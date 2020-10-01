Неуехавшие. Предприниматели — о плюсах ведения бизнеса в России

Мы собрали для вас шесть историй о том, почему «здесь» может быть лучше, чем «там». Делимся первыми тремя в этом материале.

В мире много мест, которые выигрывают у России по самым разным параметрам, которые важны для ведения и развития бизнеса. Кто-то выбрал Ирландию , кто-то — Швейцарию , Латвию или США . Но есть и те, кто, взвесив все «за» и «против», решили остаться в нашей стране.

Есть сферы, в которых вести бизнес в России действительно сложно. Например, для Константина Чайкина — часового мастера, изобретателя и основателя мануфактуры, где изготавливают часы класса люкс, — релокация стала бы максимально логичным решением.

В России есть сложности и с подбором персонала, и с производством комплектующих, и с логистикой. Здесь приходится обучать сотрудников самостоятельно, производить почти все на базе собственной мануфактуры и мириться с тем, что экспорт продукции влечет дополнительные затраты.

Все эти проблемы решила бы перевод бизнеса в Швейцарию, где часовая отрасль всегда была высоко развита, но Константин принял решение развивать производство здесь — и не жалеет об этом.



Константин Чайкин, основатель бренда Konstantin Chaykin







«В условиях, когда с тобой никто не делится информацией, как создается та или иная деталь, изобретать новые технологии приходиться заново. За 17 лет работы мануфактуры я прошел большой путь, мы выработали сложные технологические процессы, во многом уникальные, которые были нам недоступны.

В итоге мы обладаем не меньшим спектром возможностей, чем у швейцарских подрядчиков, и можем производить большую часть компонентов самостоятельно.

Проблема с экспортом осталась, но по сравнению с тем, что было 5–7 лет назад, у нас появилось несколько альтернативных вариантов. Экспорт выходит дороже, чем если бы процесс происходил на территории Швейцарии, но поскольку у нас дорогой продукт, клиенты готовы оплачивать дополнительные издержки. В итоге те проблемы, из-за которых мы хотели переехать в Швейцарию, так или иначе решаются здесь.

Если ты делаешь уникальный востребованный продукт, который пользуется спросом не только внутри страны, но и за рубежом, то находишься в выигрышном положении.

С экспортом вы получаете стабильную валютную выручку. Несмотря на высокие налоги и дополнительные издержки, в целом эти плюсы покрывают те минусы, которые есть.

Если вы найдете иностранный бизнес с большой долей ручного труда в самом процессе, скопируете его на территории России и обеспечите экспортный коридор, то сможете быть достаточно конкурентоспособным».



Экс-гендиректор Tom Tailor в России София Кофманн тоже могла бы вести свой бизнес в Европе — в пользу этого говорил многолетний опыт работы в западной компании и знание правил европейского рынка. Но для запуска собственного проекта New Age Lab София выбрала Россию по целому ряду причин.



София Кофманн, основатель New Age Lab







«Я считаю, что российский рынок хорош для запуска проектов, в первую очередь ввиду скорости.

В России все привыкли работать в активном темпе — это рынок быстрых решений.

Еще один основной аспект — это возможность собрать сильную команду. Для меня важно иметь в команде топ-специалистов и high potentials, а таких людей обычно нужно ждать. Если брать только HR-аспект, то построение команды в Европе может занять чуть ли не до года. Сам поиск, общение, рекрутмент, договор, ожидание — на это уйдет в лучшем случае полгода. В России совсем другие сроки.

Помимо скорости, нужно отметить, что это перспективный рынок в отношении потребителя. Уровень стандартов покупателя в России, хоть он и отделен от Европы и Америки в каком-то смысле, очень высокий. У клиентов хорошая осведомленность, среди них многие находятся в категории «потенциальный инфлюенсер». Очень продвинута женская аудитория.

Еще на рынках Америки и Европы очень большое насыщение, а в России еще очень много зон и сегментов, в которых недостаточная конкуренция. Нет такого сильного предложения, поэтому есть много незаполненных ниш. При этом потребитель «голоден» и готов к появлению новых брендов и к новому предложению».



Никита Корыстин, основатель и руководитель компании «Медэк Старз» — маркетплейса сложного медицинского оборудования — задумывался о релокации бизнеса в 2016–2017 годах, когда его компания только набирала финансовые обороты и закреплялась на рынке.

Он рассматривал Европу и США, так как в его сфере там больше возможностей: доля российского рынка составляет всего 1,5% от мировых показателей, тогда как Штаты имеют 40%, а Европа — 20%. Но это оказалось недостаточным аргументом.



Никита Корыстин, основатель «Медэк Старз»







«В США даже в относительно небольших населенных пунктах находятся несколько онкоцентров, использующих позитронно-эмиссионные томографы, а в России подобных медицинских установок всего около 30. Однако в Штатах, несмотря на большие возможности, бизнес сталкивается с огромным перенасыщением рынка и высокой конкуренцией.

Аргументами против релокации бизнеса для меня стали:

1. Сложившаяся система продаж, в которую очень сложно попасть, и низкая маржинальность — для продаж медицинского оборудования в Европе она составляет от 0 до 4%. В России эти показатели в разы больше.

Основной доход европейским компаниям приносит сервисное обслуживание и долгосрочные поставочные контракты на 5–10 лет. Поэтому для молодой компании, которая еще не сумела громко заявить о себе, формировать бизнес в Штатах и Европе будет проблематично.

Без значительных финансовых ресурсов в несколько десятков или даже сотен миллионов долларов (евро) крайне сложно стать полноценным игроком на этом рынке.

На начальном этапе компания будет работать в убыток, затем еще пару лет — в ноль (при наличии капитала) и только после этого сможет выйти на 5% маржинальности. С этой точки зрения организовывать бизнес в России намного выгоднее и проще.

2. Юридические регуляторные сложности по обработке персональных данных.

В Штатах и странах Европы действуют жесточайшие законы относительно защиты персональных данных. Компании, работающие с помощью различных интернет-ресурсов, должны внимательно следить за соблюдением всех требований, потому что размер штрафа может достигать 100 млн евро. Подобная выплата способна обанкротить любой бизнес. В России в этом отношении законодательное регулирование только развивается и суммы штрафов не настолько радикальные.

В России конкуренция еще не такая сильная, хотя она, безусловно, есть. В перспективе можно стать лидером дорогого и развитого рынка, увеличив капитализацию компании в несколько раз.

Главными плюсами ведения бизнеса в нашей стране я считаю:

1. Человеческий ресурс. На примере своей компании, разрабатывающей инновационный IT-продукт, могу отметить, что мы сотрудничаем с талантливыми российскими программистами, создающими конкурентноспособный продукт значительно дешевле, чем в Европе или США.

2. Отсутствие регуляторного произвола. За годы существования компании мне приходилось сталкиваться с различными ситуациями, но все они регулировались в рамках закона, поэтому могу сказать, что у нас в стране эти механизмы работают — при условии, что сама компания ведет дела открыто и прозрачно.

3. Перспективный рынок для развития. Множество направлений, которые сопутствуют бизнесу (логистика и т.д.), в России еще не так развиты, и здесь отличная платформа для создания новых современных торговых площадок, которые по уровню конкуренции смогут встать в один ряд с мировыми лидерами.

За меньшие деньги и меньшими ресурсами можно сделать по-настоящему крутой продукт, который будет ничуть не хуже, чем у западных коллег.

Талантливые и увлеченные люди, которые следуют за своей мечтой — одна из главных движущих сил развития нашей страны».

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