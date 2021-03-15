Три главные тенденции цифрового маркетинга в 2021

Грамотное использование контента помогает бренду повысить ROI и узнаваемость. Современный потребитель ценит инклюзивность, индивидуальный подход и удобство. Рассказываем, как учесть актуальные тренды в маркетинговой стратегии.

Каждый бренд стремится попасть в топ выдачи поисковой системы. Для этого стоит уделить внимание качеству контента. Это может быть что угодно: обучающие видео, шутливые статьи или истории в социальных сетях. Если бренд ответственно подходит к наполнению своих сайтов и профилей, внимательная аудитория не заставит себя ждать.

Актуальные статистические данные от Content Marketing Institute подтверждают эту идею.

Рентабельность — достижение высокой рентабельности инвестиций (ROI) может быть сложной задачей для малых предприятий после пандемии. Контент-маркетинг позволяет сэкономить почти 62% на рекламных расходах.

— достижение высокой рентабельности инвестиций (ROI) может быть сложной задачей для малых предприятий после пандемии. Контент-маркетинг позволяет сэкономить почти 62% на рекламных расходах. Высокая конверсия — контент-маркетинг привлекает в 6 раз больше потенциальных клиентов в сравнении с другими методами маркетинга. Малый бизнес с помощью блогов привлек на 126% больше потенциальных клиентов чем их конкуренты, не использующие их.

— контент-маркетинг привлекает в 6 раз больше потенциальных клиентов в сравнении с другими методами маркетинга. Малый бизнес с помощью блогов привлек на 126% больше потенциальных клиентов чем их конкуренты, не использующие их. Узнаваемость бренда — почти 615 млн пользователей используют блокировщики рекламы, что значительно уменьшает охват широкой аудитории с помощью обыкновенной рекламы. 88% маркетологов считают, что качественный контент повышает доверие потребителей и авторитет бренда.

Тем не менее, важно постоянно следить за изменениями в потребительском поведении и адаптировать стратегии продвижения. В условиях пандемии умение приспосабливаться к новым реалиям стало важнейшим признаком для успешного развития бизнеса.

Тенденции цифрового маркетинга 2021 года

Короткие моменты взаимодействия с брендом до и после покупки — одна из главных тенденций цифрового маркетинга 2021 года. Маркетинговая компания должна быть персональной, инклюзивной и омниканальной — так бизнес сможет показать целевым потребителям, что их отношения выходят за рамки коммерческого предложения.

1. Инклюзивный маркетинг

В отчете Accenture о розничной торговле говорится о том, что во взглядах клиентов произошел существенный культурный сдвиг. Более 40% покупателей, принадлежащих к этническим меньшинствам и сообществу ЛГБТ+, готовы отказаться от брендов, которые не придерживаются мультикультурного маркетинга.

В индустрии красоты примером такого продвижения стал выпуск Fenty Beauty от Рианны. Комплексная линия тональных основ для разных оттенков кожи заставила конкурентов пересмотреть свой подход. Теперь при запуске новых продуктов международные бренды обязательно учитывают потребности и цветных женщин.

Также хорошим примером инклюзивности стал бренд Savage Fenty X, который представил линию нижнего белья, разработанную специально для женщин с пышными формами. Потребители готовы бороться за свои права и больше не верят брендам на слово.

Вот что это означает.

Бренды должны нести ответственность за свое равнодушие.

Компаниям необходимо нанимать авторов, лидеров и маркетологов из различных социальных групп, чтобы нести в массы разнообразные мнения.

Инклюзивный маркетинг должен интегрироваться в корпоративную культуру, а не быть разовой рекламной акцией.

Бренды должны строить свои маркетинговые стратегии, основываясь на культурных реалиях и изменениях. В противном случае они упустят возможность повлиять на свою целевую аудиторию.

2. Сила персонализации

Медиагигант Netflix завоевал всеобщее признание благодаря именно такому подходу.

После оформления подписки сервис предлагает пользователям отметить несколько любимых фильмов или сериалов. После этого интерактивная база данных Netflix предоставит список рекомендаций.

