9 принципов, которые помогут безопасно спорить с шефом

В издательстве «Питер» вышла книга Вадима Рубана «Рабочие отношения. Как договориться с трудным начальником». В ней читатели найдут практики, советы и пошаговые методики, позволяющие построить успешные отношения с руководителем, лучше его понять, а значит, достучаться до него и быть услышанным.
Публикуем отрывок из главы «Анатомия карьериста», в котором рассказывается, как правильно спорить с начальником.
Ваш начальник предлагает новый проект, который, вы уверены, не выстрелит. Ваш старший коллега рапортует о сроках реализации проекта, которые вы считаете нереальными. Знакомо?
Что вы говорите, когда не согласны с кем-то, кто обладает большей властью, чем вы? Как вы решаете, стоит ли поднимать опасную тему? А если вы и решились на это, что именно и как лучше сказать?
Выработанная человеческим мозгом за миллионы лет эволюции и выживания в дикой природе естественная реакция — избегать опасности (в нашем случае — от разногласий с начальником). «Наш организм приучен выживать, поэтому мы естественным образом избегаем ситуаций, которые могут навредить нам», — говорит Джозеф Гренни (Joseph Grenny), автор бестселлера «Сложные разговоры».
«Причина наших фрустраций кроется в том, что мы знаем, что для нас в итоге будут негативные последствия», — добавляет Холли Уикс (Holly Weeks), автор книги «Неудача в общении».
Мы сразу думаем примерно так: «Он меня невзлюбит», «Она подумает, что я — ее проблема», или, может быть, даже: «Меня уволят». Хотя порой «легче просто согласиться», Холли Уикс утверждает, что не всегда такая тактика поведения будет верной. Ниже мы разберем, как не соглашаться с кем-то более могущественным, чем вы.
Реалистично оценить риски
Большинство из нас склонны преувеличивать риски, связанные со «смелым выступлением». «Мы естественным образом начинаем представлять себе, что с нами произойдет все самое ужасное, — говорит Джозеф Гренни. — Да, поначалу ваш шеф может удивиться и немного расстроиться. Но есть вероятность, что вас не уволят и вы не станете с ним врагами на всю жизнь».
Я предлагаю вам сначала рассмотреть риск не возразить вовремя — возможно, проект будет сорван, вы потеряете доверие команды или пострадает ваш имидж в глазах того же шефа. И вот теперь оцените эти риски против тех гипотетических «карательных мер», которые, как вам кажется, могут против вас применить.
А может, подождать?
После оценки рисков вы можете решить, что сейчас лучше не высказываться. Может статься, что сейчас «вы просто не успели додумать проблему до конца или хотите услышать мнение вашей команды», — говорит Холли Уикс.
Если вы думаете, что другие люди тоже не поддержат вашу позицию, можно сперва обсудить это с ближним кругом коллег. Вероятно, многие поделятся своим опытом или тем, что они слышали по этой теме, — все это сделает ваши контраргументы более весомыми и обоснованными.
Если вы находитесь на собрании или в другом месте, где много людей, лучше отложить этот разговор. Обсуждение вопроса наедине заставит начальника чувствовать себя менее уязвимым, а значит, он будет больше настроен на конструктивный диалог.
Общая цель
Прежде чем поделиться своими мыслями с шефом, подумайте о том, что его волнует: это может быть руководство отделом, своевременное выполнение проекта или его отношения с руководством.
Если вы сможете связать свое несогласие с «более высокой целью», у вас появится намного больше шансов быть услышанным. Когда вы будете излагать свою позицию, не думайте, что эта взаимосвязь и так понятна — обязательно сделайте на этом упор. Вам нужно об этом четко заявить.
Чтобы вас воспринимали не как неприятного подчиненного, а как соратника, который пытается достичь общей цели, встройте свои аргументы в текущий бизнес-контекст. Это поможет превратить вашу беседу из «боксерского поединка» в «шахматную партию».
Спросить разрешения, чтобы не согласиться
«Этот шаг может показаться избыточно предусмотрительным и почтительным, но это умный способ дать сильному человеку иллюзию психологической безопасности и контроля», — рекомендует Эми Галло (Amy Gallo).
Вы можете, например, сказать: «Я знаю, что мы должны выполнить это в первом квартале, но я почему-то считаю, что так не получится. И хочу поделиться с вами мыслями по этому поводу. Вы не против?» Такое вступление даст человеку выбор и позволит ему включиться в диалог. И если он скажет «да», это поможет вам чувствовать себя увереннее, выражая свое несогласие.
