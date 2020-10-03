Неуехавшие. Предприниматели — о плюсах ведения бизнеса в России. Часть 2

Вести бизнес в нашей стране нелегко, но между «уехать» и «остаться» многие предприниматели осознанно выбирают второе. Мы собрали для вас шесть таких историй. Первые три можно прочитать тут , остальные — в этом материале.

Соучредитель и гендиректор компании «Энтика» Мария Дьяченко ведет бизнес в узкой нише разработки и внедрения ПО для автоматизации закупок. Вместе с партнером Анной Бузовой она думала о том, чтобы стартовать проект в одной из стран Балтии, где хороший выбор программистов и определенные налоговые преференции, но все-таки выбрала Россию.



Мария Дьяченко, соучредитель компании «Энтика»







«В России есть все: налоговые льготы, рынок, а главное, люди. Трехпроцентный налог на прибыль в IT и снижение социального налога однозначно работают на то, чтобы больше диджитал-компаний оставались в стране.

Российский рынок в кризис, связанный с пандемией, хорошо подходит для продукта, который помогает оптимизировать расходы.

Но и в докарантинный период в России был стабильный спрос на диджитализацию: люди, живущие в атмосфере постоянных изменений, интересуются тем, что может давать им стабильный результат.

И все-таки главная причина, по которой мы решили остаться и продвигаться в России, — это люди. Сотрудники, клиенты, их персонал.

В нашей стране очень зрелый рынок труда. У разработчиков высокий уровень профессионализма и ответственности. Очень ценно, когда команда стабильно в зоне доступа и понимает особенности рынка.

Наши разработчики с нами со старта проекта, они знают, что делают и зачем, пишут программу целиком, а не кусочками. У нас архитектурно сложный проект, и качественно сделать его возможно только с фокусом на решение в целом.

Клиенты не слишком консервативны, открыты новому, готовы тестировать решения, четко видят выгоды оптимизации. Более того, по моему опыту работы в международных компаниях, российские коллеги осваивают программный продукт намного быстрее, чем западные. А значит, и компании получают лучший результат быстрее. Для продвижения в кризис это решающий фактор».



Основатель и генеральный директор коммуникационного агентства iTrend Павел Житнюк не просто задумывался о ведении бизнеса за рубежом, но и попробовал это на практике, а в итоге вернулся на родину.



Павел Житнюк, основатель iTrend







«В 2012 году мы с женой поняли, что очень устали от петербургского климата, и решили попробовать пожить и поработать в более теплых местах. То есть это был абсолютно климатический проект, без политики и «свинцовых ужасов русской жизни». Программы профессиональной эмиграции и английский язык открыли перед нами Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

В Канаде климат не сильно теплее нашего, Новая Зеландия совсем далеко и очень деревенская (мы заранее съездили и все оценили), оставалась Австралия — туда и поехали. Прожили два года в Сиднее, организовали там ИТ-компанию ChaiCloud, которая аутсорсила российскую разработку, также попробовали сделать клон iTrend на местный рынок и при этом удаленно управляли российским офисом.

В ChaiCloud мы даже сделали один успешный проект, за который получили деньги. А клон PR-агентства не взлетел.

В 2013–2014 в России начали происходить тектонические события — и я понял, что просто не могу находиться в Сиднее, когда на родине такое. Хотелось быть здесь.

Кроме того, как в любой эмиграции, отъезд — это жизнь с нуля. Когда тебе 20 и ты, условно говоря, из малоперспективных мест, переезд в Австралию — это хороший жизненный билет. Но уже в 35 и когда ты из Петербурга — это сильный стресс. Не хватает общения, языка, своей культуры. Меня просто начало все вокруг раздражать через год. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому.

Мы в России не понимаем, сколько хорошего у нас есть, не ценим свое, привыкли восхищаться всем иностранным — это ужасный комплекс неполноценности, его надо преодолевать.

У нас многое лучше, чем там. Да, многое хуже — но так примерно везде. Идеального места для жизни, наверное, нет.

В России есть главное — рынок. В Австралии в сравнении с нами рынка нет вообще.

