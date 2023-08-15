Как бренды продвигают доступные смартфоны: маркетинговая стратегия на примере TECNO SPARK 10

TECNO — китайский производитель смартфонов. Бренд не так давно появился на российском рынке, но уже добился впечатляющих результатов. Все благодаря продуманному маркетингу — когда устройства из бюджетного сегмента подаются аудитории с премиальным флером.

Рынок смартфонов растет и становится все более диверсифицированным, а значит, более конкурентным. Просто создавать качественный товар уже недостаточно: производители уходят в инновационные разработки, выделяют значительные бюджеты на поиск новых технологичных решений, которые могли бы привлечь пользователей. В результате почти у каждого бренда появляется своя премиальная линейка, отражающая не только достижения разработчиков, но и философию бренда.

Однако с бюджетными смартфонами все не так просто: в силу финансовых ограничений они зачастую могут предложить набор функций, несильно отличающийся от моделей других брендов. Выделяться в этом случае приходится не столько за счет технических характеристик, сколько благодаря изобретательной маркетинговой стратегии. Что делать, чтобы аудитория обратила внимание на конкретную модель, рассказываем на примере бренда TECNO.

Подсвечивать необычные характеристики

Хотя бюджетные смартфоны более унифицированные, чем флагманы, их все еще можно оснастить интересными фишками, которые затем подсвечиваются в рекламе. Основная сложность тут в том, что такие элементы необходимо готовить еще на этапе производства. А это требует от бренда умелой координации между маркетинговым отделом и отделом R&D.

Способность бренда TECNO наладить такую координацию — одна из его сильных сторон. Среди ключевых особенностей, благодаря которым смартфоны TECNO запоминаются покупателям, — яркий дизайн. Бренд экспериментирует с цветами, формами, материалами и постоянно ищет новые источники вдохновения. Например, недавно вышла лимитированная коллекция модели SPARK 10 Pro, и без того отличающейся приятным исполнением, с панелью из экокожи — бренд сделал фокус на молодежный дизайн.

TECNO добивается того, чтобы его смартфоны не просто красиво выглядели, но и навевали интересные ассоциации, выделяющие продукцию бренда среди конкурентов. Зачастую TECNO обращается к футуристичной тематике, подчеркивая технологический уровень своих девайсов и связывая их со знакомым аудитории поп-культурным контекстом.

Укреплять имидж бренда

Стратегия «начать продавать один товар, затем расшириться в более конкурентные ниши» работает и на рынке смартфонов. Впрочем, как правило, бренды используют интерес покупателей к их флагманским девайсам для того, чтобы закрепить свой имидж в качестве надежного и технологичного производителя. При такой репутации больше шансов, что пользователи заинтересуются и более доступными новинками бренда.

Это касается и TECNO. Сначала бренд выстроил доверительные отношения с покупателями в нише бюджетных смартфонов, а затем вышел в премиальный сегмент, за счет чего дополнительно повысил престиж основных своих продуктовых линеек.

Выход SPARK 10 Pro пришелся на тот же период, что и выход флагманского PHANTOM V Fold — первого складного смартфона бренда. Интерес к TECNO, подогреваемый технологичной новинкой, вполне мог побудить пользователей исследовать модели бренда из других ценовых сегментов, среди которых самым явным претендентом на их внимание оказывался именно SPARK 10 Pro.

Выстраивать правильные ассоциации

Определить целевую аудиторию — обязательный шаг при разработке маркетинговой стратегии любого продукта. Однако зачастую производители не доводят этот элемент до логического конца: подбирают ресурсы, позволяющие добраться до ЦА, но не адаптируют свое сообщение под нужный формат. В результате, даже если номинально PR-кампания получает хорошие охваты, фактически ее сообщение не достигает аудитории.

Бренд позиционирует SPARK 10 как молодежный смартфон, и в рамках своей рекламной кампании TECNO фокусировался на тех вопросах, которые волнуют молодежь: имидж и принятие себя, творческое самовыражение. Все эти темы затрагивались в череде нативных публикаций, где характеристики смартфона ставились в более широкий контекст, актуальный для аудитории смартфона. к примеру, достоинства процессора MediaTek Helio G88 демонстрировались на примере качества обработки видео в инструкции по видеоредактированию.

При этом бренд не забыл и про альтернативные форматы для тех, кто чурается пространных текстов: например, хорошо себя показали интеграции с твич-стримерами, значительная часть аудитории которых пересекалась с ЦА SPARK 10 Pro.

Транслировать KSP в других форматах

Продолжая разговор о различных интеграциях, следует отметить, что далеко не всегда разумно сообщать пользователю о ключевых характеристиках смартфона напрямую. Их, как и модель в целом, можно умело перевести в некий функционал, который будет создавать нужные ассоциации у пользователя.

В случае со SPARK 10 Pro это было достигнуто при помощи интерактивной игры-лендинга. Пользователям предлагалось находить на изображениях милых и необычных котиков, а в качестве инструмента использовался смартфон, поскольку камера 50 Мп и 6,8-дюймовый экран отлично подходили для поиска котов и просмотра фотографий с ними.

Таким образом, внимание зрителя сосредотачивалось на ярких и привлекательных образах, при этом KSP подсвечивались на фоне и откладывались в восприятии пользователя, ненавязчиво создавая позитивный ассоциативный ряд. Девайс персонализируется в представлении пользователя, а этого зачастую бывает достаточно, чтобы склонить его к покупке смартфона. Разумеется, при достойном уровне его реальных параметров.

Фото на обложке: Andrew Sozinov / Shutterstock

Фото в тексте: пресс-служба TECNO

TECNO mobile Limited

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