Южнокорейские фабрики заменяют сотрудников роботами, чтобы избежать судебных исков

В январе в Южной Корее вступил в силу «Закон о наказании за серьезные аварии», который вводит штрафы и даже тюремное заключение для руководства компаний, пренебрегающих требованиями безопасности на производстве. Новая мера должна была защитить права работников, однако стала стимулом для автоматизации — фабрики массово заменяют людей роботами. Подробности — в пересказе материале Rest of World.

В Южной Корее автоматизация набирает обороты. Отчасти это связано с затратами на рабочую силу: только в этом году минимальная заработная плата в стране увеличилась на 5%. Еще одним поводом стало введение юридической ответственности за смерть или травму работника.

«Закон о наказании за серьезные аварии» вступил в силу в январе 2022 года. Он вводит штрафы и даже тюремные сроки для CEO и топ-менеджеров компаний, работники которых погибли или получили серьезные травмы. Для этого потребуется доказать, что на предприятии пренебрегали стандартами безопасности.

Эксперты и местные СМИ утверждают, что закон стал потрясением для тяжелой промышленности и строительного сектора. Мера стала стимулом не только инвестировать в повышение безопасности рабочих мест, но и увеличивать долю автоматизированного труда. Таким образом, на предприятиях будет задействовано меньше работников, в идеале — ни одного.

CEO корейского подразделения Universal Robots, производителя роботов-манипуляторов с главным офисом в Дании, рассказывает, что введение закона повысило спрос на роботов, используемых в производстве и строительстве.

Южнокорейская A-Robotics продвигает безопасность своих беспилотных вилочных погрузчиков.

Тем временем, Huawei Korea и Sejong Telecom объявили о планах по производству интеллектуальных систем заводского мониторинга на базе 5G, которые помогут компаниям предотвратить несчастные случаи.

Первоначально этот закон был воспринят как благо для защиты прав трудящихся. Но бизнес, в основном производственные и строительные компании, выступили против, утверждая, что криминализация менеджмента за практику на местах несправедлива и нанесет ущерб деловому климату.

Критики также отмечают, что закон сформулирован слишком расплывчато и что организации не могут быть точно уверены в том, за что могут понести наказание и как этого избежать. По мнению специалистов, из-за этого бизнес будет менее склонен участвовать в высокорискованных проектах.

Ведущие южнокорейские производители, судостроители и автомобильные компании уже давно стремятся к высокому уровню автоматизации, чтобы снизить затраты и конкурировать с мировыми конкурентами. Теперь производители второго уровня делают то же самое.

Один из них — Speefox, крупнейший производитель конденсаторов в Южной Корее, который автоматизировал фабрику на 75%.

Компания находится в Ичхоне, промышленном городе, где за последние пару лет произошло несколько громких катастроф: в июне прошлого года во время тушения пожара на складе Coupang погиб пожарный, а годом ранее 38 рабочих погибли в результате пожара на строительной площадке.

Подобные трагедии регулярно попадают в поле зрения южнокорейских СМИ и вызывают массовые дискуссии о том, как в одной из самых технологически продвинутых стран мира могут происходить такие аварии. Это и стало причиной для изменений в законодательстве.

«Повторяющиеся аварии с нарушением элементарной техники безопасности — большое пятно на стране, где доход на душу населения составляет около $30 тысяч. Естественно, что компании стремятся к прибыли, но они должны делать это безопасно», — комментирует Ли Джун Вон, эксперт по безопасности систем в Университете Сунсиль в Сеуле.

В прошлом Южная Корея уже пыталась решить человеческие проблемы с помощью технологий. Например, для решения проблемы нехватки рабочей силы и несчастных случаев на фермах правительство продвигает технологии «умного земледелия» и в настоящее время планирует построить в этом году 30 тысяч «умных фабрик».

Но, как отмечают эксперты, технические решения могут переложить ответственность за первоначальную проблему с компаний на системы, которые они используют.

«Если эти технологии будут внедрены для минимизации человеческих ошибок или халатности работников, это может снизить опасность и оказать профилактический эффект. Но нежелательно, чтобы руководство и корпорации избегали ответственности, и это противоречит духу закона», — полагает Ким Сон Хи, профессор Высшей школы трудовых исследований Корейского университета.

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