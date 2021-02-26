Звонки заставляют нервничать? Вот почему это происходит и как с этим справиться

Во время пандемии поддержание связи с близкими на расстоянии стало важным аспектом наших жизней. Но для некоторых людей звонки могут быть причиной сильнейшего стресса. Телефобия — это необъяснимый страх и избегание телефонных разговоров. Она была признана разновидностью социального тревожного расстройства. Рассказываем, почему так происходит и как это исправить.

Стресс от звонков не обязательно означает, что вы страдаете телефонной тревогой, хотя эти два явления могут быть связаны. Но наличие определенных симптомов может подтвердить этот диагноз.

Эмоциональные симптомы: откладывание или уклонение от звонков, чрезмерная нервозность или тревога до, во время и после звонка, а также излишнее беспокойство о том, что вы говорите.

Физические симптомы: тошнота, учащение пульса, одышка, головокружение и мышечное напряжение.

Опрос офисных работников в Великобритании показал, что 76% представителей поколения миллениалов и 40% бэби-бумеров испытывают чувство тревоги, когда звонит их телефон. Из-за этого 61% миллениалов и 42% бэби-бумеров предпочли бы полностью избегать звонков. Если вы наблюдаете у себя похожие симптомы, вот несколько способов их облегчить.

Почему так происходит?

Во время разговора по телефону мы ограничены только голосом. Учитывая отсутствие других социальных сигналов — включая жесты, язык тела и зрительный контакт — мы можем стесняться собственных голосов и подбора слов.

Благодаря технологиям мы можем проводить дни, недели или даже месяцы, общаясь исключительно с помощью текста. Одно исследование показало, что тревожные люди предпочитают звонкам сообщения, так как считают их лучшим средством для выразительной и личной коммуникации.

Некоторые люди предпочитают переписку, потому что это дает им время подумать над формулировкой своих мыслей. Иногда это помогает показаться собеседнику другой версией себя: более открытой и уверенной.

Исследования также показывают, что мы можем испытывать стресс, беспокоясь, что о нас думает собеседник. В таких случаях обмен сообщениями помогает устанавливать социальный контакт без страха быть отвергнутым.

Еще одна причина, по которой телефонные звонки иногда могут казаться невыносимыми — это напряжение, которое возникает из-за того, что мы находимся в центре внимания. При личном общении нас окружает множество отвлекающих факторов. Мы можем посмотреть в окно или проверить уведомления. Это позволяет сделать общение более непринужденным. Во время разговора мы, как правило, не отвлекаемся, поэтому должны отвечать на вопросы сразу.

Паузы тоже могут вызывать дискомфорт. В жизни мы видим как собеседник думает или отвлекается, но по телефону молчание может вызвать чувство неловкости. Прежде чем отправить сообщение, мы обычно его перечитываем, поэтому обычный разговор кажется некоторым импульсивным и рискованным.

Мы можем бесконечно избегать телефонных звонков, однако беспокойство со временем будет лишь усиливаться. Существует несколько полезных приемов, которые помогут решить эту проблему.

Как это исправить?

Один из наиболее эффективных и простых способов преодолеть телефонную тревогу — чаще звонить по телефону. Возможно, беспокойство связано с недостатком опыта. Чем больше практики, тем более увереннее мы становимся.

Начать можно с составления списка людей, с которыми необходимо созвониться. Проанализируйте каждого из них и что именно вызывает беспокойство. Например, это может быть боязнь ошибиться или возможное осуждение с их стороны. После того, как звонок завершен, необходимо похвалить себя, это поможет сохранить мотивацию для следующих попыток.

Если вам кажется, что вы не в состоянии справиться с этой тревогой самостоятельно, обратитесь за профессиональной консультацией. Когнитивно-поведенческая терапия — очень эффективное лечение социальной тревожности.

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