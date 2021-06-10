Кинотеатр в стиле Airbnb: стартап Kinema позволяет организовать показ где угодно

Стартап Kinema позволяет пользователям организовывать частные и виртуальные киносеансы и зарабатывать на этом. Он задумывался как сервис для демонстрации независимых картин, но во время пандемии стал для многих американцев способом посмотреть фильмы вместе с друзьями. Рассказываем, как появился сервис, который может изменить индустрию кино.

В начале марта 2020 года Кристи Марчезе получила $100 тысяч инвестиций в свою новую компанию. Она хотела создать платформу по модели Airbnb для киноиндустрии. Так люди смогли бы организовывать кинопоказы в различных общественных местах. Это позволило бы транслировать независимые фильмы в тех районах, куда они обычно не попадают, а также помогло бы создателям охватить большую аудиторию.

«Мы подумали, можно ли создать сеть кинотеатров, которая будет распространять независимые фильмы в местах, традиционно не предназначенных для кинопоказов? Где вам не нужно показывать фильм пять раз в день в течение трех недель, чтобы окупить его? — говорит Марчезе, экс-CEO Picture Motion, агентства социального взаимодействия, которое организует кампании для различных телешоу и фильмов. — Можем ли мы использовать для этого многофункциональные пространства? И можем ли мы создать финансовую модель, которая будет поощрять предпринимателей или использовать гигономику? Где люди могли бы заработать $500 на показе фильма один раз в неделю? Это неплохие деньги».

Затем случился COVID-19, и эту бизнес-идею пришлось отложить на некоторое время. Но вместо того, чтобы ждать окончания пандемии, Марчезе обратилась к своему техническому директору Тиму Найту и спросила: «Можете ли вы создать виртуальный кинотеатр?»

Найт разработал прототип цифровой платформы со встроенным текстовым онлайн-чатом и возможностью видеотрансляции, чтобы после просмотра фильма зрители могли участвовать в панельной дискуссии или пообщаться с режиссером.

Скриншот: Kinema

Так родился стартап Kinema, который недавно привлек $2 млн в рамках посевного раунда. Главным инвестором стал Kindred Ventures. Компании Lupa Systems и Galaxy Interactive также оказывают поддержку молодому стартапу. Kinema позволяет проводить как личные, так и виртуальные просмотры фильмов.

Новый план развития не ограничен показом независимого кино. Теперь сервис позволяет посмотреть и блокбастеры, что особенно актуально для небольших городов, где нет крупных кинотеатров. Учитывая то, что пандемия сильно повлияла на индустрию, эта стратегия как нельзя более своевременна.

Один из первых тестовых показов Kinema состоялся в сентябре прошлого года. Документальный фильм независимого режиссера Санджая Равала «Урожай» о продовольственных системах коренных американцев был выпущен на iTunes, но ему не удалось попасть на фестивали. Однако благодаря Kinema Равал смог самостоятельно организовать тур и провести более двухсот виртуальных показов.

Один сеанс собрал 1200 человек, что гораздо больше, чем мог бы вместить обычный кинотеатр. После просмотра Равал смог пообщаться со своей аудиторией и связаться со зрителями по электронной почте. Он получил половину всей выручки с продажи билето, средняя цена которых составляет $9,18 и определяется самим организатором.

В своем блоге Равал написал, что «кино позволило многим почувствовать близость и единение во время глобального кризиса. Зрители из разных стран и часовых поясов собрались вместе, чтобы проникнуться духом стойкости».

Совсем недавно режиссер документального фильма про Брюса Ли «Будь водой» объединился с комиком Ронни Чиенгом, инвестором Стивом Джангом и олимпийской фигуристкой Майей Шибутани для совместного показа фильма в Kinema. Они провели рекламную кампанию в соцсетях, и на показ пришли около 200 человек, после чего последовало онлайн-обсуждение кинокартины.

Фото: Shutterstock

«В чате была потрясающая атмосфера, — говорит Марчезе. — Все рассказывали истории о Брюсе Ли и о том, как он на них повлиял. Приятно было наблюдать, как люди общаются».

Самый важный аспект Kinema — это его способность снова объединять людей. Многие предпочитали смотреть фильмы в одиночестве и до пандемии.

«Внимание — это ценнейший ресурс, — отмечает Марчезе. — Если вы привлекли людей к просмотру, вы уже не можете просто так остановить показ. И это оказывает более глубокое влияние на вас».

Марчезе говорит, что вдохновение для создания стартапа пришло к ней, когда она работала в Picture Motion (PicMo), которая также организовывала показы фильмов. «Мы провели небольшое исследование и изучили, где находятся кинотеатры, — говорит Марчезе. — Почти половина всех кинотеатров страны, а именно 45%, находятся в четырех штатах: Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде и Техасе. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно там сосредоточено большее количество жителей. Но затем мы сопоставили эти данные со списком PicMo и выяснили, что 75% заявок на показы приходили из городов за пределами этих штатов».

Одна из главных сложностей для Kinema — это убедить студии и дистрибьюторов в безопасности и сохранности такой модели. Во время просмотра зрители не могут использовать функцию записи с экрана, а организаторы могут безопасно отправлять фильм через облачный сервис, который работает через приложение.

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