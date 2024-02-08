Disney инвестирует $1,5 млрд в Epic Games

The Walt Disney Company сообщила о покупке доли за $1,5 млрд в Epic Games. Компании будут сотрудничать в создании «новой вселенной игр и развлечений». Она будет связана с флагманским проектом Epic Games — Fortnite.

В The Verge не исключают, что доступ к игровой вселенной можно будет получить напрямую из Fortnite по аналогии с LEGO-режимом.

В новой вселенной пользователи смогут играть, смотреть видео, совершать покупки и взаимодействовать с персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel, «Звездных войн» и «Аватара». Проект будет работать на игровом движке Unreal Engine.

По словам главы Disney Роберта Айгера, для компании это крупнейшая инвестиция в игровую индустрию.

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