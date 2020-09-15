Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

Фонд Breakthrough Initiatives российского миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски примитивной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Накануне ученые США, Великобритании и Японии заявили, что обнаружили в атмосфере планеты газ фосфин, который может указывать на существование там живых микроорганизмов.

«Фосфин — это “биогенное” химическое вещество … хотя точные биологические механизмы образования фосфина неизвестны, они связаны с разложением органического вещества бактериями», — говорится в сообщении Breakthrough Initiatives.

В группу исследователей войдут физики, астрономы, химики и инженеры. Они изучат возможность существования жизни на планете. В случае обнаружения убедительных доказательств ее наличия ученые проанализируют технологические вызовы возможной исследовательской миссии. Группу возглавит руководить профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер.

Сумма инвестиций в проект не называется.

«Обнаружение жизни где-нибудь за пределами Земли было бы поистине важным событием. И если есть вероятность ее наличия прямо по соседству, на Венере, то изучение этой возможности является неотложным приоритетом для нашей цивилизации», — отмечает Мильнер.

Breakthrough Initiatives — это набор программ космической науки, исследующих фундаментальные вопросы жизни во Вселенной. В июле 2015 года Юрий Мильнер вместе со Стивеном Хокингом объявили о запуске астрономической программы Breakthrough Listen стоимостью $100 млн. Ее цель — поиск внеземного разума во Вселенной.

В апреле 2016 года была запущена программа разработки технологии для межзвездных путешествий Breakthrough Starshot. Ее стоимость также составила $100 млн. Также существует программа по поиску доказательств наличия примитивной жизни на планетах, схожих с Землей — Breakthrough Watch.

Фото: NASA images / Shutterstock