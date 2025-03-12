Какие бывают стандарты токенов и чем они различаются

Стандарты токенов играют ключевую роль в экосистеме блокчейнов — они определяют, как именно работают цифровые активы на различных платформах. Есть несколько типов стандартов, и каждый применяется для разных целей. Рассмотрим, что такое стандарты токенов, какими они бывают и какие у них ограничения.

Что такое токен?

В мире цифровых технологий часто упоминается термин token как неотъемлемая часть функционирования блокчейн-платформ. В зависимости от специфики проекта, виды токенов различаются по функционалу. Они используются как платежный и залоговый инструмент, обеспечивают доступ к определенным услугам, служат средством аутентификации.

Наиболее часто токен используется как цифровой аналог актива или самостоятельная ценностная единица. Он может представлять криптовалюту, недвижимость, драгоценные металлы, предметы искусства, ценные бумаги.

Чтобы обеспечить совместимость с платформой, эффективность и безопасность, разработаны специальные протоколы и правила — стандарты токенов.

Что за стандарты токенов?

Стандарты токенов — это протоколы и правила, определяющие то, как функционируют токены на определенной блокчейн-платформе. Эти стандарты регулируют общие принципы создания токенов и работы с ними, своего рода унифицируют их для удобства участников рынка и разработчиков системы.

Стандарты токенов контролируют правила для:

создания;

управления;

хранения;

передачи токенов.

Кроме того, эти принципы регулируют дополнительный функционал и сопутствующие операции при работе с токенами: блокировку, проверку баланса, передачу, подтверждение личности и другие действия в блокчейн-сети.

Зачем нужны стандарты токенов?

Общие нормы и правила упорядочивают функционирование токенов в блокчейн-системе и играют важную роль в развитии платформы. К ним относятся:

Обеспечение совместимости

Этот стандарт гарантирует, что все активы, созданные по единым правилам, легко интегрируются в систему, бесконфликтно взаимодействуют между собой и совмещаются с другими продуктами платформы.

У цифрового актива не возникает проблем совместимости с сервисами, поддерживающими этот стандарт, и электронными кошельками. Пользователи могут совершать операции, перемещать продукт между различными площадками.

Принцип совместимости дает возможность обменивать разные токены в рамках существующего стандарта, осуществлять торговлю различными криптовалютами через единый кошелек. Отсутствие совместимости усложнило бы операции с криптовалютами. Для каждого актива понадобился бы отдельный электронный кошелек.

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Легкость интеграции

Разработчикам не нужно с нуля создавать новые сервисы и приложения, связанные с блокчейн-индустрией. Существующая база является основой для развития платформы и создания новых инструментов с помощью существующих стандартов. Создавать таким образом токены проще, безопаснее и быстрее.

Каждая новая внедряемая разработка будет совместима с уже действующими инструментами и активами.

Эффективность

Стандартизация упрощает взаимодействие между блокчейн-приложениями (смарт-контрактами). В стандартах этих приложений предусмотрен функционал для отслеживания операций с активами: переводы, проверка баланса, поиск адресов, анализ транзакций на подлинность, правила шифрования данных и другие действия.

Это улучшает координацию действий с активами, обеспечивает их сохранность, предотвращает мошеннические схемы в блокчейне.

Повышение безопасности

Стандартизированные решения обеспечивают безопасность токенов. Они содержат проверенные и подтвержденные способы защиты от ошибок, уязвимостей программного обеспечения, кибератак. Проверенные и закрепленные в стандартах механизмы безопаснее нестандартизированных решений.

Удобство

Унифицированная схема работы с активами повышает доступность операций для простых пользователей. Понятная и удобная инструкция позволяет самостоятельно проводить операции и управлять своими активами в системе.

Таким образом, стандарты токенов существенно облегчают работу с активами. Пользователи оперируют инструментами, не углубляясь в технические особенности их функционирования.

Виды токенов

Служит основой токенов на блокчейн-платформе Ethereum. Используется для разработки приложений, виртуальных валют и других взаимозаменяемых активов.

Главная функция: стандартизация интерфейса.

Преимущества:

высокая ликвидность;

совместимость с другими активами;

прозрачность транзакций;

безопасность.

Примеры: Tether, UniSwap, ChainLink.

С его помощью разрабатывается уникальный невзаимозаменяемый вид криптографических токенов с собственным идентификатором на аналогичной платформе. Востребован в цифровом искусстве, разработке игр и других активах, где важна эксклюзивность продукта. Т. е. токен создается в качестве единственного уникального актива.

Предусмотрено право собственности и алгоритм его передачи.

Примеры: CryptoCup, Binance Collectibles, CryptoKitties.

Объединяет свойства невзаимозаменяемых и взаимозаменяемых токенов, чтобы расширить возможности их использования на децентрализованных площадках и решить проблемы ликвидности. Экспериментальный стандарт.

Применяется для долевого владения активами:

в сфере искусства и коллекционирования;

на рынке недвижимости;

в игровой индустрии;

в сфере финансов.

Примеры: Monkees, DeFrogs, Pandora, EtherRock404 (ROCK).

Упрощает создание, управление и передачу криптоактивов в пределах одного смарт-контракта, снижая операционные издержки. Чаще всего используется в игровой индустрии.