Быть спокойным
Вы будете слышать, как бьется ваше сердце, или чувствовать, что вы покраснели, но делайте все возможное, чтобы оставаться нейтральным и спокойным как в своей речи, так и в своем поведении на встрече.
Когда язык вашего тела говорит о нежелании или беспокойстве, это подрывает сам смысл вашего сообщения. Вы посылаете неоднозначные сигналы собеседнику, и после этого собеседник должен самостоятельно решать, что именно принять за правду — содержание ваших слов или ваше состояние.
Глубокие вдохи, а также осознанная речь в медленном темпе помогут вам успокоиться. Это известный физиологический факт, что когда мы чувствуем панику, мы говорим громче и быстрее.
Вам вовсе не нужно быть серой мышкой или говорить шепотом, просто замедлите темп и излагайте аргументы в своей обычной тональности — это поможет успокоить вашего собеседника и успокоиться вам самим. Вы будете казаться более уверенным, даже если глубоко внутри дрожите.
Проверить исходные данные
Получив разрешение на обсуждение острой темы, начните с точной формулировки точки зрения вашего оппонента, то есть вашего начальника. С какой именно идеей, мнением или предложением вы не согласны?
Если вы сможете четко, возможно, даже лучше, чем он, изложить его точку зрения, это даст вам прочную основу для дальнейшего обсуждения. Вам нужно, чтобы шеф в итоге сказал или подумал: «Да, а он понимает, о чем говорит».
Без оценок
В разговоре о проблеме, когда вы начнете выражать свою озабоченность, внимательно следите за языком. Вам следует избегать любых слов осуждения, таких как «близорукий», «глупый» или «поспешный», которые могут вывести шефа из равновесия.
Мой совет — просто исключите из своей речи все прилагательные, поскольку они могут быть неправильно истолкованы или приняты на свой счет. Говорите только о фактах.
Например, вместо того чтобы сказать: «Я думаю, что будет просто наивным надеяться закончить проект в первом квартале», вы можете сказать: «В прошлом мы уже делали четыре подобных проекта, и в такой срок смогли выполнить только один, но и там были особые условия». Постарайтесь придерживаться нейтральных формулировок и сфокусируйтесь на фактах, ваше несогласие должно звучать искренне, обоснованно, по существу.
Быть сдержанным
По ходу беседы подчеркните, что вы излагаете лишь свое мнение, а не библейскую истину. Это может быть взвешенное, хорошо продуманное, но все-таки мнение, поэтому говорите осторожно и немного занижайте степень уверенности.
Вместо того чтобы сказать: «Если мы поставим срок выполнения на конец квартала, мы это не выполним», — лучше выразиться так: «Это всего лишь мое мнение, но я действительно пока не понимаю, как мы уложимся в этот срок».
Я рекомендую добавить здесь подводящие фразы, такие как «я сейчас рассуждаю вслух». Они оставляют место для диалога. Выразив свое мнение (как мнение, а не как факт), проявите искренний интерес и любопытство к точке зрения другого человека.
Напомните собеседнику, что это ваша точка зрения, а далее пригласите поделиться своим взглядом на ситуацию. Можно сказать так: «Я действительно могу быть не прав, подскажите мне, пожалуйста». И будьте искренне готовы услышать другое мнение.
Признать его авторитет
В конце концов, следует признать, что финальное решение примет человек, имеющий на это полномочия. Вам лучше сказать: «Я понимаю, что вы сейчас примете окончательное решение, и оно зависит лишь от вас».
Это не только покажет, что вы знаете свое место в иерархии, но и напомнит шефу, что у него тоже есть выбор. Не отказывайтесь от своего мнения и не давайте ложных оценок. Это полностью в ваших силах — проявить уважение к вышестоящему руководителю, сохраняя при этом свое достоинство.
Фото на обложке: Shutterstock / shin sang eun
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не утратить вдохновение и почему это важно в бизнесе
- 2 Пять вопросов, на которые должен ответить себе предприниматель, прежде чем писать книгу
- 3 Как сохранить компанию в кризис: опыт независимых книжных магазинов
- 4 5 ошибок, которые вы можете совершить при выборе гострайтера
- 5 4 биографии, которые вдохновят на свершения
ВОЗМОЖНОСТИ
09 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021