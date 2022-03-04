Калифорнийский стартап подал иск против McDonald's из-за автоматов для мороженого

В настоящее время около 10% всех аппаратов для макфлурри McDonald's по всему миру вышли из строя, согласно данным системы отслеживания аппаратов в режиме реального времени McBroken. Стартап из Аламиды под названием Kytch разработал устройство, которое должно было свести этот процент к нулю. Но «Макдональдс» оказался против.

Kytch подал иск против гиганта быстрого питания в окружной суд США с требованием возместить ущерб в $900 млн. В заявлении утверждается, что McDonald's вмешался в контракты с клиентами Kytch, а также что сеть распространяет ложную рекламу.

Компания Kytch, основанная в 2019 году Мелиссой Нельсон и Джереми О'Салливаном, создала небольшие устройства для установки в постоянно ломающиеся автоматы с мягким мороженым. Производитель аппаратов — партнер McDonald's компания The Taylor Co.

Устройства позволяют пользователям узнавать о неисправностях автоматов с помощью смартфона. Клиентами компании Kytch стали франшизы ресторана, которые управляют десятками тысяч точек McDonald's по всему миру.

Однако гиганту общепита это не понравилось. В иске Kytch утверждает, что в ноябре 2020 года компания разослала во все франшизы рекомендацию немедленно прекратить использование устройств Kytch.

В электронных письмах, которые, по утверждению Kytch, наносили ущерб продажам стартапа, якобы говорилось, что устройства нарушают гарантии компании, могут привести к «серьезным травмам» и дают Kytch доступ к «конфиденциальной информации».

В своем иске стартап утверждает, что эти предупреждения были недостоверными, направленными на дискредитацию стартапа и защиту бизнес-интересов The Taylor Co.

«Taylor намеренно создавал "проблемы надежности оборудования" в течение многих лет, а его бизнес по ремонту и обслуживанию заработал сотни миллионов долларов в виде платы за ремонт, который сам же Taylor и спровоцировал», — говорится в иске.

В первом иске, в мае 2021 года, компания Kytch утверждала, что Taylor производил такое же устройство, из-за чего последняя получила судебный запрет. Теперь стартап судится с «Макдональдс» — за то, что он отрезал его от своей клиентской базы.

«Kytch был единственным продуктом на рынке для починки автоматов мороженого в McDonald's», — сказано в иске.

На фоне судебной тяжбы Kytch и Taylor в прошлом году представитель McDonald's заявил:

«Для нас нет ничего важнее качества и безопасности продуктов питания, поэтому все оборудование в ресторанах проходит тщательную проверку, прежде чем допускается к эксплуатации. После того, как мы узнали, что неодобренное устройство Kytch тестировалось некоторыми нашими франшизами, мы провели телефонный разговор, чтобы лучше понять ситуацию, и сообщили франшизам о потенциальной проблеме безопасности. Здесь нет никакого сговора».

Хотя иск не касается непосредственно права на ремонт, борьба компании Kytch против McDonald's поднимает вопрос о том, должны ли владельцы продукции иметь средства и оборудование для ремонта своих собственных устройств, или же это должно оставаться на усмотрение самих компаний.

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