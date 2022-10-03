Предложение сделать транзакции в Ethereum обратимыми разделило криптосообщество на два лагеря

Предложение подразумевает вопрос: стоит ли защита пользователей того, чтобы идти на компромиссы и отказаться от главных принципов DeFi?

Группа исследователей блокчейна из Стэнфордского университета выступила с идеей сделать транзакции в Ethereum обратимыми. Предложение раскололо индустрию надвое: одни считают, что текущий статус-кво — где воровство процветает, а опечатка может обойтись в $36 млн — создает препятствия для массового внедрения. Но другие критикуют его за идею использовать «децентрализованную группу экспертов» для решения споров по сделкам.

В конце концов, лишь вопрос времени, когда хакеры украдут очередные $100 млн. Ключевым принципом блокчейнов вроде Ethereum является концепция неизменности — транзакции нельзя отменить после их завершения. Эта неизменность считается важной особенностью криптовалют: она ограничивает возможности банков, правительств и других центральных органов власти входить и изменять бухгалтерскую книгу цепочки.

Но в то же время это вредит пользовательскому опыту: если человек стал жертвой мошенников или по ошибке отправил перевод на чужой адрес, у него нет возможности возместить убытки.

Что касается ончейн-краж, в своей статье исследователи из Стэнфорда отмечают, что «в 2020 году было украдено $7,8 млрд, а в 2021 году эта сумма удвоилась до $14 млрд». По их мнению, «если бы существовал способ отменить такую транзакцию — как в традиционных финансах — ущерб можно было бы значительно уменьшить».

Но с этим согласны не все.

Разработчики Ethereum, как правило, создают новые токены, написав код, который соответствует неким предопределенным стандартам. Эти стандарты действуют как шаблоны; разработчики могут клонировать шаблон токена, изменить пару параметров и создать совершенно новую криптовалюту, которая автоматически совместима с большинством основных приложений Ethereum.

Предложение Стэнфорда расширяет стандарты токенов ERC-20 и ERC-721, используемые большинством основанных на Ethereum валют и NFT. Они позволят отменять транзакции, если они будут оспорены в течение короткого промежутка времени.

«В течение короткого периода рассмотрения спора отправитель может запросить отмену транзакции, убедив децентрализованную группу экспертов сначала заморозить спорные активы, а затем убедить их отменить транзакцию», — говорится в статье.

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Когда одна из исследователей Кайли Ван опубликовала описание идеи в Twitter, это вызвало бурю эмоций у криптосообщества. Кажется, что критиков больше всего привлекло упоминание «децентрализованной группы экспертов».

Многие утверждали, что система, подобная предложенной в документе, просто не будет работать. Так, криптосыщик FatMan отметил, что подобные системы уже существуют, но они коррумпированы, а основатели проектов или первые держатели токенов часто манипулируют ими. В качестве примера он назвал Kleros.

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Другие считают, что участие экспертов-людей противоречит цели децентрализованных финансов, согласно которой для транзакций не требуется разрешение центральных властей.

CEO Wintermute Евгений Гаевой написал в Twitter: «Все сводится к тому, хотим ли мы DeFi с разрешениями или без них. На мой взгляд, DeFi с разрешениями — это оксюморон. С таким же успехом можно было бы вернуться к базам данных, которыми будут управлять традиционные банки».

«Недавние события нисколько не изменили моего мнения на этот счет», — добавил он. В начале месяца его компания Wintermute потеряла $160 млн из-за эксплойта, а ранее в июне — еще $15 млн.

Люк Янгблад, соучредитель децентрализованной финансовой фирмы Lunar Labs, указал на другую проблему.

«Это также создает критический участок в плане регулирования и цензуры, когда правительство и регуляторы потенциально смогут отменять криптотранзакции, что противоречит тому, что предлагают блокчейны, — защите от цензуры и неизменяемости», — прокомментировал Янгблад.

Исследователи отмечают, что их удивила бурная реакция, вызванная работой. «Это всего лишь исследование на ранней стадии. Намерение состояло в том, чтобы провести конструктивное обсуждение этого подхода к предотвращению краж. Эта работа, безусловно, не является полностью завершенным стандартом. До этого еще далеко», — прокомментировали они по email.

Более того, многие критики неверно истолковали эту идею, решив, что речь о том, чтобы сделать все транзакции обратимыми или заменить обычные стандарты ERC-20/721.

«Это не тот случай. Документ — это просто предложение по стандарту токенов, который можно использовать или нет, как и любой другой стандарт токенов», — объяснили они.

Исследователи, однако, признают трудности, связанные с разработкой справедливой системы арбитражного рассмотрения споров по сделкам.

«Если нет способа спроектировать судебную систему, то это предложение не сработает, — прокомментировали они. — Создание справедливой судебной системы (или доказательство того, что таковой не существует) — это открытый вопрос, над которым сообществу предстоит задуматься».

Предложение вызвало не только критику, но и поддержку внутри сообщества.

Эмин Гюн Сирер, создатель блокчейна Avalanche, назвал это предложение «отличной идеей», отметив, что оно похоже на то, что он предлагал ранее, и предположил, что его «следует развернуть более широко».

Комментируя коррупционные риски, Дэниел Голдман, разработчик Offchain Labs, отметил: «Те, кто высказывается против, похоже, не знают, сколько распространенных токенов ERC-20 сегодня имеют централизованных администраторов с абсолютной властью произвольно наказывать своих владельцев (выпускать, сжигать, замораживать монеты и так далее), практически без противодействия».

Он сравнил это с аналогом программы чистых игл для разрешенных DeFi. Если «децентрализованные» финансовые приложения уже встраивают в продукты рычаги управления, было бы лучше, чтобы эти рычаги были четко определены.

Брент Сюй, основатель блокчейна Umee, обратил внимание на то, что идея не оставила никого равнодушным.

«Учитывая, что вы, ребята, задели за живое криптотвиттер, это показывает, что эту идею стоит изучить, — написал он. — Сообществу необходимо продолжать изучать недостатки и достоинства такого подхода, прежде чем отказываться от его».

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