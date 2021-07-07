«Я сидела на полу кухни, готовила к переработке бутылки из-под моющих средств и злилась»: история бренда Cleandrops

Ее проект Cleandrops вышел на рынок в марте, уже получил положительные отзывы и сейчас ищет инвестиции для выхода в Европу и на развивающиеся рынки: к 2023 году стартап планирует выйти на оборот в $10 млн и охватить 300 тыс. покупателей.

В России давно продаются таблетки для посудомоечных машин, недавно начали набирать популярность стики и концентраты для стирки одежды, но эко-таблетки для очистки поверхностей появились только в этом году — усилиями Екатерины Щеголевой, 27-летней предпринимательницы из Кирова.

Инвесторы высоко оценивают потенциал этого направления: Blueland еще в 2019 году привлек $3 млн, а в этом году Everdrop на первом раунде поднял сразу $21,8 млн.

В перспективе они могут полностью заменить жидкие рефилы, но пока на рынке бытовой химии только лишь несколько таких игроков: американский Blueland, германский Everdrop, сингапурский Simplygood и несколько других.

Сейчас в этой «зеленой» нише формируется новый тренд — сухие концентраты, которые не только не требуют одноразовой пластиковой упаковки, но и не содержат воды.

Рефиллинг — перезаправка многоразовой емкости — из инициативы отдельных эко-активистов постепенно превращается в популярную практику. Автоматы для розлива в свою тару и дозаправочные упаковки, которые содержат меньше пластика и стоят дешевле нового «полноценного» флакона, уже встречаются в парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Екатерина Щеголева, СЕО Cleandrops

Первые шаги

Основательница стартапа пришла в продуктовый бизнес из научной среды — она несколько лет проработала в Вятском государственном университете в центре коммерциализации разработок. Там познакомилась со многими учеными и исследователям, научилась общаться «на языке потребителя» и запустила свои первые проекты.

Екатерина: В 2015 году мы объединились с несколькими студентами и университетом, разработали формулу светоотражающей краски-спрея для пешеходов, велосипедистов и дорог. На производство требовались деньги, поэтому наша команда участвовала в конкурсах и по результатам одного из них получила грант из областного фонда поддержки предпринимательства.

В 2017 году оформили юрлицо, организовали производство на территории инжинирингового центра ВятГУ и запустили продажи.

За несколько лет в проект было инвестировано порядка 2,5 млн руб., а «выхлоп» составил 7 миллионов — по словам Екатерины, эта сумма не оправдала вложенный труд.

Екатерина: С точки зрения продвижения спрей был очень тяжелым продуктом — мы были слишком маленькие, чтобы стать государственным подрядчиком по разметке дорог, а обычные люди не всегда понимали, что нужно защищаться от столкновения с автомобилем в темное время суток. Мы сотрудничали с ГИБДД, организаторами марафонов и спортивным клубами, но все же не смогли заработать столько, сколько изначально планировали.

В 2020 году в Россию пришел коронавирус, и в магазинах достаточно быстро закончились антибактериальные спреи. Екатерина располагала необходимым оборудованием, знакомством с химиками и контактами поставщиков сырья — это позволило ей в короткие сроки наладить выпуск санитайзеров и заработать около 10 млн руб.

Екатерина: За две недели я собрала, что называется, с миру по нитке — там куб спирта, тут партию бутылочек — получила декларацию о соответствии ГОСТам и запустила производство. Оно функционирует до сих пор — под конкретных заказчиков.

Потеряться и снова найтись

В марте 2020 года предпринимательница решила пройти обучение в «Стартап Академии Сколково» — узнать мнение менторов и отраслевых экспертов о перспективах светоотражающих красок.

Екатерина: В тот момент я никак не могла понять — чем я хочу заниматься как предприниматель? С одной стороны, у меня была суперкоммерческая, но скучная история с антисептиками. С другой — наукоемкие, тяжелоподъемные светоотражающие материалы.

И я понимала, что это не то, что меня будет драйвить дальше. Поэтому в «Сколково» случилось то, что я называю поиском своей предпринимательской идентичности.

Начала перебирать, что действительно для меня важно и интересно. Осознала, что уже несколько лет интересуюсь экологией — и особенное внимание уделяю сортировке мусора. Кто-то из друзей меня поддерживал, а кто-то крутил у виска и называл «мусорщиком».

Я каждый раз, когда сортировала, думала — неужели нельзя сделать так, чтобы этих одноразовых коробочек и баночек стало меньше? Только бутылок из-под бытовой химии выбрасывают восемь миллионов тонн каждый год!

И вот однажды ночью, уставшая, запутавшаяся, я сидела на полу кухни и в очередной раз мыла эти флаконы, снимала неперерабатываемые наклейки и дозаторы и злилась — зачем вообще нужны жидкие средства для уборки дома, если в них одноразовый пластик, около 90% воды и только несколько процентов моющих компонентов, зачастую неэкологичных?

