Звонки заставляют нервничать? Вот почему это происходит и как с этим справиться

Во время пандемии поддержание связи с близкими на расстоянии стало важным аспектом наших жизней. Но для некоторых людей звонки могут быть причиной сильнейшего стресса. Телефобия — это необъяснимый страх и избегание телефонных разговоров. Она была признана разновидностью социального тревожного расстройства. Рассказываем, почему так происходит и как это исправить.
Стресс от звонков не обязательно означает, что вы страдаете телефонной тревогой, хотя эти два явления могут быть связаны. Но наличие определенных симптомов может подтвердить этот диагноз.
- Эмоциональные симптомы: откладывание или уклонение от звонков, чрезмерная нервозность или тревога до, во время и после звонка, а также излишнее беспокойство о том, что вы говорите.
- Физические симптомы: тошнота, учащение пульса, одышка, головокружение и мышечное напряжение.
Опрос офисных работников в Великобритании показал, что 76% представителей поколения миллениалов и 40% бэби-бумеров испытывают чувство тревоги, когда звонит их телефон. Из-за этого 61% миллениалов и 42% бэби-бумеров предпочли бы полностью избегать звонков. Если вы наблюдаете у себя похожие симптомы, вот несколько способов их облегчить.
Почему так происходит?
Во время разговора по телефону мы ограничены только голосом. Учитывая отсутствие других социальных сигналов — включая жесты, язык тела и зрительный контакт — мы можем стесняться собственных голосов и подбора слов.
Благодаря технологиям мы можем проводить дни, недели или даже месяцы, общаясь исключительно с помощью текста. Одно исследование показало, что тревожные люди предпочитают звонкам сообщения, так как считают их лучшим средством для выразительной и личной коммуникации.
Некоторые люди предпочитают переписку, потому что это дает им время подумать над формулировкой своих мыслей. Иногда это помогает показаться собеседнику другой версией себя: более открытой и уверенной.
Исследования также показывают, что мы можем испытывать стресс, беспокоясь, что о нас думает собеседник. В таких случаях обмен сообщениями помогает устанавливать социальный контакт без страха быть отвергнутым.
Еще одна причина, по которой телефонные звонки иногда могут казаться невыносимыми — это напряжение, которое возникает из-за того, что мы находимся в центре внимания. При личном общении нас окружает множество отвлекающих факторов. Мы можем посмотреть в окно или проверить уведомления. Это позволяет сделать общение более непринужденным. Во время разговора мы, как правило, не отвлекаемся, поэтому должны отвечать на вопросы сразу.
Паузы тоже могут вызывать дискомфорт. В жизни мы видим как собеседник думает или отвлекается, но по телефону молчание может вызвать чувство неловкости. Прежде чем отправить сообщение, мы обычно его перечитываем, поэтому обычный разговор кажется некоторым импульсивным и рискованным.
Мы можем бесконечно избегать телефонных звонков, однако беспокойство со временем будет лишь усиливаться. Существует несколько полезных приемов, которые помогут решить эту проблему.
Как это исправить?
Один из наиболее эффективных и простых способов преодолеть телефонную тревогу — чаще звонить по телефону. Возможно, беспокойство связано с недостатком опыта. Чем больше практики, тем более увереннее мы становимся.
Начать можно с составления списка людей, с которыми необходимо созвониться. Проанализируйте каждого из них и что именно вызывает беспокойство. Например, это может быть боязнь ошибиться или возможное осуждение с их стороны. После того, как звонок завершен, необходимо похвалить себя, это поможет сохранить мотивацию для следующих попыток.
Если вам кажется, что вы не в состоянии справиться с этой тревогой самостоятельно, обратитесь за профессиональной консультацией. Когнитивно-поведенческая терапия — очень эффективное лечение социальной тревожности.
Фото на обложке: Unsplash
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