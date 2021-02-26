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Звонки заставляют нервничать? Вот почему это происходит и как с этим справиться

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Во время пандемии поддержание связи с близкими на расстоянии стало важным аспектом наших жизней. Но для некоторых людей звонки могут быть причиной сильнейшего стресса. Телефобия — это необъяснимый страх и избегание телефонных разговоров. Она была признана разновидностью социального тревожного расстройства. Рассказываем, почему так происходит и как это исправить.

Звонки заставляют нервничать? Вот почему это происходит и как с этим справиться

Стресс от звонков не обязательно означает, что вы страдаете телефонной тревогой, хотя эти два явления могут быть связаны. Но наличие определенных симптомов может подтвердить этот диагноз.

  • Эмоциональные симптомы: откладывание или уклонение от звонков, чрезмерная нервозность или тревога до, во время и после звонка, а также излишнее беспокойство о том, что вы говорите. 
  • Физические симптомы: тошнота, учащение пульса, одышка, головокружение и мышечное напряжение.

Опрос офисных работников в Великобритании показал, что 76% представителей поколения миллениалов и 40% бэби-бумеров испытывают чувство тревоги, когда звонит их телефон. Из-за этого 61% миллениалов и 42% бэби-бумеров предпочли бы полностью избегать звонков. Если вы наблюдаете у себя похожие симптомы,  вот несколько способов их облегчить.

Почему так происходит?

Во время разговора по телефону мы ограничены только голосом. Учитывая отсутствие других социальных сигналов — включая жесты, язык тела и зрительный контакт — мы можем стесняться собственных голосов и подбора слов.

Благодаря технологиям мы можем проводить дни, недели или даже месяцы, общаясь исключительно с помощью текста. Одно исследование показало, что тревожные люди предпочитают звонкам сообщения, так как считают их лучшим средством для выразительной и личной коммуникации.

Некоторые люди предпочитают переписку, потому что это дает им время подумать над формулировкой своих мыслей. Иногда это помогает показаться собеседнику другой версией себя: более открытой и уверенной.

Исследования также показывают, что мы можем испытывать стресс, беспокоясь, что о нас думает собеседник. В таких случаях обмен сообщениями помогает устанавливать социальный контакт без страха быть отвергнутым.

Еще одна причина, по которой телефонные звонки иногда могут казаться невыносимыми — это напряжение, которое возникает из-за того, что мы находимся в центре внимания. При личном общении нас окружает множество отвлекающих факторов. Мы можем посмотреть в окно или проверить уведомления. Это позволяет сделать общение более непринужденным. Во время разговора мы, как правило, не отвлекаемся, поэтому должны отвечать на вопросы сразу.

Паузы тоже могут вызывать дискомфорт. В жизни мы видим как собеседник думает или отвлекается, но по телефону молчание может вызвать чувство неловкости. Прежде чем отправить сообщение, мы обычно его перечитываем, поэтому обычный разговор кажется некоторым импульсивным и рискованным.

Мы можем бесконечно избегать телефонных звонков, однако беспокойство со временем будет лишь усиливаться. Существует несколько полезных приемов, которые помогут решить эту проблему.

Как это исправить?

Один из наиболее эффективных и простых способов преодолеть телефонную тревогу — чаще звонить по телефону. Возможно, беспокойство связано с недостатком опыта. Чем больше практики, тем более увереннее мы становимся.

Начать можно с составления списка людей, с которыми необходимо созвониться. Проанализируйте каждого из них и что именно вызывает  беспокойство. Например, это может быть боязнь ошибиться или возможное осуждение с их стороны. После того, как звонок завершен, необходимо похвалить себя, это поможет сохранить мотивацию для следующих попыток.

Если вам кажется, что вы не в состоянии справиться с этой тревогой самостоятельно, обратитесь за профессиональной консультацией. Когнитивно-поведенческая терапия — очень эффективное лечение социальной тревожности.

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Фото на обложке: Unsplash

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