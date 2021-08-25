«Быстро, дешево и без ошибок — это утопия. Поэтому мы делаем средне»: история стартапа ClimateGuard

Один из таких стартапов — ClimateGuard, который за последние три года прошел путь от эксперимента до провайдера разносторонних решений, и который первым в России сделал ставку на кастомизацию климат-контроля.

Сервисы компании уже оценили такие крупные игроки как «ВкусВилл», «Мосгортранс» и SOK, а его продукцию покупают энтузиасты в США, Европе, Японии и Индии. До полноценного успеха еще далеко, но постепенно команда переходит от разовых продаж к серийным, а следующий год планирует закрыть выручкой в 56 млн рублей.

RB.RU пообщался с Владимиром Ладыгиным, сооснователем и «двигателем» стартапа, и узнал, зачем памятникам контроль климата, как пыль влияет на работу кассиров и почему Kickstarter «уже не тот»

Без железного опыта, но с железной уверенностью

К 2018 году у Владимира был многолетний опыт работы с госкомпаниями, собственная прибыльная софтверная компания с заказчиками в виде Минцифры, «Ростелекома», промышленных и оборонных ведомств. Не было только удовлетворения от работы.

Владимир: Однажды я обратил внимание на самочувствие коллег в офисе: в одной из переговорных мы все чувствовали особенную вялость. Начал разбираться и выяснил, что дело в слегка пульсирующем свете. Лампочку поменяли, но тема меня не отпустила — я стал изучать, какие еще внешние факторы оказывают влияние на наш организм.

На текущей работе Владимир на тот момент перегорел и искал что-то новое, яркое. Подтолкнули мысли о значимости микроклимата и успех российских пользовательских «железячников» — производителей кубиков для сна, умных игрушек и смарт-проекторов — и он решил погрузиться в новую для него область разработки электроники для людей.

Владимир: Начал обдумывать проект, поначалу рассматривал его как развлечение. Хотелось спроектировать и собрать «умные кубики», которые помогли бы создать благоприятную среду в домах и офисах.

Выделять на проект больше 30-50 тысяч рублей в месяц не мог, а мой опыт в области электроники ограничивался ремонтом утюга и чайника. Стало ясно, что без сообщников не обойтись.

Довольно скоро предприниматель объединился с другом — аналитиком из Salesforce. Вместе они составили концепцию продукта, а после пригласили знакомого, который проектировал оборудование в одном из московских НИИ. Он стал третьим учредителем и визуализировал «кубик» в виде 3D-моделей.

Четвертым и последним сооснователем сделали технического директора, которого, как со стыдом и гордостью признается Владимир, они «увели» из некогда дружественного стартапа, с которым познакомились в акселераторе «Вышки». Доли поделили так: 55% у Владимира, у других сооснователей — по 15%.

Примеры кубиков

Остальных сотрудников, в основном инженеров, нашли по рекомендациям или через YouDo. К середине 2018 года у стартапа была команда из 8 человек, прототип, первые варианты собственных плат, сенсорных кнопок и другие наработки.

Владимир: Люди с удовольствием присоединялись к идее, потому что она давала им свободу выражения, творчества. Кто-то больше не хотел работать «на дядю», кто-то мечтал через проект вырваться за рубеж, а кто-то реализовывал свой научный потенциал — например, один из техников разработал для нас уникальный датчик и защитил на этом одну из лучших магистерских работ в Бауманке.

Мотивации у всех были разные, но общий энтузиазм был и остается настолько сильным, что многие первое время работали бесплатно, без «пуфиков и печенюшек», каждый день в свободные часы от основной работы.

Шутим, что мы мазохисты и работаем под лозунгом «через боль к наслаждению»

Сейчас нас 13 человек, и мы позволили себе снять рабочее помещение на легендарном «Электрозаводе», стараемся даже из неприлично низкого ФОТа выжимать максимум для особенно отличившихся. Но этот огонек в глазах, кайф от ощущения реальных результатов труда и вера в проект — по-прежнему наши главные драйверы.

В первый год работы команда стартапа могла выдавать не больше двух готовых устройств в месяц, и продажи практически не двигались с мертвой точки. Владимир разрывался между основным бизнесом, приносящим деньги, курированием новой разработки и отраслевыми мероприятиями, где пытался найти инвесторов и покупателей.

По словам основателя, различные консультанты предлагали свою помощь, но Владимир посчитал, что менторы и трекеры не поймут боли производственников и загонят их в круг «кастдевь-продавай», поэтому прибегали к таким услугам только в отдельных случаях.

В конце концов Владимиру самому удалось привлечь нескольких значимых клиентов (первым бизнес-заказчиком стал крупный консалтер PricewaterhouseCoopers).

Владимир: Постепенно росла очередь из людей и компаний, просящих дать устройство на тестирование или готовых к заказу. Мы ночами паяли «кубики», но времени на R&D, развитие продукта и оптимизацию прошивки все равно категорически не хватало.

Тогда нам очень помогали разные люди из комьюнити, иногда даже незнакомые, но сочувствующие идеям экологии: один специалист сделал Telegram-бота, другой предложил первые рендеры устройства, третий разработал прототипы интерфейса…

Кто-то помогал тестировать устройства, кто-то предлагал скидки на запчасти — общими усилиями тогда наш проект и выжил. Я до сих пор помню и благодарен за каждый акт поддержки.