Тут меня и осенило — действительно, зачем платить больше и загрязнять мир, если можно придумать альтернативу?

Мы начали обсуждать варианты с коллегой-химиком, Саутиным Сергеем: например, думали о жидких концентратах на розлив. Решили отказаться — в России это пока что выбор единиц, хотя в Швейцарии, например, уже несколько лет как популярны вендинговые автоматы по розливу жидкого мыла в свою посуду.

В итоге мы остановились на порошке, спрессованном в таблетки — пока что это самый экологичный и удобный способ, который к тому же не требует пластиковой упаковки. Я прошерстила рынок, убедилась, что в России для уборки пока что таких продуктов нет.

Хотя сухие концентраты для стирки, например, появились еще в шестидесятых годах в США, а в Германии таблетки для уборки уже несколько лет используются в профессиональном клининге.

Интересно, что в первую неделю разработки проекта я поделилась идеей с выпускником «Сколково» Алексеем Зюзиным, сооснователем Synergetic — самого крупного производителя бытовой эко-химии в России.

Он сразу согласился пообщаться, выслушал меня и сказал, что пока не видит большой спрос на zero waste, предложил заняться чем-то более реализуемым — шампунями, например. Но я все же осталась верна своему плану.

В сентябре 2020 года предпринимательница объединилась с Сергеем, который стал CTO Cleandrops. Вместе они вложили около $20 тыс., чтобы разработать формулы, создать мелкосерийное производство и выпустить продукт.

Сейчас они владеют проектом вместе — большая доля принадлежит Екатерине. Из активного управления предыдущими проектами она вышла, но осталась в числе собственников компаний.

Просто добавь воды

Екатерина: Проанализировав потребительскую корзину россиян, мы увидели, что в среднем люди тратят на бытовую химию пять тысяч рублей в год. Половина уходит на средства для стирки, 25% — на средства для посуды и еще 25% — на средства для уборки.

Мы изначально понимали, что хотим масштабироваться на всю продуктовую линейку в этой сфере, но начать решили именно с уборки — тут меньше всего экологичных конкурентов и самая понятная модель.

Да, можно купить отдельные продукты для мытья ламината, стекла, кафеля и других поверхностей. Но, по большому счету, состав у них приблизительно одинаков. Поэтому мы и решили сделать универсальный продукт, который охватывал бы все направления в уборке.

Специфические загрязнения вроде известкового налета, ржавчины или застарелого жира он не отмоет полностью — но подавляющее большинство потребителей с такими проблемами не сталкиваются в повседневности.

Разработка формулы такого «универсала» заняла у нас несколько месяцев. Но патент решили не оформлять — рецептурный продукт очень сложно защитить, потому что достаточно изменить 0,001% соотношения компонентов или, скажем, цвет или запах, и это уже не будет считаться нарушением авторского права.

Сейчас в линейке Cleandrops представлен один продукт — концентрат 5 в 1 из компонентов растительного происхождения (лимонная кислота, бикарбонат натрия, кокосульфат натрия и других), который подходит для регулярной поддерживающей уборки разных поверхностей в доме.

Средство достаточно бросить в тару в соотношении две таблетки на пол-литра воды и дождаться полного растворения.

По словам основателей, осенью этого года будут доступны концентраты для сантехники против налета, а также средство для кухни против жира — в планах стартапа заменить всю линейку бытовой химии на эко-таблетки.

Также компания договаривается о разработке многоразовых бутылок для экоуборки с креативной лабораторией Zerowastelab, специализирующейся на апсайклинге.

Упаковка с 6 таблетками Cleandrops обойдется в 399 руб., с 18 таблетками — в 799 руб. Получается, цена за литр готового средства составит от 89 до 133 руб.

Упаковку из 3 таблеток от Blueland можно купить за $6 (примерно 440 руб.), из 9 — за $14 (чуть больше 1 тыс. руб.), то есть на выходе стоимость литра чистящего средства из зарубежных таблеток составит от 170 до 220 руб.

Литр жидкого универсального средства для мытья поверхностей от Synergetic можно купить примерно за 250 руб.

Екатерина: Наших конкурентов можно разделить на несколько категорий: обычные моющие средства известных марок, экологичные средства для уборки, концентраты для уборки. Смежные направления — народные средства и клининг.

Мы считаем, что мы экологичнее обычных моющих средств, компактнее других экологичных средств, удобнее народных средств и дешевле услуг клининга.

К тому же требуем меньше расходов на логистику: наши таблетки в 200 раз легче и в 200 раз меньше пол-литрового флакона жидкого средства для уборки.

Если брать экологичное направление, то в России кроме Cleandrops и DutyBox пока никто не производит концентраты для уборки — но только у нас они идут без воды и без пластиковой упаковки.

