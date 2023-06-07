Ученые создали робота, который может обильно потеть

ANDI выглядит пугающе, но служит важной цели — помогает понять, как перегрев влияет на организм человека.

В жаркую погоду термоманекен ANDI тяжело дышит и выделяет пот, чтобы охлаждаться — совсем как реальный человек. Его разработали в Университете штата Аризона, и это первое в мире устройство среди подобных, которое можно тестировать на открытом воздухе.

Температура планеты растет, и бетонные мегаполисы не помогают решить проблему. С помощью ANDI исследователи из Университета штата Аризона измеряют воздействие экстремальных температур на организм человека.

«Не стоит проводить многие из этих [тестов] с реальным человеком, — сказал Конрад Рыкачевский, профессор машиностроения Университета штата Аризона и главный исследователь проекта. — Это неэтично и опасно». Он добавил, что через 20 лет текущий пик жары может стать обычным днем.

Подобные манекены уже использовались в лабораторных условиях. Но ANDI — первый среди них, который оснащен «внутренней системой охлаждения», что позволяет тестировать его на улице.

Фото в тексте: Университет штата Аризона

Ученые надеются, что он поможет не только измерить влияние экстремальных температур на жизнь и здоровье человека, но и найти новые способы борьбы с ними. По словам Рыкачевского, они будут рассматривать все варианты, которые помогут сделать пребывание на улице комфортным.

ANDI также оснащен внутренними «органами», смоделированными по образцу человеческих. По задумке ученых, это позволит лучше разобраться в причинах смертей, связанных с жарой.

Этим летом ANDI объединят с MaRTy, портативной метеостанцией Университета штата Аризона, чтобы изучить, как работают механизмы человеческого потоотделения (изменение температуры кожи и тела) и как конкретные условия повышают риск перегрева.

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Фото на обложке: Университет штата Аризона