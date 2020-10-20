Изучаем Вселенную, не выходя из дома: подборка онлайн-ресурсов

Пандемия — не повод отказываться от изучения космоса. В интернете есть множество недорогих и даже бесплатных учебных ресурсов, посвященных астрономии.

Сайт NASA — отличное место для изучения истории освоения космоса. Там есть исторические статьи и мультимедийные материалы, видеотрансляция NASA TV, а также ссылки на социальные сети (включая Giphy, SoundCloud и Twitch).

На сайте представлена обширная коллекция видео, фотографий, аудио и прочих материалов. Скриншот: New York Times

В разделе с загрузками можно скачать мобильные приложения или бесплатные электронные книги, например, «Руководство NASA по системной инженерии». Также там есть библиотека аудио, которые можно как рингтон или компьютерное уведомление. Например, знаменитое «Хьюстон, у нас проблемы», прозвучавшее во время миссии «Аполлон-13» в 1970 году.

У NASA есть множество других сайтов, посвященных Лаборатории реактивных двигателей, марсианским проектам, исследованию Солнечной системы и старым межзвездным зондам Voyager 1970-х годов.

Изучите календарь

Хотите знать, когда произойдут метеоритный дождь или следующее суперлуние? Подпишитесь на астрономический календарь. Например, на TimeandDate.com есть календарь небесных явлений, в котором отмечаются затмения, равноденствия, солнцестояния и прочие космические события.

Подписавшись на астрономический календарь, вы не пропустите фазы Луны и метеоритные дожди. Скриншот: New York Times

Чтобы основные астрономические события автоматически появлялись в вашем календаре, найдите ресурс с опцией подписки, например, календарь Moon Phase & Astronomy Calendar. Научный отдел The New York Times ведет свой собственный астрономический календарь, который совместим с Google Calendar и приложением iOS Calendar.

Взгляните на звезды

Когда вы будете готовы исследовать космос самостоятельно, используйте свой смартфон; просто ищите приложения по запросу «астрономия». Многие из них используют дополненную реальность, 3D-модели и информацию о вашем местоположении, чтобы провести вам индивидуальную экскурсию по небу.

Приложение Star Walk 2 для Android и iOS стоит $3, красиво оформлено и содержит раздел с новостями, в котором предупреждает о предстоящих астрономических событиях. Star Rover для Android и iOS за $2 и бесплатное SkyView Lite для Android и iOS также дают доступ к карманному планетарию.

SkySafari для Android и iOS использует информацию о местоположении вашего устройства, чтобы показать небо над головой пользователя и другую астрономическую информацию. Скриншот: New York Times

В SkySafari есть несколько уровней подписки (платные версии варьируются примерно от $3 до $40). Более дорогие версии позволяют управлять совместимыми домашними телескопами. Если у вас нет телескопа, взгляните на снимки телескопа «Хаббл» на его официальном сайте.

Посетите виртуальный музей

Хотя пандемия затронула многие учреждения, онлайн-выставки продолжают работать. Например, на сайте Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института есть несколько виртуальных стендов, а также другой контент в бесплатном приложении Google Arts & Culture для Android и iOS.

Приложение Google Arts and Culture позволяет виртуально заглянуть в центр Стивена Ф. Удвара-Хейзи Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института, а также в десятки других исторических и культурных учреждений по всему миру. Скриншот: New York Times

Приложение Google также позволяет совершить экскурсию по Музею моря, воздуха и космоса «Интрепид». У комплекса есть собственный сайт, где проводятся виртуальные занятия. Также на сайте планетария Хейдена в Американском музее естественной истории есть бесплатная образовательная версия его 3D-атласа Вселенной.

Изучайте астрономию всей семьей

Планеты и марсоходы увлекают детей и помогают развить ранний интерес к науке, технике и математике. Музей науки и промышленности Чикаго предлагает коллекцию «Наука дома» — научные проекты для детей, например, проектирование парашюта или строительство ракеты.

У Калифорнийского научного центра есть несколько проектов, посвященных преподаванию науки с использованием бытовых принадлежностей.

Образовательный контент NASA для студентов включает в себя игры, научные проекты и бесплатные материалы для загрузки, например, готовые для печати закладки с известными математиками агентства. Скриншот: New York Times

На сайте НАСА есть огромный раздел, посвященный естественно-научным дисциплинам, и ресурсы для учащихся всех возрастов. Занятия можно начинать с детского сада, чтобы объяснить детям фундаментальным понятиям в физике и технике. Для этого подойдет проект с макаронами, в рамках которого ученикам предстоит «использовать сырые спагетти, чтобы построить самую высокую свободно стоящую конструкцию, которая будет поддерживать зефир по крайней мере 15 секунд». И если этот проект приведет к кулинарным вопросам, поищите на сайте NASA видео «Еда в космосе».

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Фото на обложке: AstroStar / Shutterstock