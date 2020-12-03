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Истории

Правильный сон и советы от спортсменов: как Google заботится о психическом здоровье сотрудников

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Google стала одним из первых крупных работодателей, которые разрешили сотрудникам работать удаленно до середины 2021 года. Руководство компании считает, что в таких условиях сложнее всего сохранить психическое благополучие персонала. Лорен Уитт, руководитель направления здорового образа жизни и стрессоустойчивости, рассказала, какие меры удалось для этого предпринять.

Правильный сон и советы от спортсменов: как Google заботится о психическом здоровье сотрудников

Лорен Уитт рассказывает: «COVID-19 — это то, чего мы не ожидали и к чему явно не были готовы в плане ментальных навыков». Ей пришлось много потрудиться, чтобы помочь сотрудникам подготовиться к текущей ситуации. 

  • При разработке стратегии для удаленной работы применялось «обучение стрессоустойчивости». Этот термин обычно используется в профессиональном спорте. Компания расширила существующие программы поддержки сотрудников и еженедельно выпускала тематические видео от спортсменов, тренеров и психологов.

CFO Alphabet Рут Порат, которая организовала меры по раннему реагированию на кризис, на прошлой неделе сообщила, что компании удалось справиться с падением производительности персонала в режиме дистанционной работы. Сейчас основная задача — защитить психическое здоровье коллектива в условиях изоляции и непростой новостной повестки.

Вспышка пандемии стала не единственным источником стресса в этом году. Новостная повестка в США также была довольно тревожной. При этом персонал был вынужден работать из дома, соблюдать социальную изоляцию и ухаживать за близкими. 

В июле Google стала первой крупной компанией, которая объявила, что позволит сотрудникам работать из дома до середины 2021 года. Вскоре после этого сотрудникам начали предлагать дни для перезагрузки.

«В июле и августе мы поняли, что ситуация не проходит, и всерьез начали обсуждать внедрение новых процедур, изменение рабочей среды, новые навыки и рабочие процессы», — отмечает Уитт.

Направление стрессоустойчивости, у которого уже были программы по консультированию и ресурсные группы, хотело сделать больше для психического благополучия сотрудников, однако столкнулось с проблемой. Они и так слишком много времени проводили у экрана, и теперь им предлагали дополнительно смотреть видео.

Фото: Vera Petrunina / Shutterstock

Группа Лорен Уитт выбрала серию цифровых клипов под названием Meet the Moment («Прочувствуйте момент»).

  • Каждое видео длится 5-6 минут и посвящено отдельной теме: сну, дыханию, родительским обязанностям и борьбе с беспокойством.
  • Контент разрабатывался совместно с экспертами и тренерами по эффективности из профессиональных футбольных, баскетбольных и бейсбольных лиг, а также с университетскими и олимпийскими спортсменами.
  • Главные герои обучающих видеороликов — это люди, которые пережили стрессовые ситуации, например, важную игру или бой.
Уитт рассказывает, что дыхание и сон — наиболее значимые способы отдыха и восстановления, которые помогают сохранять концентрацию в течение рабочего дня. Одно из самых популярных видео посвящено тому, как искренность и терпение помогают пережить неопределенные времена.

«Стрессоустойчивость — это навык, который можно развивать, практиковать и культивировать», — говорится в инструкциях Google для сотрудников.

Менее чем за месяц ролики посмотрели 30 тысяч сотрудников Google. Также компания провела 150 виртуальных мероприятий по всему миру, чтобы повысить осведомленность о ментальном здоровье и важности хорошего самочувствия. Подрядчики и временные работники, которые составляют примерно половину всей рабочей силы Google, также могут получить доступ к некоторым материалам по этой теме.

Чтобы соблюдать требования безопасности в условиях пандемии, для съемки видео Google использует роботизированные камеры, разработанные сторонней компанией. Съемки проходили в офисах Google в Атланте и Боулдере, штат Колорадо. Режиссеры и аудиовизуальная команда участвовали в создании видео виртуально.

  • Также были расширены некоторые существующие процедуры, созданные непосредственно перед пандемией. Среди них и TEA (thoughts, energy, attention — мысли, энергия, внимание). Она помогает справиться с распространенными симптомами выгорания. В рамках проверки сотрудника могут спросить: «О чем вы сейчас думаете?», «Вы сосредоточены?», «Не нужно ли вам поспать или размяться?».
  • Отдельное внимание уделяется заботе о психическом здоровье среди тех, кто является родителем или опекуном. Среди видео есть учебные пособия о том, как сосредоточиться на тайм-менеджменте и домашних делах среди отвлекающих факторов. Уитт отмечает, что родители столкнулись с дополнительной проблемой: привыкнуть к тому, что дети находятся дома, работать и физически дистанцироваться от близких. Компания также советует, как обустроить рабочеее пространство на кухне.
  • Чтобы поддержать настроение сотрудников, им предлагают виртуальные занятия танцами, кулинарией и даже сессии йоги с собакой. В роликах участвуют многие из инструкторов и консультантов, которые работали в офисах Google. Сотрудники также создали виртуальные оркестры и комедийные шоу.

«Мы хотели сохранять связь сотрудников с этими занятиями, искусством и музыкой — всем тем, что было частью нашей офисной культуры», — говорит Уитт.

Источник.

Фото на обложке: Uladzik Kryhin / Shutterstock

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