games подтверждает, что сохранит за собой право публиковать игры на разных платформах, независимо от позиции Sony.

«Вместе мы стремимся создать еще более открытую и доступную цифровую экосистему для всех потребителей и создателей контента», — отметил гендиректор Epic Тим Суини.

Указывается, что компании намерены совмещать развлекательные активы и технологии Sony и цифровую экосистему Epic для создания новых продуктов.

«Мы будем изучать возможности для дальнейшего сотрудничества с Epic, чтобы радовать и приносить пользу потребителям и индустрии в целом, не только в играх, но и в быстро меняющемся мире цифровых развлечений», — сказал президент Sony Кеничиро Йошида.

Сейчас компании работают над запуском игровой консоли Sony PlayStation 5, для которой Epic Games разрабатывает ПО Unreal Engine 5.

Epic Games была основана в 1991 году. Компания является производителем интерактивных игр и поставщиком технологий 3D-движков. Epic управляет игрой Fortnite, в которой, по собственным данным, более 350 млн аккаунтов. По заявлению компании, у Epic открыто 35 офисов в разных странах и работает более 2200 сотрудников . 

Фото: nuclear_lily / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 июля 2020

Стартап-кафе Grill

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма