Названы самые привлекательные страны для фрилансеров

Британская финтех-компания Tide выпустила рейтинг привлекательности стран для фрилансеров и цифровых кочевников, упомянув также факторы, которые на это влияют. Спойлер: по одному из них Россия попала на первое место.

По некоторым оценкам, в мире насчитывается 1,1 млрд фрилансеров, что составляет примерно 35% от общей численности работающих людей. В условиях новой экономики эта категория работников становится все важнее для организаций.

Нынешние обстоятельства, вызванные коронавирусом, похоже, еще больше нарушили баланс. Гибкость и маневренность во время кризиса жизненно важны. В 2020 году фрилансеры принесли в экономику США $1,2 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее, согласно отчету американской платформы для фрилансеров UpWork. А в условиях массовых увольнений и стремления организаций ускорить цифровую трансформацию, фрилансеры стали крайне важны для бизнеса, даже если их услуги требуются в течение ограниченного времени.

Главное преимущество фрилансеров — возможность работать из любого места, где есть достаточно надежный интернет. Согласно новому исследованию, проведенному британской финтех-компанией Tide, список самых желанных стран для работы у фрилансеров возглавляет Сингапур. Новая Зеландия, Испания, Австралия и Дания — остальные пять наиболее благоприятных направлений, в то время как США и Великобритания занимают лишь 12 и 13 места соответственно.

Рейтинг стран с самым доступным интернетом по версии британской компании Tide. Инфографика: Tide.

Россия в общем рейтинге занимает 25 место, но лидирует среди стран с наиболее доступным интернетом.

Сингапур лидирует

«Фриланс становится все более распространенным явлением во всем мире, поскольку люди стремятся к большей гибкости и контролю над своей рабочей жизнью, — объясняет руководитель Tide Сара Пенни. — Поэтому неудивительно, что Сингапур стал выбором номер один, учитывая отличную скорость широкополосного доступа — 256 мегабит в секунду (второе место по скорости интернета занимает Швейцария с 215 мегабитами в секунду)».

«Кроме того, в стране большое количество коворкинг-пространств, что объясняется ее привлекательностью для стартапов», — добавила Пенни, имея в виду известную экосистему, поддерживающую бизнес, и доступ к венчурному капиталу — все это направлено на стимулирование инноваций и поощрение людей к созданию компаний.

Новая Зеландия, занявшая второе место, по словам Пенни, получила высокие оценки общего уровня счастья, который измерялся качеством жизни людей во время пандемии и тем, как правительство страны реагировало на COVID-19.

Также в Новой Зеландии высоко ценится равенство, еще один важный фактор для фрилансеров. «Гендерный разрыв в оплате труда в Новой Зеландии сократился до рекордно низкого уровня…. Правительство пытается устранить разрыв в оплате труда, нанимая больше женщин на руководящие должности, устраняя разрыв в рамках одних и тех же ролей и повышая гибкость в работе», — говорит Пенни.

Аналогичным образом, Испания заняла третье место в исследовании благодаря «высоким показателям глобального индекса гендерного разрыва в оплате труда», а Австралия получила высокую оценку благодаря количеству коворкинг-пространств. Кроме того, в этой стране действует надежная правовая защита работников.

Рейтинг наиболее привлекательных стран для фрилансеров по версии британской компании Tide. Инфографика: Tide.

Дания, пятая в списке Tide, реализует несколько политических инициатив, направленных на обеспечение общенационального покрытия фиксированной и мобильной широкополосной связью. «Власти работают над тем, чтобы сделать страну лидером в области цифровых технологий, создавая основу для использования цифровых технологий датскими предприятиями», — добавила Пенни.

Великобритания теряет позиции

Энди Чемберлен, директор по политике Ассоциации независимых профессионалов и самозанятых, опасается, что Великобритания становится все менее привлекательной для фриланса. «В то время как число фрилансеров в таких странах, как США, за последний год выросло, здесь самозанятость сократилась на 653 тысячи человек в 2021 году», — сказал он.

По мнению Чемберлена, крайне важно остановить этот спад, поскольку, по оценкам Центра исследований самозанятости в 2019 году, сообщество фрилансеров в Великобритании приносит национальной экономике до 145 млрд фунтов стерлингов ($192 млрд) в год — почти столько же, сколько туризм.

Новая налоговая реформа усложнила жизнь фрилансерам, и пока Великобритания не облегчит процессы, цифровые кочевники, вероятно, будут отдавать предпочтение другим направлениям.

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