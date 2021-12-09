9 принципов, которые помогут безопасно спорить с шефом

Мы сразу думаем примерно так: «Он меня невзлюбит», «Она подумает, что я — ее проблема», или, может быть, даже: «Меня уволят». Хотя порой «легче просто согласиться», Холли Уикс утверждает, что не всегда такая тактика поведения будет верной. Ниже мы разберем, как не соглашаться с кем-то более могущественным, чем вы.

«Причина наших фрустраций кроется в том, что мы знаем, что для нас в итоге будут негативные последствия», — добавляет Холли Уикс (Holly Weeks), автор книги «Неудача в общении» Weeks Holly. Failure to Communicate: How Conversations Go Wrong and What You Can Do to Right Them. Harvard Business Review Press. 2010, May 20..

Выработанная человеческим мозгом за миллионы лет эволюции и выживания в дикой природе есте­ственная реакция — избегать опасности (в нашем случае — от разногласий с начальником). «Наш ор­ганизм приучен выживать, поэтому мы естественным образом избегаем ситуаций, которые могут навредить нам», — говорит Джозеф Гренни (Joseph Grenny), автор бестселлера «Сложные разговоры» Grenny Joseph. Crucial Conversations Tools for Talking When Stakes Are High. McGraw-Hill Education; 2nd edition. 2011, September 9..

Что вы говорите, когда не согласны с кем-то, кто обла­дает большей властью, чем вы? Как вы решаете, стоит ли поднимать опасную тему? А если вы и решились на это, что именно и как лучше сказать?

Ваш начальник предлагает новый проект, который, вы уверены, не выстрелит. Ваш старший коллега рапортует о сроках реализации проекта, которые вы считаете нереальными. Знакомо?

Реалистично оценить риски

Большинство из нас склонны преувеличивать риски, связанные со «смелым выступлением». «Мы естествен­ным образом начинаем представлять себе, что с нами произойдет все самое ужасное, — говорит Джозеф Гренни. — Да, поначалу ваш шеф может удивиться и немного расстроиться. Но есть вероятность, что вас не уволят и вы не станете с ним врагами на всю жизнь».

Я предлагаю вам сначала рассмотреть риск не возра­зить вовремя — возможно, проект будет сорван, вы по­теряете доверие команды или пострадает ваш имидж в глазах того же шефа. И вот теперь оцените эти риски против тех гипотетических «карательных мер», кото­рые, как вам кажется, могут против вас применить.

А может, подождать?

После оценки рисков вы можете решить, что сейчас лучше не высказываться. Может статься, что сейчас «вы просто не успели додумать проблему до конца или хотите услышать мнение вашей команды», — го­ворит Холли Уикс.

Если вы думаете, что другие люди тоже не поддержат вашу позицию, можно сперва обсу­дить это с ближним кругом коллег. Вероятно, многие поделятся своим опытом или тем, что они слышали по этой теме, — все это сделает ваши контраргументы более весомыми и обоснованными.

Если вы находитесь на собрании или в другом ме­сте, где много людей, лучше отложить этот разговор. Обсуждение вопроса наедине заставит начальника чувствовать себя менее уязвимым, а значит, он будет больше настроен на конструктивный диалог.

Общая цель

Прежде чем поделиться своими мыслями с шефом, подумайте о том, что его волнует: это может быть руководство отделом, своевременное выполнение проекта или его отношения с руководством.

Если вы сможете связать свое несогласие с «более высокой целью», у вас появится намного больше шансов быть услышанным. Когда вы будете излагать свою по­зицию, не думайте, что эта взаимосвязь и так понят­на — обязательно сделайте на этом упор. Вам нужно об этом четко заявить.

Чтобы вас воспринимали не как неприятного подчиненного, а как соратника, ко­торый пытается достичь общей цели, встройте свои аргументы в текущий бизнес-контекст. Это поможет превратить вашу беседу из «боксерского поединка» в «шахматную партию».

