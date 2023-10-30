Инвесторы потеряли интерес к цепочкам поставок

По данным Crunchbase, с 2018 по 2022 годы стартапы по управлению цепочками поставок получили более $50 млрд посевного финансирования. Некоторым из них, в том числе Lineage Logistics, Flexport и Lalamove, достались миллиарды.
Однако не все вложения принесли результат: некоторые экс-единороги становятся банкротами, а объем инвестиций в индустрию сокращается.
Цепочки поставок получают меньше денег
Это подтверждают данные Crunchbase.
Финансирование стартапов в сфере управления цепочками поставок по всему миру. Инфографика: Crunchbase
Вместе с этим в глобальной индустрии грузоперевозок наблюдается снижение цен. Во время пандемии COVID-19 резко вырос спрос на физические товары, поскольку покупатели были вынуждены сидеть дома, но впоследствии тенденции изменились. Сейчас стоимость контейнерных перевозок составляют лишь малую долю от пикового значения в 2021 году.
Единороги становятся банкротами
19 октября Convoy, компания по грузоперевозкам из Сиэтла, которая когда-то была единорогом, объявила о прекращении деятельности. Она проработала в течение восьми лет и ранее привлекла более $800 млн венчурного и $250 млн долгового финансирования.
В письме к сотрудникам сооснователь и CEO Convoy Дэн Льюис обвинил в этом беспрецедентный обвал рынка грузовых перевозок, рост процентных ставок и равнодушие инвесторов к неприбыльным частным компаниям на поздних стадиях.
В октябре Flexport, международная транспортно-экспедиторская и логистическая платформа из Сан-Франциско, объявила, что увольняет примерно 20% работников в рамках «возвращения к прибыльности».
Ранее компания привлекла более $2 млрд от SoftBank Vision Fund и других венчурных фондов. После этого ее оценка достигла пика в $8 млрд, но с тех пор значительно снизилась.
По сообщениям, в этом году сократила штат и Uber Freight. А единорог Deliverr, которого Shopify приобрел за $2 млрд в прошлом году, был продан Flexport по гораздо более низкой цене.
В 2021 году также рухнул бывший единорог Katerra. Компания стремилась улучшить цепочки поставок в сфере строительства, привлекла почти $2 млрд, а после объявила себя банкротом.
Множество компаний, которые привлекли финансирование в более благоприятных условиях в 2021 году, все же продолжают работать. Но в конечном итоге им потребуются новые вложения, которые многие не смогут получить, если сохранится текущая ситуация.
Некоторые сделки все же заключаются
Вот самые заметные из них в этом году.
- В июне Cart.com, поставщик решений в области электронной коммерции и логистики из Остина, штат Техас, получил $60 млн в рамках серии C при оценке в $1,3 млрд.
- В феврале Fulfill Solutions, разработчик роботизированной системы для цепочки поставок продуктов питания из Редвуд-Сити, штат Калифорния, привлек $60 млн в рамках серии B.
- В апреле Everstream Analytics, разработчик инструментов для управления рисками в цепочках поставок, получил $50 млн и приобрел поставщика данных о контейнерах BlueNode.
Среди них нет раундов на сотни миллионов долларов, как в 2021-2022 годах. Похоже, инвесторы, как и все остальные, хотят, чтобы цепочки поставок работали на самом высоком уровне, который могут обеспечить технологии. Однако сейчас они не готовы вкладывать много денег в то, чтобы воплотить это видение в реальность.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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