На зарубежных рынках вариантов намного больше: кто-то продает рефилы в тетрапаках, кто-то — в стекле или на розлив. Но есть только одна компания, с которой мы максимально похожи — американский эко-стартап Blueland. Они показывают отличную юнит-экономику, в этом плане мы ориентируемся на него.

Зеровейстеры и инвесторы

Екатерина: Когда у нас была готова формула и первые образцы, я создала группу «Вконтакте», выложила пост в духе «привет, я Катя и мне надоели пластиковые бутылки» и предложила бесплатные концентраты в обмен на обратную связь. Поставила пост на продвижение и за пять тысяч рублей собрала шестьсот переходов.

Целых триста пользователей оставили свои анкеты и попросили образцы на тестирование. Мы выбрали сто пятьдесят человек из разных регионов и проанализировали их отчеты о том, как работает наше средство.

Испытатели оценивали средство по тому, как оно справляется с загрязнениями, по тактильным ощущениям — не раздражает ли глаза, нос, кожу, по запаху, компонентам состава и упаковки.

В итоге мы убедились, что наш концентрат можно выпускать в большое плавание: его эффективность оценили на 8 из 10 баллов, а экологичность — на 9,5.

Несмотря на подтвержденную универсальность концентрата, сейчас стартап ориентируется на узкую аудиторию: зеровейстеров — людей, которые стараются продуцировать как можно меньше мусора, а остальные отходы отправлять на повторное использование или переработку.

Продажи идут через собственный сайт и тематические онлайн- и офлайн-магазины — в Москве таблетки Cleandrops можно купить в Kotomka Zero, Veter Grocery и Urban Fauna. Постепенно точки продаж появляются в Калининграде, Новосибирске, Хабаровске, Уфе, Екатеринбурге — всего около десяти локаций. После расширения линейки основательница планирует начать сотрудничество с популярными онлайн-маркетплейсами.

В команде стартапа семь человек, каждый из которых выступает за защиту природы — можно сказать, что Екатерина с Сергеем собирали команду по интересам. Недавно к ней присоединился эдвайзер из российского офиса одной из глобальных FMCG-компаний.

Выручка компании на сегодня, то есть на пятый месяц продаж составляет порядка 150 тыс. руб. в месяц, покупатели приходят по рекомендациям — суммарно продукт Cleandrops приобрели около пятисот человек.

Екатерина: Несмотря на то, что маржинальность нашего продукта составляет примерно 60-70%, пока рано говорить о прибыли. Себестоимость таблеток все еще очень высока, и наши общие затраты значительно больше выручки — сказывается небольшой объем, ручное производство и нестандартизированная упаковка. К тому же мы еще не вкладываемся в рекламу.

Запустим, как только будет бюджет и когда определим, какие каналы стоит масштабировать и просчитаем ROMI, то есть рентабельность инвестиций в маркетинг.

В целом мы намерены выйти на точку безубыточности примерно к концу этого года, когда расширим линейку и перейдем от гипотез к масштабированию.

Для развития проекта основатели хотят привлечь $200 тыс. до 2022 года — и ведут переговоры с первыми внешними инвесторами, российскими бизнес-ангелами и европейскими фондами. Эта сумма позволит компании за следующий год нарастить выручку до $1-1,5 млн при плановых операционных затратах.

К2023 году стартап планирует выйти на оборот в $10 млн, пополнить линейку двумя десятками новых продуктов и охватить более 300 тыс. потребителей в разных странах.

Екатерина: До этого года я работала только с государственными фондами и целевым финансированием под научные разработки. Поэтому потребовалось время, чтобы сориентироваться на рынке частных инвестиций и понять конъюнктуру российского венчура.

Мои наблюдения показывают, что в товары народного потребления из отечественных фондов мало кто вкладывается — все жаждут чего-то кардинально нового, желательно диджитального.

Потом, мне важно, чтобы инвестиции шли от тех, кто искренне верит в нашу идею, разделяет принципы экологичности и готов довериться нам, помогая своей экспертизой.

Инвестиции должны быть «по любви». Это даже сложнее, чем выбор партнера — нужно не только уживаться, но и управлять большими деньгами и другими людьми.

Поэтому я не тороплюсь, присматриваюсь и ищу «того самого».

One-dollar refill

Миссию стартапа основатели видят в следующем: сделать экологичные средства для уборки максимально доступными, в том числе для жителей развивающихся регионов — Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Латинской Америки.

Екатерина: Отчеты ВОЗ говорят, что у большей части населения развивающихся стран нет возможности покупать хорошие экологичные средства для уборки. Это неудивительно, ведь там обычно продаются популярные и относительно дорогие гели и порошки от известных брендов.