Спросить разрешения, чтобы не согласиться

«Этот шаг может показаться избыточно предусмот­рительным и почтительным, но это умный способ дать сильному человеку иллюзию психологической безопасности и контроля», — рекомендует Эми Галло (Amy Gallo) Gallo Amy. HBR Guide to Dealing with Conflict. Harvard Business Review Press. 2017, April 4..

Вы можете, например, сказать: «Я знаю, что мы долж­ны выполнить это в первом квартале, но я почему-то считаю, что так не получится. И хочу поделиться с вами мыслями по этому поводу. Вы не против?» Такое вступление даст человеку выбор и позволит ему включиться в диалог. И если он скажет «да», это поможет вам чувствовать себя увереннее, выражая свое несогласие.

Быть спокойным

Вы будете слышать, как бьется ваше сердце, или чув­ствовать, что вы покраснели, но делайте все возможное, чтобы оставаться нейтральным и спокойным как в своей речи, так и в своем поведении на встрече.

Когда язык вашего тела говорит о нежелании или бес­покойстве, это подрывает сам смысл вашего сообще­ния. Вы посылаете неоднозначные сигналы собеседни­ку, и после этого собеседник должен самостоятельно решать, что именно принять за правду — содержание ваших слов или ваше состояние.

Глубокие вдохи, а также осознанная речь в медленном темпе помогут вам успокоиться. Это известный физиологический факт, что когда мы чувствуем панику, мы говорим громче и быстрее.

Вам вовсе не нужно быть серой мышкой или говорить шепотом, просто замедлите темп и излагайте аргументы в своей обычной тональ­ности — это поможет успокоить вашего собеседника и успокоиться вам самим. Вы будете казаться более уверенным, даже если глубоко внутри дрожите.

Проверить исходные данные

Получив разрешение на обсуждение острой темы, начните с точной формулировки точки зрения ва­шего оппонента, то есть вашего начальника. С какой именно идеей, мнением или предложением вы не согласны?

Если вы сможете четко, возможно, даже лучше, чем он, изложить его точку зрения, это даст вам прочную основу для дальнейшего обсуждения. Вам нужно, чтобы шеф в итоге сказал или подумал: «Да, а он понимает, о чем говорит».

Без оценок

В разговоре о проблеме, когда вы начнете выражать свою озабоченность, внимательно следите за языком. Вам следует избегать любых слов осуждения, таких как «близорукий», «глупый» или «поспешный», кото­рые могут вывести шефа из равновесия.

Мой совет — просто исключите из своей речи все прилагательные, поскольку они могут быть неправильно истолкованы или приняты на свой счет. Говорите только о фактах.

Например, вместо того чтобы сказать: «Я думаю, что будет просто наивным надеяться закончить проект в первом квартале», вы можете сказать: «В прошлом мы уже делали четыре подобных проекта, и в такой срок смогли выполнить только один, но и там были особые условия». Постарайтесь придерживаться ней­тральных формулировок и сфокусируйтесь на фактах, ваше несогласие должно звучать искренне, обосно­ванно, по существу.

Быть сдержанным

По ходу беседы подчеркните, что вы излагаете лишь свое мнение, а не библейскую истину. Это может быть взвешенное, хорошо продуманное, но все-таки мнение, поэтому говорите осторожно и немного за­нижайте степень уверенности.

Вместо того чтобы сказать: «Если мы поставим срок выполнения на конец квартала, мы это не выполним», — лучше вы­разиться так: «Это всего лишь мое мнение, но я дей­ствительно пока не понимаю, как мы уложимся в этот срок».

Я рекомендую добавить здесь подводящие фразы, такие как «я сейчас рассуждаю вслух». Они оставляют место для диалога. Выразив свое мнение (как мнение, а не как факт), проявите искренний ин­терес и любопытство к точке зрения другого человека.

Напомните собеседнику, что это ваша точка зрения, а далее пригласите поделиться своим взглядом на ситуацию. Можно сказать так: «Я действительно могу быть не прав, подскажите мне, пожалуйста». И будьте искренне готовы услышать другое мнение.