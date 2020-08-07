Как пандемия препятствует росту азиатских стартапов

Благодаря мировому тренду на демократизацию технологий, Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по количеству стартапов. Но кризис, спровоцированный пандемией, серьезно ударил по индустрии: инвесторы становятся все требовательнее, а у стартапов все меньше времени на привлечение капитала.

Согласно исследованию консультауцонно-исследовательской компании Startup Genome and Global Entrepreneurship Network (GEN), экономика Азиатско-Тихоокеанского региона проходит этап больших изменений на фоне демократизации технологий. Отчет 2020 Global Startup Ecosystem подтверждает: доступ к технологиям упростился как никогда, а число единорогов — стартапов с оценкой в $1 млрд или выше — растет.

В 2013 году, когда термин «стартап-единорог» был популяризирован Эйлин Ли из CowboyVC, только в четырех технологических центрах мира были стартапы, заслужившие такую оценку. Сейчас в более чем 80 экосистемах есть по крайней мере один стартап, который стоит $1 млрд.

Азиатско-Тихоокеанский регион выиграл от тренда на демократизацию технологий более других: если в 2012 году в рейтинге лучших мировых стартап-экосистем было 20% участников из этого региона, то в 2020 году — уже 30%.





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В рейтинге топ-30 глобальных экосистем этого года есть некоторые изменения: например, Сеул и Токио — мощнейшие центры исследований и разработки — сдали позиции. Зато в список вошли уже четыре города Китая: Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Ханчжоу, в сравнении с двумя городами три года назад.

Индия усилила свое присутствие в рейтинге, и кроме Дели в него попал Бангалор. Из австралийских городов кроме Сиднея в список был добавлен Мельбурн. Таким образом, у Сингапура и Гонконга, которые сохраняют позиции, появляется больше региональных конкурентов.

Однако с пандемией появились новые проблемы, которые могут нивелировать этот рост.

«Экономический кризис, вызванный Covid-19, привел к самому серьезному мировому кризису с 1929 года — и стартапы серьезно пострадали от него», — отмечается в докладе.

Согласно данным Startup Genome и GEN, во всем мире наблюдается кризис капитала — исследование показало, что у четырех из десяти стартапов есть не более трех месяцев на поиск средств. Если за это время проект не сможет привлечь дополнительное финансирование, он не выживет.





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Сейчас инвесторы стали осторожнее, и в результате три из каждых четырех стартапов нарушили требования к сбору средств. В том числе стартапы, которые уже получили условия от инвесторов до пандемии. Общее венчурное финансирование по всему миру тоже резко сократилось — на 20% в первые три месяца 2020 года.

Также отчет свидетельствует, что примерно 72% стартапов зафиксировали падение доходов с начала пандемии COVID-19. В среднем снижение составляет 32%. Из-за этого более 60% стартапов пришлось увольнять сотрудников или сокращать зарплаты. Причем данные актуальны для различных отраслей, от прямых продаж и маркетинга до R&D и инжиниринга.

Cтартапы не смогут преодолеть кризис и справиться с его последствиями без помощи международной технологической отрасли. Со ссылкой на исследования Кауфмана и Стэнфордской высшей школы бизнеса, в докладе говорится, что большая часть новых рабочих мест в экономике приходится на долю новых компаний.

Правительства должны поддерживать стартапы так же, как и прочие компании. В докладе отмечается, что рабочие места в стартапах обходятся государству дешевле, чем традиционные рабочие места в компаниях из сегмента малого бизнеса.

«Мы нуждаемся в новой норме экономического развития, где мы поддерживаем технологическую экономику так же, как мы поддерживали малые предприятия и такие отрасли промышленности, как авиация», — говорится в докладе.

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