Ученые создали робота, который может обильно потеть

В жаркую погоду термоманекен ANDI тяжело дышит и выделяет пот, чтобы охлаждаться — совсем как реальный человек. Его разработали в Университете штата Аризона, и это первое в мире устройство среди подобных, которое можно тестировать на открытом воздухе.
ANDI выглядит пугающе, но служит важной цели — помогает понять, как перегрев влияет на организм человека.
Температура планеты растет, и бетонные мегаполисы не помогают решить проблему. С помощью ANDI исследователи из Университета штата Аризона измеряют воздействие экстремальных температур на организм человека.
«Не стоит проводить многие из этих [тестов] с реальным человеком, — сказал Конрад Рыкачевский, профессор машиностроения Университета штата Аризона и главный исследователь проекта. — Это неэтично и опасно». Он добавил, что через 20 лет текущий пик жары может стать обычным днем.
Подобные манекены уже использовались в лабораторных условиях. Но ANDI — первый среди них, который оснащен «внутренней системой охлаждения», что позволяет тестировать его на улице.
Фото в тексте: Университет штата Аризона
Ученые надеются, что он поможет не только измерить влияние экстремальных температур на жизнь и здоровье человека, но и найти новые способы борьбы с ними. По словам Рыкачевского, они будут рассматривать все варианты, которые помогут сделать пребывание на улице комфортным.
ANDI также оснащен внутренними «органами», смоделированными по образцу человеческих. По задумке ученых, это позволит лучше разобраться в причинах смертей, связанных с жарой.
Этим летом ANDI объединят с MaRTy, портативной метеостанцией Университета штата Аризона, чтобы изучить, как работают механизмы человеческого потоотделения (изменение температуры кожи и тела) и как конкретные условия повышают риск перегрева.
Фото на обложке: Университет штата Аризона
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