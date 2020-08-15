VR, AR и биткоины: как стриптиз-клубы внедряют технологии, чтобы выжить

Сейчас активно развиваются самые разные технологии для секса — от приложений для знакомств до умных игрушек и VR-видео. И только стриптиз-клубы будто застряли в 80-х и 90-х: все та же эстетика, танцовщицы одинакового типажа и исключительно мужская аудитория. Неудивительно, что поток клиентов сокращается: прежние посетители уже не ходят в такие заведения, а новые предпочитают другие развлечения. У индустрии нет иного выхода, кроме как измениться.

Привлечь развивающуюся аудиторию

В течение десятилетий количество стрип-клубов оставалось стабильным. Однако прежние постоянные клиенты выходят из возраста, в котором обычно ходят в подобные заведения. Для кого-то проводить встречи в стрип-клубе уже неприемлемо. Новые посетители не сменяют старых, поскольку предпочитают домашние развлечения. Многие обнаружили, что благодаря онлайн-трансляциям они могут получить то же самое, что и в стриптиз-клубе. Это новое направление индустрии развлечений для взрослых помогает создать для потребителя интимный и индвидуальный опыт, несмотря на то, что все происходит онлайн.

Но даже любители ночной жизни вряд ли предпочтут стриптиз-клубы. Причина в их старомодности — во многих заведениях нельзя пользоваться телефоном, их эстетика явно устарела, а атмосфера слишком непристойна по сравнению с современными технологиями. С недавних пор энтузиасты пытаются изменить это, внедряя инновации в заведомо низкотехнологичной отрасли и пытаясь переосмыслить ее.

Никто не знает, как будут выглядеть стрип-клубы даже через пять лет. И никто не уверен, что нововведений будет достаточно, чтобы привлечь достаточно новых клиентов.

Поможет ли VR?

Пожалуй, самая распространенная идея заключается в том, чтобы обеспечить посетителю и реальный, и виртуальный опыт. В 2016 году Gold Club в Сан-Франциско совместно с Vixen VR решил создать виртуальный стриптиз-клуб. Клиент не только мог надеть гарнитуру и увидеть танец, но и оказаться внутри локации. Проект должен был привлечь домоседов и тех, кто не прочь ходить в стрип-клубы, но делает этого из-за их стигматизации.

Еще в 2017 году на ежегодной выставке Gentlemen's Club Expo несколько клубов хвастались планами внедрения VR. «Я могу сказать вам, что люди стояли в очереди к стенду с системой виртуальной реальности, — вспоминает редактор издания Exotic Dancer Magazine Дейв Манак, — а обычно никто не стоит в очереди на выставке».

Примерно в начале 2019 года Naughty America включила в VR-программу (запущенную в 2016 году) и стрип-клубы, предлагая пользователям, возможно, самый масштабный виртуальный опыт посещения. Также была создана программа дополненной реальности, которая телепортировала копии танцовщиц прямо в квартиру клиента. Андреас Хронопулос из Naughty America объясняет, что потенциал AR и VR для стриптиз-клубов огромен. Они могут стать чем-то вроде современного мужского журнала, обеспечивая длительный и неограниченный опыт, который можно монетизировать.

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Некоторые клубы вместо того, чтобы инвестировать в новые технологии, устраивают прямые трансляции со сцены и из гримерных. Как и системы AR и VR, это позволяет приобщить молодых потребителей к этой культуре, при этом получая дополнительный доход.

Как минимум один клуб в Лас-Вегасе, The Legend Room, также экспериментировал с Bitcoin: на танцовщицах печатали QR-коды, которые нужно было сканировать, чтобы дать им чаевые. Некоторые клубы полагают, что использование криптовалюты может привлечь молодых клиентов: так им не придется носить наличные, и они смогут сохранять конфиденциальность. Другие технические инновации, скорее всего, тоже не за горами.

Приживутся ли технологии?

Большинство из этих технологических решений в лучшем случае все еще находятся в зачаточном состоянии. Как правило, это просто рекламный трюк для того, чтобы повысить популярность и посещаемость заведения.

Большинство ранних VR-проектов в отрасли, включая Gold Club, похоже, не принесли каких-либо ощутимых результатов. Gold Club не ответил на запрос о состоянии своих VR-начинаний, а VR-проекты Vixen, похоже, прекратили свое существование.

