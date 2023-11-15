Убытки и уход финансового директора: первые проблемы Sphere в Лас-Вегасе

Но в то время как Sphere называют «будущим развлечений», вокруг площадки возникают слухи о том, что что-то идет не так.

В конце сентября в Лас-Вегасе открылось крупнейшее в мире сферическое здание Sphere: его ширина равна 157 м, а высота — 112 м. Еще больше внимания привлек самый большой в мире LED-экран, который может придать площадке любой облик — от гигантского глазного яблока до планеты.

Все началось 3 ноября, когда компания уведомила SEC об уходе финансового директора Гаутама Ранджи, указав, что это «не было результатом каких-либо разногласий».

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Четыре дня спустя New York Post заявила, что на деле это не так. По словам источника издания, Ранджи уволился после того, как его начальник Джеймс Долан накричал на него во время встречи топ-менеджеров.

Джеймс Долан владеет баскетбольным клубом «Нью-Йорк Никс» и известен своей вспыльчивостью. Sphere Entertainment Co. входит в империю Долана Madison Square Garden, хотя ранее в этом году Madison Square Garden Entertainment была выделена как отдельная компания.

Как сообщается, Ранджи «спокойно» покинул помещение и сразу сообщил главному юрисконсульту, что увольняется. Он проработал в компании 11 месяцев.

Причины скандалы неизвестны, но через день после публикации статьи Sphere Entertainment сообщила, что в предыдущем квартале ее убытки составили $98,4 млн.

Все не так плохо, как кажется: финансовый квартал закончился 30 сентября — через день после открытия площадки. Всего за два концерта U2 компания заработала $4,1 млн. Еще $2,6 млн принесли лицензионные сборы и реклама на наружном экране, которая также была запущена в сентябре.

За три месяца выступлений компания может получить гораздо большие суммы. Но ей предстоит еще долго окупать затраты: проект, анонсированный в феврале 2018 года, оценивался примерно в $1,2 млрд, но в итоге обошелся в $2,3 млрд.

Долан стал активнее участвовать в повседневной деятельности Sphere с февраля, когда компанию неожиданно покинул президент MSG Sphere Лукас Уотсон. Сообщается, что после этого Долан взял на себя «руководство» проектом.

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