Поэтому, думаю, у Cleandrops есть социальная миссия — сделать уборку не только лояльной к природе, но и доступной экономически. Мы стремимся сделать ценовую политику one-dollar refill — чтобы бутылку готового средства человек мог получить за один доллар в любой точке мира.

На данный момент Cleandrops полностью находится в России — тут ведется разработка, производство и продажи. После запуска полноценной продуктовой линейки основатели планируют выход на европейские рынки, а оттуда — на развивающиеся.

Екатерина: Мы пока тестируем только российский рынок, но здесь в эко-продуктах заинтересовано только 12% населения. Конечно, этот сегмент будет расти и через несколько лет достигнет 18-20%, но, для сравнения, по данным Nielsen, в Европе эко-ответственная прослойка составляет целых 70% населения, а в США — 49%.

Что нужно понимать, начиная бизнес

Екатерина: Не нужно бояться, что украдут вашу идею — каждая компания находит своего потребителя. Скажем, многие декоративные помады плюс-минус одинаковы, но почему-то все мы предпочитаем разные бренды. Это вопрос коммуникации с ЦА — выигрывает тот, кто ближе к потребителю.

В этом плане я стараюсь сделать Cleandrops клиентоцентричной компанией — мы изучаем, как наш потенциальный клиент проводит день, каким транспортом пользуется, где ест и отдыхает — и везде искать варианты для интеграции.

Тем не менее, при выводе нового продукта нужно иметь в виду не только прямых конкурентов, но и косвенных. Например, в нашем случае мы учитываем, что конкурентами являются не только другие товары бытовой химии, но и хендмейд-средства (сода, уксус, горчица), и даже услуги клинеров.

Определять такие смежные сферы очень важно — люди редко меняют свою модель потребления, это психологически трудно и времязатратно.

Самое сложное, с чем, скорее всего, вам придется столкнуться — научиться разделять свои интересы и интересы бизнеса. Когда ты сильно любишь свой продукт, начинаешь терять объективность и остроту взгляда — и принимаешь решения не на основе мнения потребителей, а потому, что тебе так кажется лучше. Поэтому всегда важно сохранять так называемый helicopter view.

И помните — нормально испытывать негативные эмоции вроде страха, тревоги, волнения, напряжения, неуверенности. Это лишь показатель того, что ты жив и здоров.

Я, пожалуй, не могу назвать ни одного страха, который занимал бы меня больше одного дня — сомнения приходят и уходят. А вот результат остается.

Мнения экспертов

Дарья Люлькович, предприниматель и продюсер программы «Стартап Академии Сколково»

К нам приходят учиться разные люди и, как правило, четыре месяца непростой бизнес-подготовки очень показательны — есть те, кто сдается и опускает руки, а есть те, кто готов вгрызаться в рынок, постоянно анализировать.

Катя как раз из таких, она даже получила один из наших грантов на покрытие части стоимости обучения — потому что искренне верит в свое дело и быстро работает. По моему опыту, именно такие «горящие», смысловые предприниматели — те, кто не про модный тренд и про заигрывания с потребителями — способны построить по-настоящему успешный бизнес.

Что важно, к нам многие приходят с идеями технологий. А если посмотреть, например, на самые успешные по капитализации американские стартапы — там инновационность не в ИТ, а в бизнес-модели. Катя, что не свойственно для России, делает ставку как раз на инновационную модель.

Если говорить о самих концентратах — я пользуюсь или, и мне очень нравится, как они работают. То есть сам продукт классный, а значит, у него все шансы взять свою долю рынка.

Алексей Зюзин, сооснователь и генеральный директор Synergetic

Отказ от избыточной упаковки и минимизация «пластикового» потребления — безусловный тренд. Однако стоит учитывать, что пока что, особенно в России, он в зачаточном состоянии и будет развиваться постепенно, вместе с глобальными сдвигами в сознании общества.

Мы следим за этим направлением и ищем свои решения. Ряд продуктов в такой парадигме у нас уже есть — например, концентрированный стиральный порошок в стиках или пятилитровки-рефилы с жидким моющим средством. Это позволяет оставлять меньше отходов и ослаблять углеродный след и очень удобно для потребителя в отличие от, например, розлива.

История с сухими концентратами, когда человек покупает квинтэссенцию средства, а дома сам разбавляет в нужной пропорции, тоже очень интересна. Но при этом на нее пока что совсем маленький спрос — пользователю сложно менять привычные схемы потребления. Кроме того, смешать в домашних условиях так качественно, как на заводе не получится — останутся частички порошка, а значит, могут быть разводы. Это зависит и от состава воды, и от самой техники смешивания.

Поэтому пока что мы концентрируемся на рефиллинге и экологичных составах. А когда заметим всплеск спроса и увидим, что сформировалась новая концепция потребления, предложим свой продукт.

Крупные производители традиционной, неэкологичной бытовой химии на запрос RB.RU не ответили.

Все фото: предоставлены Cleandrops