Правильный сон и советы от спортсменов: как Google заботится о психическом здоровье сотрудников

Google стала одним из первых крупных работодателей, которые разрешили сотрудникам работать удаленно до середины 2021 года. Руководство компании считает, что в таких условиях сложнее всего сохранить психическое благополучие персонала. Лорен Уитт, руководитель направления здорового образа жизни и стрессоустойчивости, рассказала, какие меры удалось для этого предпринять.

Лорен Уитт рассказывает: «COVID-19 — это то, чего мы не ожидали и к чему явно не были готовы в плане ментальных навыков». Ей пришлось много потрудиться, чтобы помочь сотрудникам подготовиться к текущей ситуации.

При разработке стратегии для удаленной работы применялось «обучение стрессоустойчивости». Этот термин обычно используется в профессиональном спорте. Компания расширила существующие программы поддержки сотрудников и еженедельно выпускала тематические видео от спортсменов, тренеров и психологов.

CFO Alphabet Рут Порат, которая организовала меры по раннему реагированию на кризис, на прошлой неделе сообщила, что компании удалось справиться с падением производительности персонала в режиме дистанционной работы. Сейчас основная задача — защитить психическое здоровье коллектива в условиях изоляции и непростой новостной повестки.

Вспышка пандемии стала не единственным источником стресса в этом году. Новостная повестка в США также была довольно тревожной. При этом персонал был вынужден работать из дома, соблюдать социальную изоляцию и ухаживать за близкими.

В июле Google стала первой крупной компанией, которая объявила, что позволит сотрудникам работать из дома до середины 2021 года. Вскоре после этого сотрудникам начали предлагать дни для перезагрузки.

«В июле и августе мы поняли, что ситуация не проходит, и всерьез начали обсуждать внедрение новых процедур, изменение рабочей среды, новые навыки и рабочие процессы», — отмечает Уитт.

Направление стрессоустойчивости, у которого уже были программы по консультированию и ресурсные группы, хотело сделать больше для психического благополучия сотрудников, однако столкнулось с проблемой. Они и так слишком много времени проводили у экрана, и теперь им предлагали дополнительно смотреть видео.

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Группа Лорен Уитт выбрала серию цифровых клипов под названием Meet the Moment («Прочувствуйте момент»).

Каждое видео длится 5-6 минут и посвящено отдельной теме: сну, дыханию, родительским обязанностям и борьбе с беспокойством.

Контент разрабатывался совместно с экспертами и тренерами по эффективности из профессиональных футбольных, баскетбольных и бейсбольных лиг, а также с университетскими и олимпийскими спортсменами.

Главные герои обучающих видеороликов — это люди, которые пережили стрессовые ситуации, например, важную игру или бой.

«Стрессоустойчивость — это навык, который можно развивать, практиковать и культивировать», — говорится в инструкциях Google для сотрудников.

Уитт рассказывает, что дыхание и сон — наиболее значимые способы отдыха и восстановления, которые помогают сохранять концентрацию в течение рабочего дня. Одно из самых популярных видео посвящено тому, как искренность и терпение помогают пережить неопределенные времена.

Менее чем за месяц ролики посмотрели 30 тысяч сотрудников Google. Также компания провела 150 виртуальных мероприятий по всему миру, чтобы повысить осведомленность о ментальном здоровье и важности хорошего самочувствия. Подрядчики и временные работники, которые составляют примерно половину всей рабочей силы Google, также могут получить доступ к некоторым материалам по этой теме.

Чтобы соблюдать требования безопасности в условиях пандемии, для съемки видео Google использует роботизированные камеры, разработанные сторонней компанией. Съемки проходили в офисах Google в Атланте и Боулдере, штат Колорадо. Режиссеры и аудиовизуальная команда участвовали в создании видео виртуально.

Также были расширены некоторые существующие процедуры, созданные непосредственно перед пандемией. Среди них и TEA (thoughts, energy, attention — мысли, энергия, внимание). Она помогает справиться с распространенными симптомами выгорания. В рамках проверки сотрудника могут спросить: «О чем вы сейчас думаете?», «Вы сосредоточены?», «Не нужно ли вам поспать или размяться?».

Отдельное внимание уделяется заботе о психическом здоровье среди тех, кто является родителем или опекуном. Среди видео есть учебные пособия о том, как сосредоточиться на тайм-менеджменте и домашних делах среди отвлекающих факторов. Уитт отмечает, что родители столкнулись с дополнительной проблемой: привыкнуть к тому, что дети находятся дома, работать и физически дистанцироваться от близких. Компания также советует, как обустроить рабочеее пространство на кухне.

Чтобы поддержать настроение сотрудников, им предлагают виртуальные занятия танцами, кулинарией и даже сессии йоги с собакой. В роликах участвуют многие из инструкторов и консультантов, которые работали в офисах Google. Сотрудники также создали виртуальные оркестры и комедийные шоу.

«Мы хотели сохранять связь сотрудников с этими занятиями, искусством и музыкой — всем тем, что было частью нашей офисной культуры», — говорит Уитт.

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