Преимущества:

эффективность транзакций;

устранение излишней избыточности (идентичных контрактов);

универсальность для разных типов токенов;

дополнительная безопасность.

Примеры: OpenSea, Enjin, OpenZeppelin.

Предназначен для создания токенов на платформе криптобиржи Binance. Пользователи легко могут создавать новые продукты, даже не имея большой опыт в программировании.

Преимущества:

совместимость (возможность перевода активов между разными биржами и электронными кошельками);

легкая интеграция активов в уже существующие проекты;

низкие комиссии;

высокая скорость.

Примеры: TWT, Binance Coin, PancakeSwap.

BEP2

Предшественник предыдущего токена BEP20. Уступает ему в масштабируемости и функциональности. Обеспечивает высокую скорость транзакций, безопасность, совместимость с другими продуктами в системе Binance.

Примеры: Bitcoin BEP2, Fantom, Binance USD.

Фото в тексте: Binance. Скриншот: Русбейс

Экспериментальный стандарт для платформы биткоина, не поддерживающий смарт-контракты. Относится к классу полувзаимозаменяемых активов с ограничениями по количеству обмена.

Примеры: PIZA, CSAS, ORDI.

Фото в тексте: CoinGecko.com. Скриншот: Русбейс

Техстандарт нативных токенов для работы на блокчейн-платформе TRON. Продукт подходит для быстрой разработки и запуска актива без использования сложных контрактов. Характеризуется хорошей интеграцией с существующими токенами на TRON, низкими издержками. Есть ограничения по функционалу и минимальной сумме в кошельке.

Используются для операций с цифровыми валютами, игровой атрибутики и других продуктов.

Примеры: TRONbet, BitTorrent, WINk.

Фото в тексте: pintu.co.id. Скриншот: Русбейс

Является аналогом ERC-20, создан для блокчейна TRON. База для создания более сложных активов и приложений. Финансовый инструмент объединяет свойства государственной валюты и цифрового актива. Актив дает возможность оптимизировать расчеты в электронных валютах, снизить стоимость переводов. Востребован для проведения платежей.

Примеры: WINk, USDT, JUST.

TRC721

Инструмент для работы с невзаимозаменяемыми токенами на блокчейн-платформе TRON. Прямой обмен на другой токен невозможен из-за уникализации продукта. Предусмотрена возможность идентификации владельца и создателя. Инструменты, созданные с использованием этого стандарта, могут выражать любой материальный актив в цифровой форме.

Примеры: Cryptoflowers.

SPL

Цифровой актив, функционирующий в блокчейн-системе Solana. С его помощью можно работать с игровой валютой, стейблкоинами, криптовалютами и другими активами в данной экосистеме. Все инструменты совместимы и легко интегрируются в рабочие процессы платформы.

Используется в соцсетях, на игровых и финансовых платформах.

Примеры: Audius, PYTH, Metaplex.

То, какие бывают виды токенов, определяет платформа, на которой они работают, и функционал, заложенный разработчиками.

Вот некоторые виды токенов криптовалют: долговые, утилитарные, управленческие, привязанные к реальным активам токены, а также инструменты, обеспечивающие безопасность транзакций.

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Значение стандартов токенов

Процедура стандартизации необходима для систематизации и унификации правил и нормативов работы с токенами. Она определяет механизмы разработки, внедрения и осуществления различных операций на крипторынке.

Этот кодекс правил позволяет автоматизировать контроль над цифровыми активами и интегрировать новые инструменты в уже существующую экосистему.

Обычно стандарты токенов создаются для конкретной блокчейн-платформы.

Ограничения стандартов токенов

Несмотря на все преимущества стандартов токенов, у них есть и ограничения, о которых нужно знать:

Проблемы с совместимостью. Возникают при взаимодействии токенов, созданных по разным стандартам. Соответственно, существуют сложности с обменом данных, оплатой, функционированием в рамках одних платформ. Чтобы решить вопросы с совместимостью разных активов, разработан новый инструмент — «обернутые» токены. Специальный цифровой актив привязывается по стоимости к другому активу, а затем создается его «обернутая» версия на другой платформе. Ограничение функционала. Стандартизация задает определенный набор функций для токена. Но иногда возникает необходимость расширить изначально заложенный функционал. Для этого приходится разрабатывать нестандартные решения, которые не всегда вписываются в требования безопасности, совместимости и удобства использования инструмента. Ошибки реализации. Идеальных продуктов не существует. У каждого инструмента в процессе внедрения могут выявиться уязвимости, ошибки разработки, функциональные ограничения. Использование стандартов минимизирует эти риски, но они существуют. Это сказывается на качестве контрактов. Необходимость систематических улучшений. Криптоиндустрия — быстроразвивающийся и постоянно меняющийся рынок. Поэтому возникает необходимость доработки и обновления действующих стандартов до актуальных требований. Внедрить улучшения в масштабной блокчейн-системе бывает сложно и долго. Из-за этого внедрение нового функционала может задержаться на неопределенные сроки.

Вывод

Стандарты токенов — это необходимый нормативный кодекс, который упорядочивает создание цифровых активов, их внедрение и операции с ними. Это обеспечивает порядок на крипторынке, делая его удобным и относительно безопасным для пользователей.

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