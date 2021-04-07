Сайты знакомств и разговоры в такси: нетипичные стратегии по продвижению книг для авторов

Многие авторы, самостоятельно выпускающие свои книги, сталкиваются с проблемами во время их продвижения. Однако без грамотного маркетинга целевая аудитория не сможет узнать о новом продукте. Вот несколько нетипичных стратегий продвижения самиздата.

1. Приложения знакомств

«После выхода моей книги в ноябре 2018 года для ее продвижения я использовал Tinder Plus. Таким образом я продал 4 книги тем, с кем у меня произошел мэтч», — автор и лайф-коуч Дипаншу Равал.

Использование приложений для знакомств для продажи книг очень нетипично. Конечно, эти ресурсы предназначены для знакомств и встреч, но почему его нельзя использовать для продажи книг?

Когда у вас случится мэтч, напишите собеседнику в личные сообщения о том, что у вас сейчас выходит книга. Это самый простой способ заинтересовать потенциального читателя покупкой.

Тщательно изучите приложение и грамотно оформите профиль, чтобы он «нравился» другим.

Даже если удастся продать не так много книг, это станет запоминающейся историей. Или, по крайней мере, появится возможность сходить на свидание, после которого собеседник расскажет друзьям о необычном авторе из приложения знакомств. В конце концов, любая реклама хороша.

«Меня не волнует, что обо мне говорят, если мое имя пишут правильно», — П. Т. Барнум.

2. Социальные сети

Писательница Манали Десаи для продвижения своей антологии «Искусство быть благодарным» использовала Instagram. Книга состоит из восьми рассказов, и из каждого из них Манали делала пост с просьбой угадать заголовок.

Каждый вечер ровно в 17:00 она публиковала картинку с элементами истории и несколькими затемненными буквами и позволяла аудитории угадывать название отрывка. В полночь она публиковала тизер с реальным заголовком, в котором отмечался каждый пользователь, давший верный ответ.

После выпуска Манали позволила читателям бесплатно скачивать свою книгу, чтобы поддерживать ажиотаж вокруг нее. Она не планирует монетизировать ее еще как минимум год. По ее словам, «бесплатные рекламные акции помогают найти потенциальных читателей и получить отзывы. Да, возможно, в первое время вам придется работать себе в убыток, но в конечном итоге вы охватываете более широкую аудиторию».

Выберите наиболее близкую вам социальную сеть и ежедневно публикуйте контент до выпуска книги, чтобы создать ажиотаж.

Проводите небольшие конкурсы на бесплатную книгу, онлайн-консультацию или упоминание в своих соцсетях.

3. Новые знакомства

Другой автор, который предпочел остаться анонимным, поделился увлекательным способом, который помогает ему продавать 5–6 книг каждый месяц. Ему часто приходится ездить на такси в соседний город по работе и в дороге он рассказывает попутчикам о своей книге. К концу поездки большинство из них покупают ее.

«Это не преднамеренный маркетинг, а то, что происходит естественным образом во время разговора», — замечает он.

Всякий раз, когда вы находитесь в обществе незнакомого человека, с которым нужно поддерживать беседу, говорите о своей книге.

4. Книжные магазины

Этот подход может показаться неловким, особенно если учесть, что большинство авторов — интроверты и ненавидят саморекламу. Но это отличный способ наладить контакт, который позволит получить несколько дополнительных продаж.

Еще одна отличная стратегия — пойти в местные книжные магазины и заключить с ними сделку о хранении одной или нескольких копий ваших книг. Если вы сделаете это в родном городе, вероятно, продавец будет горд принять книгу от соотечественника. Таким образом вы сможете увеличить количество продаж и заявить о себе.

«Я всегда интересуюсь у сотрудников магазина, не хотят ли они приобрести мою книгу. Недавно я продала около 19 экземпляров по всему городу и 4 случайным людям в торговом центре», — рассказывает Налини Шарма.

Обратитесь за поддержкой в местные книжные, там есть вероятность продать несколько экземпляров.

Разумеется, самостоятельно продвигать работы довольно сложно. Без поддержки издательства бывает трудно привлечь внимание аудитории к первой авторской работе.

Независимо от того, какой путь вы выберете, главное — мыслить нестандартно. Креативный подход поможет продвигать книги, даже когда вы просто общаетесь с людьми.

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