Здесь очень легко стартовать бизнес. Юрлицо быстро и легко открывается, налоги администрировать тоже несложно через бухгалтерские сервисы, налоговая нагрузка на ИП и самозанятых — минимальная, что важно на старте, когда вы еще только проверяете свои бизнес-гипотезы.

В России есть потребность в высококачественных специалистах. Если репетитор, сантехник, пиарщик или столяр качественно, профессионально и в срок делают свою работу, они загружены заказами на год вперед. Качество ценится, так как рынок еще относительно молодой, и далеко не все на нем — профи. Здесь легко продавать услуги, если ты профессионал.

В России все происходит быстро. Можно за год или даже меньше понять, взлетает бизнес или нет. 5–10 лет у нас — это уже устоявшийся, стабильный бизнес с репутацией, клиентами и значимой выручкой. В Австралии нормальный горизонт для выхода на подобный уверенный уровень своего бизнеса — 20 лет. И весь небольшой рынок поделен, условно говоря, между людьми, которые вместе учились в школе и играли в гольф.

В России вертикальные связи и репутация позволяют быстро выходить на крупный бизнес, собственников компаний, крутых экспертов и быстро делать качественные проекты. В Австралии все это невозможно, все очень долго — надо 20 лет окучивать поле, чтобы вырастить свой сад».



Последний герой нашей подборки — основатель и генеральный директор кадрового агентства Adelphi Recruitment Гергей Стюарт — переехал в Россию из Лондона. Его компания занимается поиском менеджеров среднего и высшего звена в сферах недвижимости, FMCG, логистики и финансов не только для российских, но и для зарубежных клиентов. Но бизнес он продолжает вести здесь.



Гергей Стюарт, основатель Adelphi Recruitment







«Есть несколько причин, по которым такой бизнес, как наш, можно «перевести» из России.

Во-первых, местный экономический климат в течение последних шести лет в целом был стагнирующим, и в краткосрочной перспективе это влияет на планы роста наших клиентов, которые в целом были гораздо более амбициозными до 2014 года.

Во-вторых, специально для индустрии найма новые законы о персональных данных означают, что мы не можем использовать лучшие международные облачные системы баз данных, поскольку информация о наших клиентах и кандидатах будет храниться на серверах за пределами России.

Точно так же один из самых важных инструментов для индустрии найма, особенно на европейских рынках, LinkedIn, запрещен в России из-за законов о персональных данных (хотя Facebook по какой-то причине работает). Если бы мы, например, переехали в Варшаву, у нас не было бы проблем с технологиями.

Однако есть несколько причин, по которым я продолжаю держать компанию в Москве и отсюда работать как с местными, так и с международными проектами.

Большинство наших клиентов по-прежнему находятся в Москве, и, хотя мы делаем много встреч по видеоконференцсвязи, важно иметь возможность проводить с ними время face to face.

У меня есть доступ к мотивированному, талантливому пулу будущих сотрудников в Москве — как местных, так и тех, кто приезжает со всей России, чтобы улучшить свою карьеру в большом городе.

По мере развития и модернизации экономики российские компании все больше понимают, что их человеческий капитал является их главным активом, а значит, предоставляемые нами услуги становятся более ценными.

Я твердо верю в долгосрочный экономический успех России, даже несмотря на то, что у нас есть проблемы со слишком сильным государственным контролем в экономике и кажется, что каждый год новые санкции влияют на международные инвестиции.

Но я также вижу новое поколение молодых русских лидеров в обществе и бизнесе с гораздо более современным мировоззрением, и это поколение, которое, я уверен, будет способствовать позитивным экономическим изменениям в стране в следующие 5–10 лет.

Уже сейчас мы видим положительные шаги. Например, для малых предприятий, подобных нашему, были снижены социальные налоги на сотрудников, что является очень большим преимуществом, поскольку заработная плата и связанные с ними социальные налоги составляют 60% наших затрат. Это поможет нам расти, что в долгосрочной перспективе даст больше налогов правительству.

Лично для меня Москва — фантастический город для жизни. В ней есть творческая энергия, выдающаяся культурная жизнь, множество прекрасных кафе, ресторанов, театров и парков. Инфраструктура отличная, и, по сравнению с моим родным Лондоном, стоимость жизни намного ниже».

Фото на обложке: hyotographics/Shutterstock