Некоторые критики отмечают, что записанный контент фактически лишает пользователей главного плюса стрип-клубов: личного взаимодействия с танцором в режиме реального времени. Это также лишает их той формы близости, которую они не могут получить при просмотре трансляций: случайного физического прикосновения, например, руки на плече или касания волос. Технофутуристы могут утверждать, что с помощью тактильных технологий эта проблема будет решена и можно будет ощущать даже легкие прикосновения в режиме реального времени с помощью VR- или AR-установки и специального костюма. Однако до этого еще далеко.

Пока лишь немногие клубы внедрили видеотрансляции и оплату криптовалютами. «Это забавно попробовать один-два раза, — говорит Кассия Восик, социолог, изучающая бизнес и культуру стриптиз-клубов в течение двух десятилетий. — Но будут ли они приносить постоянный доход танцорам и клубам? Я скептически отношусь к этому... Не представляю, что кто-то захочет заниматься такими странными вещами, в какой-то степени это кажется надуманным, вынужденным или отчаявшимся».

Также технологии не решают проблемы с имиджем и культурой большинства клубов. В самом деле, даже тот тон, с которым Хронопулос из Naughty America говорит о потенциале VR в индустрии, подчеркивает, как много там стереотипов, которые только отпугнут новых потребителей: «Что замечательно в стрип-клубе, так это то, что он позволяет мужчине быть мужчиной, — размышляет он. — Иногда нам просто хочется, чтобы было место, куда можно пойти и позволить своему тестостерону вырваться наружу».

Культурные проблемы серьезнее, чем кажется

На самом деле, сегодня в стрип-индустрии больше инноваций, ориентированных на изменение культуры и имиджа площадок, чем может показаться на первый взгялд. Многие старые владельцы либо продают свои клубы, либо передают руководство молодым людям, которые лучше понимают, что нравится и не нравится миллениалам и поколению Z, объясняет Манак. Они начали с простого: например, не только разрешают, но и поощряют использование телефонах в клубах — до тех пор, пока это не угрожает частной жизни танцоров, — предлагают скидки или бесплатные напитки за публикации в соцсетях и используют соцсети для построения и продвижения бренда.

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Другие кардинально меняют эстетику клубов. Многие из них провели тренинги для сотрудников и танцоров, чтобы поведение было не грубым и равнодушным, а гостеприимным и инклюзивным. Некоторые клубы начали иначе видеть свою миссию: не обеспечивать доступ к телу за наличные, а каждую ночь устраивать шумную вечеринку, где эротизм это ключевой, но не единственный элемент привлечения.

Восик сравнивает это с тем, как за последние пару десятилетий изменились секс-шопы. Долгое время они считались сомнительными магазинами, полными безвкусных, пошлых и некачественных игрушек. С тех пор многие магазины пересмотрели свои проекты, обновили персонал и ассортимент — теперь это пространства, где можно безопасно поговорить о своих потребностях со знающим, открытым и дружелюбным персоналом, получить хороший совет и приобрести эстетически приятные и качественные продукты.

Манак и другие представители отрасли считают, что эти изменения особенно эффективны для привлечения женщин в качестве постоянных клиентов. Это поможет расширить аудиторию, компенсировав отток клиентов, и дать молодежи почувствовать, что ходить в стрип-клуб не стыдно.

Успешные модели распространяются медленно. Однако внедрение лучших практик может ускориться благодаря появлению таких компаний, как RCI Hospitality Holdings, Inc., которые зарабатывают на скупке небольших заведений и их реновации.

Клубам еще предстоит много работать, чтобы польностью охватить разнообразную аудиторию. Во многих клубах отсутствует расовое, половое и гендерное разнообразие среди танцоров.

Борьба за будущее

До сих пор неясно, смогут ли культурные изменения и технологические инновации защитить будущее отрасли. Хотя Манак верит, что привлекательность реального общения с танцорами никогда не исчезнет полностью, он признает, что вряд ли кто-то действительно знает, как бороться с переходом молодых потребителей от живой коммуникации к онлайну.

Только время покажет, смогут ли стрип-клубы повысить свою привлекательность настолько, чтобы компенсировать потерю своей традиционной аудитории. А еще — станут ли новые клиенты покровителями, которые, как отмечает Восик, в основном и приносили деньги клубам и танцорам. Без постоянного потока новых посетителей и превращения их в завсегдатаев стрип-клубам не выжить.

Им предстоит развиваться в условиях новой экономики, в которой люди иначе тратят деньги, и из-за этого индустрии развлечений для взрослых наконец-то приходится меняться. Вероятно, процесс будет идти еще много лет. Ясно одно: в будущем стриптиз-клубы будут радикально отличаться от тех, к которым привыкли мы.

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