9 принципов, которые помогут безопасно спорить с шефом

Ваш начальник предлагает новый проект, который, вы уверены, не выстрелит. Ваш старший коллега рапортует о сроках реализации проекта, которые вы считаете нереальными. Знакомо?

Что вы говорите, когда не согласны с кем-то, кто обла­дает большей властью, чем вы? Как вы решаете, стоит ли поднимать опасную тему? А если вы и решились на это, что именно и как лучше сказать?

Выработанная человеческим мозгом за миллионы лет эволюции и выживания в дикой природе есте­ственная реакция — избегать опасности (в нашем случае — от разногласий с начальником). «Наш ор­ганизм приучен выживать, поэтому мы естественным образом избегаем ситуаций, которые могут навредить нам», — говорит Джозеф Гренни (Joseph Grenny), автор бестселлера «Сложные разговоры» Grenny Joseph. Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High. McGraw-Hill Education; 2nd edition. 2011, September 9..

«Причина наших фрустраций кроется в том, что мы знаем, что для нас в итоге будут негативные последствия», — добавляет Холли Уикс (Holly Weeks), автор книги «Неудача в общении» Weeks Holly. Failure to Communicate: How Conversations Go Wrong and What You Can Do to Right Them. Harvard Business Review Press. 2010, May 20..

Мы сразу думаем примерно так: «Он меня невзлюбит», «Она подумает, что я — ее проблема», или, может быть, даже: «Меня уволят». Хотя порой «легче просто согласиться», Холли Уикс утверждает, что не всегда такая тактика поведения будет верной. Ниже мы разберем, как не соглашаться с кем-то более могущественным, чем вы.