Информация обновляется после каждого просмотра, поэтому пользователь всегда может выбрать, что ему посмотреть. Компания всегда ориентируется на потребительский интерес начиная, с выбора актуальных шоу, заканчивая сотрудничеством с создателями контента.

70% компаний отмечают, что персонализированные маркетинговые стратегии на основе ИИ увеличивают ROI примерно на 200%.

86% брендов заметили резкий рост бизнеса после интеграции этого подхода.

Персонализация работает через маркетинговые каналы и платформы. Вот некоторые из них.

Электронные письма — важно использовать индивидуальный подход, обращаться по имени, избегать распространенных ярлыков и использовать имеющиеся личные данные. Эти методы удваивают CTR и способствуют увеличению интереса потребителей.

— важно использовать индивидуальный подход, обращаться по имени, избегать распространенных ярлыков и использовать имеющиеся личные данные. Эти методы удваивают CTR и способствуют увеличению интереса потребителей. Сегментация клиентов — вместо того, чтобы обращаться к широкой аудитории, необходимо разработать рекламу в соответствии с интересами клиентов. Такой подход ценится значительно больше, чем обычные рассылки.

— вместо того, чтобы обращаться к широкой аудитории, необходимо разработать рекламу в соответствии с интересами клиентов. Такой подход ценится значительно больше, чем обычные рассылки. Чат-боты — в новой реальности количество ночных импульсивных покупок значительно увеличилось. Чтобы не привлекать сотрудников службы поддержки к ночным сменам, можно воспользоваться помощью чат-ботов. Это позволит сохранить заинтересованность и активность покупателей. Также боты умеют собирать данные CRM, которые могут сделать взаимодействие более осмысленным. Боты с искусственным интеллектом могут использовать данные, чтобы давать соответствующие рекомендации.

3. Омниканальный маркетинг и видеореклама

После пандемии популярность онлайн-шопинга резко возросла. Согласно отчету Harvard Business Review, как минимум 73% клиентов используют несколько устройств во время покупок.

Покупатели привыкли переходить с одного устройства на другое в поисках идеального продукта.

Бонус: перспективные тренды для продвижения

Рекламные ролики

85% клиентов после просмотра видеорекламы попробуют новый бренд или купят товар.

70% пользователей YouTube переходят в интернет-магазины после просмотра роликов на каналах.

Эта статистика показывает, насколько визуальный контент влияет на потребителей.

Видео гораздо эффективнее фотографий, и бренды все чаще используют их для демонстрации товаров пользователям онлайн-магазинов. Также можно использовать ИИ-интеграцию, чтобы ролики всплывали в нужный момент.

Инфлюенс-маркетинг

Бренды все реже сотрудничают со звездными амбассадорами, так как инфлюенсеры в наше время лучше привлекают активную аудиторию в социальных сетях.

Эксперты прогнозируют, что к концу этого года маркетинг влияния принесет прибыль в $13,8 млрд.

Чтобы использовать эту тенденцию, необходимо подробно исследовать рынок, так как случайный лидер мнений не принесет ожидаемых результатов в продвижении бренда.

Важно найти человека, который уже занимает видное положение в целевом сообществе. Сотрудничество с ним поможет проникнуть в нишевую аудиторию и создать свою потребительскую базу.

Начать можно с привлечения небольших блогов. Их участие может гарантировать, что ваша стратегия передачи информации достигнет нужной аудитории.

Существуют разные подходы к этой маркетинговой стратегии. Самые успешные из них включают скидочные промокоды и ограниченные коллекции в сотрудничестве с самими инфлюенсерами.

Социальные сети

Если бюджет не позволяет привлекать блогеров или производить дорогостоящие ролики, можно использовать смешанные маркетинговые тактики. Например, некоторые бренды увеличивают вовлеченность после создания профилей, ориентированных на социальные сети.

Кроме того, геометки, личные сообщения и истории в на платформах открывают путь для интерактивного маркетинга. Это позволит делиться новостями с активной аудиторией и сократить дистанцию между брендом и клиентами.

В целом тенденции цифрового маркетинга в 2021 году направлены на достижение баланса между эффективным взаимодействием, социальной осведомленностью и проектами с использованием искусственного интеллекта. Успеха добьются бренды, которые смогут учесть это в своей маркетинговой стратегии.

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